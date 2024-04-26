Bursaspor’un Eski Başkanı Emin Adanur Tutuklandı: Doğu Perinçek’in de Danışmanıydı
Bursaspor’un Eski Başkanı Emin Adanur Tutuklandı: Doğu Perinçek’in de Danışmanıydı
Bursaspor eski başkanlarında Emin Adanur, hacze gelen avukatlar ve görevlileri tehdit ettiği gerekçesiyle tutuklandı. Hakkında nitelikli dolandırıcılık suçlaması da bulunan Adanur, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in danışmanlarından biriyidi.
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Emin Adanur, borç yüzünden uygulanan haciz işlemi için eve gelen iki baro avukatı ile haciz memurunu tehdit etti ve Bülent Can Korkmaz isimli kişiye dövdürdü.
BirGün’de yer alan habere göre; Avukatlar E.K. ve B.S. ile icra memurunun suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma kapsamında; Emin Adanur ile Burak Can Korkmaz, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emin Adanur ile Burak Can Korkmaz 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan tutuklandı.
Adanur ayrıca “Nitelikli dolandırıcılık suçundan” da yargılanıyor. 2021 yılında ev sahibi olma hayali ile Emin Adanur’a yüzbinlerce lira ödeyen yurttaşlara evleri teslim edilmedi.
2023’ün Şubat ayında Vatan Partisi’ne üye olan Adanur, Vatan Partisi Genel Başkan Danışmanlığı'na atanmıştı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ise "Emin Adanur’un dolandırıcı olmadığını" savunmuştu.
Emin Adanur’un, İnci ve Uludağ Sözlük’ün de ortaklarından biri olduğu ortaya çıktı.
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