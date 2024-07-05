Büyüyünce Gelen Farkındalıklardan Travma Yaratan Renk Tonlarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Büyüyünce Gelen Farkındalıklardan Travma Yaratan Renk Tonlarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım Cuma günü Twitter'da bizi kimler eğlendirmiş? En komik paylaşımları kimler yapmış?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım!
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Her işte bir hayır vardır.
👇
Doğrusu budur.
İndiriliyor...
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RTÜK afk
Zincirleme kahve tamlaması
Zekice!
Motivasyon amaçlı olabilir.
Emin misin?
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Kuzey ve Güney de olur.
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