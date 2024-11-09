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Bütçeyi Kontrol Etmekte Zorlanan KOBİ’ler İçin Maliyetleri Düşürmenin 10 Yolu

etiket Bütçeyi Kontrol Etmekte Zorlanan KOBİ’ler İçin Maliyetleri Düşürmenin 10 Yolu

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
09.11.2024 - 14:01

Bütçe problemi yaşayan KOBİ'ler buraya! Bu içeriğimizde maliyetleri düşürürken nasıl daha fazla verim alabileceğinize odaklanacağız. Hazırsanız başlıyoruz!

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1. Giderleri düzenli olarak takip edin.

Gelir ve giderlerinizi düzenli olarak gözden geçirin. Nerede fazla harcama yapıldığını görmek ve gereksiz masrafları kesmek için aylık maliyet analizleri yapın ve buna göre dönemsel planlama ve hedefler oluşturun.

2. Dijital araçlardan yararlanın.

Ücretsiz veya düşük maliyetli dijital muhasebe ve bütçe takip araçları kullanarak finansal verilerinizi daha etkili bir şekilde yönetebilirsiniz. Böylece manuel hatalardan kaçınıp maliyetlerinizi azaltırken zamandan da tasarruf yapabilirsiniz.

3. Tedarikçi fiyatlarını karşılaştırın.

Farklı tedarikçilerle fiyat karşılaştırması yaparak daha uygun fiyatlı anlaşmalar yapabilirsiniz. Uzun süreli tedarikçilerle pazarlık yaparak indirim talep edebilirsiniz. Tedarikçileriniz ile bütçe anlamında yeniden masaya oturabilirsiniz.

4. Kiralamak yerine satın alın.

Sık kullandığınız ekipmanları sürekli kiralamak yerine, uzun vadede satın almak daha ekonomik olabilir. Bunun analizini yaparak ürün özelinde karar verebilirsiniz.

5. Uzaktan çalışma alternatiflerini değerlendirin.

Uzaktan çalışmaya geçiş, kira, elektrik ve ofis malzemeleri gibi sabit maliyetlerinizi önemli ölçüde azaltabilir. Gerekirse hibrit çalışma modeline geçiş yapabilirsiniz. Ekibinize ve iş yükünüze göre bir değerlendirme yapabilir ve karar verebilirsiniz.

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6. Fazla olan stokları azaltın.

Aşırı stok bulundurmak nakit akışınızı zora sokabilir. Bu yüzden stok yönetimi stratejilerinizi gözden geçirerek gereksiz stok birikimini önleyebilirsiniz.

7. Serbest çalışan kişiler ile çalışın.

Tam zamanlı personel yerine, projeye göre serbest çalışanlarla yani freelancerlar ile çalışmak, maaş ve sigorta giderlerinden tasarruf etmenizi sağlar. Eğer işinizde böyle bir imkanınız varsa fiyat alarak bir hesaplama yapabilirsiniz.

8. Toplantıları online yapın.

Seyahat ve toplantı masraflarını azaltmak için mümkün olduğunca video konferans teknolojilerini kullanın. Yüz yüze toplantılar yerine sanal buluşmalar organize edin.

9. Vergi avantajlarını araştırın.

KOBİ’ler için sunulan vergi teşviklerinden ve avantajlardan faydalanın. Mevzuatları yakından takip ederek, vergi indirimlerinden yararlanabilirsiniz. Sizin için uygun imkanları değerlendirmeyi ihmal etmeyin.

10. Aboneliklerinizi gözden geçirin.

Dijital platformlar, yazılımlar ve hizmetler için gereksiz aboneliklerden kurtulun. Hangilerinin işinize gerçekten değer kattığını değerlendirin ve buna göre bazı aboneliklerinizi iptal edin veya paketlerinizi düşürün.

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