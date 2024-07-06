Burcuna Göre En Çok Neye Para Harcıyorsun?
Burcuna Göre En Çok Neye Para Harcıyorsun?
Her burcun yoğurt yiyişi farklı! Bize burcunu söyle, en çok neye para harcadığını söyleyelim. Haydi zodyak savaşçıları, teste!
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Burcunu seç bakalım!
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Eğlence!
Yemeğe!
Kıyafete!
Sevdiklerini mutlu etmeye!
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İyi görünmeye!
Egzersiz ekipmanına veya spor salonu üyeliğine!
Ev dekorasyonu!
Birikime!
Seyahate!
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