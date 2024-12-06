Burcuna Göre 7 Aralık Cumartesi Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

İlişkisi olan Kova burçlarım; sizi neyin bu kadar düşündürdüğünü bilmiyorum ama geleceğe dair çok karamsar bir dönemden geçiyorsunuz. Biraz yalnız kalıp düşüncelerinizi toplayın derim.

İlişkisi olmayan Kova burçlarım; çevrenizde gözünüzü üstünden alamadığınız birisi var. Bu kişiye bir adım atmaya ne dersiniz? Bugün oldukça uygun!