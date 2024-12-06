Burcuna Göre 7 Aralık Cumartesi Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?
Burcuna Göre 7 Aralık Cumartesi Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?
Geldik 2024'ün son ayına! Kimileri bu yılı kalbindeki insanla bitirecek, kimileri de yepyeni bir isimle, yepyeni bir duyguyla başlangıç yapacak yeni yıla. Maalesef bunların hiçbirini yapamayacak olan şanssız bir kesim de var.
Peki sen hangi gruptasın? Bugün aşkı bulabilecek misin?
Haydi gel, 7 Aralık Cumartesi günü aşk falına beraber bakalım! ❤️
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Burcunu seç, aşk falını gör!
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Sevgili Kova...
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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