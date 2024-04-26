Bursaspor’un Eski Başkanı Emin Adanur Tutuklandı: Doğu Perinçek’in de Danışmanıydı

Bursaspor eski başkanlarında Emin Adanur, hacze gelen avukatlar ve görevlileri tehdit ettiği gerekçesiyle tutuklandı. Hakkında nitelikli dolandırıcılık suçlaması da bulunan Adanur, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in danışmanlarından biriyidi.