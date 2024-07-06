Burcuna Göre En Çok Neye Para Harcıyorsun?

Para, Koç burçları için bir eğlence aracıdır. Şu an eğlenceye para ayırmak varken, biriktirmeyi anlamsız bulur. Dürtüsel bir burç olduğu için sinirlerini yatıştırmak için alışverişe çıkabilir ve para harcadıkça mutlu olduğunu düşünebilir. Bu yüzden nerede eğlence sen oradasın! Paranın hiç önemi yok.