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Büyük Ülkelerin Ekonomi Verilerine Ne Kadar Hakimsin?

etiket Büyük Ülkelerin Ekonomi Verilerine Ne Kadar Hakimsin?

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
13.07.2024 - 17:01

Ekonomik verileri takip ediyor, kendini bu alanda denemek istiyorsan bu test tam sana göre!

Hazırsan başlayalım!

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1. 2023 yılı itibarıyla dünyanın en büyük ekonomisi hangi ülkedir?

1. 2023 yılı itibarıyla dünyanın en büyük ekonomisi hangi ülkedir?

2. Peki ya 2023'te kişi başına düşen en yüksek GSYH'ye sahip ülke hangisidir?

2. Peki ya 2023'te kişi başına düşen en yüksek GSYH'ye sahip ülke hangisidir?

3. En yüksek ihracat hacmine sahip ülke hangisidir?

3. En yüksek ihracat hacmine sahip ülke hangisidir?

4. En yüksek kamu borcuna sahip ülke hangisidir?

4. En yüksek kamu borcuna sahip ülke hangisidir?

5. 2023 yılında dünyanın en büyük ikinci ekonomisi hangisidir?

5. 2023 yılında dünyanın en büyük ikinci ekonomisi hangisidir?
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6. En yüksek büyüme oranına sahip büyük ekonomi hangisidir?

6. En yüksek büyüme oranına sahip büyük ekonomi hangisidir?

7. En yüksek enflasyon oranına sahip gelişmiş ülke hangisidir?

7. En yüksek enflasyon oranına sahip gelişmiş ülke hangisidir?

8. 2023 yılı itibarıyla en yüksek işsizlik oranına sahip büyük ekonomi hangisidir?

8. 2023 yılı itibarıyla en yüksek işsizlik oranına sahip büyük ekonomi hangisidir?

Fazlasıyla!

Sen büyük ülkelerin ekonomilerinde olan biten her şeyi detaylarıyla ve çok iyi biliyorsun. Ekonomi hakkında bir sorusu olan mutlaka soluğu senin yanında alıyor. Yaşanan son gelişmeler, enflasyon oranları, uygulanan politikalar... Hepsi senden soruluyor! Bu konudaki bilgi düzeyin takdir edilesi!

Bilgi düzeyin oldukça iyi!

Sen ülkelerin ekonomik gelişmeleri hakkında her detaya hakim olmasan da ekonomi az da olsa biliyorum ve gelişmeleri takip ediyorum diyebilecek düzeyde bilgiye sahipsin. Birkaç ufak soru kaçırsan da bu testten sonra gözünden kaçmayacağına eminiz!

Hakim olduğunu söyleyemeyiz...

Belki ilgi alanın değil, belki öğrenmeye çalışıyorsun, belki de bu teste yalnızca genel kültürünü sınamak için geldin. Sebebi ne olursa olsun ülkelerin ekonomik gelişmeleri hakkında birkaç ufak detay biliyorsun. Bu konuda kendini geliştirmek istiyorsan çok daha fazla okumalı ve bu teste tekrar gelmelisin!

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