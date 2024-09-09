Burda Patron Sensin! Ünlü CEO’ların Hangisini İşe Alır Hangisini Kovardın?
Burda Patron Sensin! Ünlü CEO’ların Hangisini İşe Alır Hangisini Kovardın?
Burada seçimleri sen yapıyorsun, hazırsan başlıyoruz!
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1. Tim Cook için kararın nedir?
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2. Google'un CEO'su Sundar Pichai için kararın ne?
3. PepsiCo'nun eski CEO'su Indra Nooyi için kararın ne?
4. JPMorgan Chase'in CEO'su Jamie Dimon'ı işe alır mıydın, yoksa kovar mıydın?
5. Peki Satya Nadella?
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