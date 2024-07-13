Büyük Ülkelerin Ekonomi Verilerine Ne Kadar Hakimsin?
Büyük Ülkelerin Ekonomi Verilerine Ne Kadar Hakimsin?
Ekonomik verileri takip ediyor, kendini bu alanda denemek istiyorsan bu test tam sana göre!
Hazırsan başlayalım!
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1. 2023 yılı itibarıyla dünyanın en büyük ekonomisi hangi ülkedir?
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2. Peki ya 2023'te kişi başına düşen en yüksek GSYH'ye sahip ülke hangisidir?
3. En yüksek ihracat hacmine sahip ülke hangisidir?
4. En yüksek kamu borcuna sahip ülke hangisidir?
5. 2023 yılında dünyanın en büyük ikinci ekonomisi hangisidir?
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