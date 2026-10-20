“Büyüdükçe Çoğalacağımızı Sandık, Meğer Yavaş Yavaş Eksiliyormuşuz”

Yılbaşının gelmesini beklemek için yeterliydi. Çünkü çocuklukta mutluluğun fiyatı yoktu. Bir muzla, televizyondaki bir dansözle, sofranın etrafında toplanmış birkaç insanla dünyanın en zengin çocuğu olabilirdiniz.

Sonra biraz büyüdük.

Hayat bu kez sevdiğimiz müzik gruplarının tişörtlerini giymek oldu. Üzerimizde biraz bol duran, ama bize dünyanın en doğru insanıymışız hissini veren o tişörtler…

Kadıköy’ün ara sokaklarında dolaşmak, Taksim’in kalabalığında kaybolmak, Beyoğlu’nun merdivenlerinde oturup dünyayı değiştirecekmiş gibi konuşmak…

Cebimizde fazla para yoktu ama içimizde koskoca bir hayat vardı.

Bir şarkının sözlerinde kendimizi bulurduk. Bir grubun dağılmasına üzülür, hiç tanımadığımız bir solistin sesinde kendi yalnızlığımızı keşfederdik.

O zamanlar hayat, bir yerlere ait olmaktı.

Bir müziğe, bir sokağa, bir arkadaş grubuna, bir fikre…

Henüz hiçbir yere yetişmek zorunda değildik. Çünkü zamanın sonsuz olduğuna inanıyorduk.

Sonra biraz daha zaman geçti.

İlk kez birini görünce kalbimizin ritmi değişti.

Bir bakış, bir gülümseme, tesadüfen değen iki el…

Hayat artık birinin bizi sevme ihtimaliydi.

Telefon çalacak mı diye beklemekti. Bir mesajın içindeki noktayı, virgülü, hatta sessizliği bile anlamlandırmaya çalışmaktı. Birinin adını duyunca içimizin ısınması, onunla aynı sokaktan geçebilmek için yolumuzu uzatmaktı.

Bir insanın varlığıyla dünyanın güzelleşebileceğine inanıyorduk.

Sonra ilk hayal kırıklığı geldi.

Ama yine de sevmekten vazgeçmedik. Çünkü o yaşlarda insan, kırılan kalbinin yeniden eskisi gibi olacağına inanır.

Sonra biraz daha büyüdük.

Hayat bu kez kariyer oldu.

İyi bir iş, güzel bir unvan, daha yüksek bir maaş, daha saygın bir konum…

Çocukken muz yiyebilmek için yılbaşını bekleyen insan, artık istediği meyveyi istediği zaman alabiliyordu.

Ama nedense hiçbirinin tadı eskisi gibi değildi.

Daha çok kazandıkça daha çok şey istedi. Daha çok şeye sahip oldukça daha az sevindi.

Bir zamanlar bir şarkıyla bütün gece mutlu olabilen insan, artık elde ettiği başarıların sevincini bile birkaç saatten fazla taşıyamaz olmuştu.