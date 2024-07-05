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Büyüyünce Gelen Farkındalıklardan Travma Yaratan Renk Tonlarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Büyüyünce Gelen Farkındalıklardan Travma Yaratan Renk Tonlarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
05.07.2024 - 18:31

Bakalım Cuma günü Twitter'da bizi kimler eğlendirmiş? En komik paylaşımları kimler yapmış?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

Her işte bir hayır vardır.

Her işte bir hayır vardır.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Doğrusu budur.

Doğrusu budur.
twitter.com

İndiriliyor...

İndiriliyor...
twitter.com
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RTÜK afk

RTÜK afk
twitter.com

Zincirleme kahve tamlaması

Zincirleme kahve tamlaması
twitter.com

Zekice!

Zekice!
twitter.com

Motivasyon amaçlı olabilir.

Motivasyon amaçlı olabilir.
twitter.com

Emin misin?

Emin misin?
twitter.com
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Kuzey ve Güney de olur.

Kuzey ve Güney de olur.
twitter.com

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Bu içerikler de tam senlik 👍

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