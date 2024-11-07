Görüş Bildir
Haberler
Finans
Büyük Veri (Big Data) ile Şirket Gelirlerini Artırmak İçin Yapabileceğiniz 12 Şey

etiket Büyük Veri (Big Data) ile Şirket Gelirlerini Artırmak İçin Yapabileceğiniz 12 Şey

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
07.11.2024 - 14:01

Big Data veya diğer adıyla Büyük Veri, dijital aktivitelere bağlı işlenen ve depolanan veri setlerini içeren bir kavram. Halka açık verilerin tümüne erişebilen Big Data, bu özelliği sebebiyle verim yönetiminde büyük bir potansiyel barındırıyor. Haliyle işletmelerin müşteri tercihlerinden pazar eğilimlerine ve rakip analizlerine kadar birçok konuda işine yarayabiliyor.

Dolayısıyla bu kadar büyük bir veri setinin etkili kullanımının iş yapma biçimlerine getireceği karlılık kaçınılmaz. Peki siz işletmenizi bu yeni sisteme nasıl hazırlayacağınızı biliyor musunuz?

İşte, başarı için Big Data'yı işinize neden dahil etmeniz gerektiğinin özeti!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Mantıklı İş Kararları

Big Data, iş yerinde mantıklı kararlar almak için gereken tüm araçlara sahiptir. Büyük bir veri ağını işleyip analiz etmesi sayesinde işletme geleceği çok daha gerçekçi şekilde yönlendirilebilir. Gelecek hedefler, analizler doğrultusunda yeniden oluşturulabilir ve şirket büyümesi için atılması gereken adımlar en erken evrede kararlaştırılabilir.

2. Personel Gelişimi

Big Data, sadece işletmeye değil işletmeyi oluşturan tüm birimlere ek yetkinlik tanımlar. Bu geniş veri setine erişim sağlayan herkes hem kendi kariyer hedeflerini hem de şirket beklentilerini daha iyi karşılayabilir. Elinin altında takip edilebilir bir verinin olması, kendini geliştirmek için odaklanılması gereken alanları kavrama şansı sunar. Bunun devamında da şirketin her birimine ek beceri tanımlanır.

3. Yüksek IT Verimi

Big Data'nın maksimum verimde çalışması için eldeki verinin, şeffaf şekilde tüm personele sunulması gerekir. Bu durum, IT departmanları başta gelmek üzere teknik ekip üzerindeki iş yükünü azaltmaya yardımcıdır. Çünkü verinin herkes tarafından incelenebilir ve kontrol edilebilir olması, gerekli yerlerde bireysel hamle yapma imkanı tanır. Böylece bu tip birimlerin verimi ciddi şekilde artmış olur.

4. Anlaşılır Bilgi Erişimi

Big Data sayesinde IT birimleri gerçek anlamda iş geliştirmeye odaklanırken diğer birimler de aşırı teknik bilgi altında ezilmemiş olur. Çünkü bu sistem sayesinde veriler departmanlara kontrollü şekilde sunulabilir. Bu da teknik merakı olmayan birimlerin kendilerine yetecek kadar bilgiye basit şekilde erişmesini sağlar.

5. Anlaşılır Müşteri Beklentileri

Big Data'nın şirketlere sağladığı bir diğer avantaj da net şekilde anlaşılır müşteri beklentileridir. Senkronize girilen bir dizi veri setinin incelenmesi sayesinde müşterilerin hangi ürünlere daha fazla ilgi duydukları, yılın hangi döneminde harcama yaptıkları ve daha pek çok alışveriş alışkanlıkları analiz edilebilir. Bu da tam olarak beklentileri karşılama ve satışları artırma ile sonuçlanır.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Özelleştirilmiş Deneyim

Verilerin detaylı analizi sayesinde her müşteri kendine özel, ayrıcalıklı bir deneyim edinmiş olur. Çünkü bu sistem işletme sistemini beklentilere göre geliştirerek deneyimi iyileştirme şansı sunar. Örneğin; tematik bir parkta çok daha büyülü bir deneyim sunmak, mağaza içi dolaşımı daha kesintisiz hale getirmek ve ürün gamında yenilikçi hamleler yapmak bu şekilde mümkün olabilir.

7. Akıllı İşletme

Big Data, daha akıllı hizmetler ve ürünler sunmak için de kullanılabilir. Geniş veri seti, işin arkasında birden çok beyin olması anlamına gelir. Böylece işin kapsamı her açıdan detaylı şekilde ele alınabilir ve tüm olasılıklar hızlı şekilde değerlendirilebilir. Sonuç olarak elde edilen veri de hizmet kalitesini artırmaya ve iş akışını hızlandırmaya yardımcı olur.

8. Karşılıklı Kazanç Artışı

Big Data, sadece şirket karlılığını değil müşteri karlılığını da artırmayı hedefler. Böylece güvenilir sadakat ağı oluşturarak karşılıklı büyümeyi kolaylaştırır.  Örneğin; müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için en doğru hizmeti sunmak, hem müşteri gereksinimlerini karşılar hem de şirket satışlarını artırır. Sonuç olarak bu sistemden faydalanan herkes benzer şekilde kazanç elde etmiş olur.

9. Verimli İş Operasyonları

Big Data sayesinde şirket bünyesine robotik ve otomasyon odaklı sistemler dahil edilir. Böylece insan kaynaklı gecikmeler ve hatalar minimuma indirilir, sektörel üretim hızlanır. Otomasyonun gelişimi veri akışını da desteklediğinden her türlü fonksiyon için kullanılabilir. Öğrenme ve gelişme arttıkça, makine ve sistem çalışması da daha verimli hale gelmiş olur.

10. Hata Tespiti

Big Data, işe alımdan Ar-Ge'ye kadar her alana dahil edilebilir ve hata tespitinde kullanılabilir. Örneğin; belirli bir birimin verimini artırmak için hatanın ve gecikmenin en çok nerede yaşandığını hesaplayabilir. Sorunun personel kaynaklı olduğu durumlarda, hangi eğitim kurslarının ve seminerlerinin düzenlenmesi gerektiğini belirleyebilir. Bu da doğru hedeflerle gelişen bir ekip ve şirket anlamı taşır.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. Stressiz Ortam

İşlerin otomatik ve kolay şekilde akması herkes için faydalıdır. Çünkü çalışan ekibin daha donanımlı olmasını ve önemli işlere odaklanmasını sağlar. Gereksiz iş yükünün azalması çalışma ortamındaki stresi minimuma indirir. Bu da genel motivasyonu ve odaklanmayı artırmaya, bireysel ve şirket bazlı hedeflerin daha kolay uygulanmasına yardımcıdır.

12. Marka Prestiji

Big Data, şirketlerin her anlamda değerlenmesine yardımcı olur. Profesyonel ekip, verimli iş süreçleri, yüksek müşteri sadakati gibi faktörlerin tümü sektörde öne çıkma imkanı sunar. Sürdürülebilir büyüme elde etmek adına önemli olan bu kullanım sayesinde marka prestiji ve itibarı artar, karlılık kalıcı hale gelir.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın