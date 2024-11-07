Büyük Veri (Big Data) ile Şirket Gelirlerini Artırmak İçin Yapabileceğiniz 12 Şey

Big Data veya diğer adıyla Büyük Veri, dijital aktivitelere bağlı işlenen ve depolanan veri setlerini içeren bir kavram. Halka açık verilerin tümüne erişebilen Big Data, bu özelliği sebebiyle verim yönetiminde büyük bir potansiyel barındırıyor. Haliyle işletmelerin müşteri tercihlerinden pazar eğilimlerine ve rakip analizlerine kadar birçok konuda işine yarayabiliyor.

Dolayısıyla bu kadar büyük bir veri setinin etkili kullanımının iş yapma biçimlerine getireceği karlılık kaçınılmaz. Peki siz işletmenizi bu yeni sisteme nasıl hazırlayacağınızı biliyor musunuz?

İşte, başarı için Big Data'yı işinize neden dahil etmeniz gerektiğinin özeti!