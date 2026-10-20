“Büyüdükçe Çoğalacağımızı Sandık, Meğer Yavaş Yavaş Eksiliyormuşuz”

Belki de mesele yaşlanmak değil.
Belki de insan yaş aldıkça, her şeyin bir bedeli olduğunu öğreniyor. Her yakınlığın bir sorumluluğu, her sevginin bir kaybetme ihtimali, her dostluğun bir hayal kırıklığı taşıyabileceğini görüyor.
Ve bir süre sonra yaşamaktan çok, kendini korumaya başlıyor.
Daha az seviyor, daha az güveniyor, daha az heyecanlanıyor.
Çünkü daha az hissederse daha az incineceğini sanıyor.
Oysa insan kendini acıdan korurken farkında olmadan mutluluktan da uzaklaştırabiliyor.
Kalbin kapısını üzüntülere kapattığında, sevinçlerin de içeri giremediğini çok sonra anlıyor.
Belki de hayat sığlaşmıyor.
Biz, derinliğinde boğulmaktan korktuğumuz için kıyıda yaşamayı seçiyoruz.
Bir zamanlar bütün dünyayı kucaklamak isteyen insan, yaşlandıkça kendi küçük odasına çekiliyor.
Az eşya, az insan, az beklenti…
Ve mümkünse az hayal kırıklığı.
Ama bütün bu uzaklaşmanın, bütün bu sessizlik arzusunun altında çok daha eski, çok daha ilkel bir özlem yatıyor olabilir.
İnsan, yaşlandıkça sanki yeniden ana rahmine dönmek istiyor.
Kimseye kendini anlatmak zorunda olmadığı, kimseden bir şey beklemediği, hiçbir şeyi ispatlamak zorunda kalmadığı o ilk karanlığa…
Dışarıdaki dünyanın gürültüsünden, insanların beklentilerinden, sevmenin ve sevilmenin ağırlığından uzak, güvenli bir yere…
Çünkü ana rahminde yalnızlık yoktu.
Sessizlik vardı ama terk edilmişlik yoktu.
Karanlık vardı ama korku yoktu.
Tek başınaydık ama yapayalnız değildik.
Belki de insanın ömrü, o ilk güven duygusunu yeniden bulmaya çalışmakla geçiyor.
Çocukken aile sofrasında arıyoruz onu.
Gençken Kadıköy’ün sokaklarında, Taksim’in kalabalığında…
Sonra bir sevgilinin kollarında.
Bir işin başarısında, bir dostun omzunda, bir evin sessizliğinde…
Ve sonunda hiçbirinde bulamadığımızı düşündüğümüzde, herkesten uzaklaşarak kendimize dönmeye çalışıyoruz.
Ama insanın kendine dönmesiyle kendine kapanması aynı şey değil.
Bunu ayırt etmek belki de yaş almanın en zor sınavı.
Herkes için böyle midir, bilmiyorum.
Belki bazı insanlar yaşlandıkça daha çok sever, daha çok güler, daha büyük sofralar kurar. Belki bazılarının içindeki çocuk hiç büyümez. Belki de bütün mesele yılların geçmesi değil, o yılların içimizden neleri alıp götürdüğüdür.
Yine de etrafıma baktığımda, giderek daha çok insanın kendi sessizliğine çekildiğini görüyorum.
Herkes biraz yorgun.
Herkes biraz kırgın.
Herkes, kimseye muhtaç olmamayı bir başarı sanıyor.
Oysa belki de hayatın en büyük yoksulluğu, bir şeye sahip olamamak değil; artık hiçbir şeyi eskisi kadar istememek.
Düşünüyorum da…
Çocukken bir muz yiyebilmek için gün sayan o insanla, bugün evinde tek başına oturup kimsenin aramamasını dileyen insan aynı kişi.
Aradan geçen yıllar ona pek çok şey vermiş.
Para, deneyim, bilgi, başarı, kayıplar, hatıralar…
Ama bir şeyleri de sessizce alıp götürmüş.
Şaşırabilme yeteneğini.
Beklemenin heyecanını.
Küçük şeylerle mutlu olabilmenin o tarifsiz hafifliğini.
Ve belki de en çok, başka bir insanın varlığından koşulsuz sevinç duyabilme hâlini.
Şimdi dönüp geçmişe bakınca anlıyorum ki o yılbaşı sofrasındaki muz, yalnızca bir meyve değildi.
O, hayatın henüz karmaşıklaşmadığı bir zamandı.
Mutluluğun henüz hesap kitap gerektirmediği, kimsenin kimseye kendini kanıtlamak zorunda olmadığı, yarının bugünden daha güzel olacağına inanılan bir çocukluktu.
Belki de özlediğimiz şey çocukluğumuz değil.