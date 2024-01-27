Bursa'da Mağaza Açılışında İzdiham Yaşandı: Yüzlerce Kadın Kampanya için Gitti
Bursa'da Mağaza Açılışında İzdiham Yaşandı: Yüzlerce Kadın Kampanya için Gitti
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Bursa'da merkez Yıldırım ilçesinde bir zücaciye mağazasının açılışı için düzenlenen özel kampanya, yoğun ilgi ve katılımla birlikte gergin anlara neden oldu.
Mağazanın açılışına özel indirimlerin olduğu kampanyadan yararlanmak için yüzlerce kadın, saatler öncesinde kuyruk oluşturdu. Polis ekipleri, yoğunluğun önüne geçebilmek için gücenlik önemleri alarak sokağı trafiğe kapadı.
Açılış ile birlikte mağazaya akın eden kadınlar arasında izdiham yaşandı. Kadınların birbirlerini itmeleri ve yerlere düşmeleri gibi olaylar gerçekleşti.
Yaşanan izdiham sırasında 15 yaşında bir kız çocuğu annesini kaybetti. Alışveriş anında kızının kaybolduğunu fark etmeyen anne, mağazanın kapısında kızına kavuştu.
Açılış etkinliğindeki 3 bin kişilik izdiham ve gerginlik, polis tarafından kontrol altına alınmaya çalışıldı. Mağazanın özel kampanyası nedeniyle beklenenden daha yoğun ilgi gördü ve bu durum bazı vatandaşlarda sıkışıklık ve panik yarattı.
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Yaşanan izdihamın görüntüleri👇
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