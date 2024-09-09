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Burda Patron Sensin! Ünlü CEO’ların Hangisini İşe Alır Hangisini Kovardın?

etiket Burda Patron Sensin! Ünlü CEO’ların Hangisini İşe Alır Hangisini Kovardın?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
09.09.2024 - 17:01

Burada seçimleri sen yapıyorsun, hazırsan başlıyoruz!

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1. Tim Cook için kararın nedir?

1. Tim Cook için kararın nedir?

2. Google'un CEO'su Sundar Pichai için kararın ne?

2. Google'un CEO'su Sundar Pichai için kararın ne?

3. PepsiCo'nun eski CEO'su Indra Nooyi için kararın ne?

3. PepsiCo'nun eski CEO'su Indra Nooyi için kararın ne?

4. JPMorgan Chase'in CEO'su Jamie Dimon'ı işe alır mıydın, yoksa kovar mıydın?

4. JPMorgan Chase'in CEO'su Jamie Dimon'ı işe alır mıydın, yoksa kovar mıydın?

5. Peki Satya Nadella?

5. Peki Satya Nadella?
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6. Samsung'un CEO'su Kyung-Kye Hyun için kararın ne?

6. Samsung'un CEO'su Kyung-Kye Hyun için kararın ne?

7. Peki ya Mark Zuckerberg?

7. Peki ya Mark Zuckerberg?

8. Amazon'un dünyaca ünlüsü Jeff Bezos için kararın ne?

8. Amazon'un dünyaca ünlüsü Jeff Bezos için kararın ne?

9. Son olarak Elon Musk için kararın ne?

9. Son olarak Elon Musk için kararın ne?
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