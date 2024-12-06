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Burcuna Göre 7 Aralık Cumartesi Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Burcuna Göre 7 Aralık Cumartesi Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
06.12.2024 - 20:01

Geldik 2024'ün son ayına! Kimileri bu yılı kalbindeki insanla bitirecek, kimileri de yepyeni bir isimle, yepyeni bir duyguyla başlangıç yapacak yeni yıla. Maalesef bunların hiçbirini yapamayacak olan şanssız bir kesim de var.

Peki sen hangi gruptasın? Bugün aşkı bulabilecek misin?

Haydi gel, 7 Aralık Cumartesi günü aşk falına beraber bakalım! ❤️

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Burcunu seç, aşk falını gör!

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Sevgili Oğlak...

Sevgili Oğlak...

İlişkisi olan Oğlak burçlarım; bugünlerde ilişkinizde bir yenilik havası esiyor. Beraber şehir dışına çıkabilir, hatta temelli şehir değişikliği kararı alabilirsiniz. Bu değişimin size iyi geleceğini düşünüyorum.

İlişkisi olmayan Oğlak burçlarım; önceki ilişkilerinizden dolayı biraz bağlılık sorunları yaşıyorsunuz. Bu yüzden de kimseyle derin bir ilişki kuramıyorsunuz değil mi? Bence geçmişe dönüp bu kişiyle olan probleminizi çözmenin vakti geldi.

Sevgili Kova...

Sevgili Kova...

İlişkisi olan Kova burçlarım; sizi neyin bu kadar düşündürdüğünü bilmiyorum ama geleceğe dair çok karamsar bir dönemden geçiyorsunuz. Biraz yalnız kalıp düşüncelerinizi toplayın derim.

İlişkisi olmayan Kova burçlarım; çevrenizde gözünüzü üstünden alamadığınız birisi var. Bu kişiye bir adım atmaya ne dersiniz? Bugün oldukça uygun!

Sevgili Balık...

Sevgili Balık...

İlişkisi olan Balık burçlarım; bugünlerde sezgilerinize güvenin. Eğer içinizden bir ses, artık 'tamam' diyorsa size ne kadar acı verse de bu sese kulak verin.

İlişkisi olmayan Balık burçlarım; çevrenizde herkes size baskı kuruyor. Sevgilin yok mu? Flörtün? Hiç mi yok? Pek yakında onlara güzel haberler vereceksin!

Sevgili Koç...

Sevgili Koç...

İlişkisi olan Koç burçlarım; bugün ilişkinizde ufak pürüzler çıkabilir. Fakat bu pürüzler, aslında düzgün bir iletişim kurmadığınızdan kaynaklanıyor. Oturup karşılıklı konuşun derim.

İlişkisi olmayan Koç burçlarım; hayır, geçmişe gitmek size hiçbir şey kazandırmayacak. Eminim ki siz aslında o insanları değil, o insanların size yaşattıklarını özlüyorsunuz. Bunların çok daha iyilerini, yeni insanlarla beraber tadacaksınız.

Sevgili Boğa...

Sevgili Boğa...

İlişkisi olan Boğa burçlarım; ilişkinize ısrarla karşı çıkan birisi var. Üstelik her sözüne güvendiğiniz bu kişi, sizi oldukça şaşırtıyor. Acaba sizin bilmediğiniz bir detayı biliyor olabilir mi? 

İlişkisi olmayan Boğa burçlarım; hayatınızın son derece yolunda gittiğini, düzeninizin bozulmasını istemediğinizi görüyorum. Bana soracak olursanız tüm bu istekleriniz, karşınıza çıkan o kişiyle beraber değişecek!

Sevgili İkizler...

Sevgili İkizler...

İlişkisi olan İkizler burçlarım; özel hayatınızda stresli dakikalardan geçiyorsunuz. Bu stresi yönetmek için hayatınızdaki kişiden destek alın. Ona güçsüz görünmekten korkmayın. 

İlişkisi olmayan İkizler burçlarım; son zamanlarda konuştuğunuz birden çok kişi var. Artık ciddi bir ilişkiye adım atmak istiyorsunuz. Kimi seçeceksiniz? Kalbinizi ve mantığınızı dinleyin...

Sevgili Yengeç...

Sevgili Yengeç...

İlişkisi olan Yengeç burçlarım; bugünlerde biraz hassassınız. Haliyle size söylenen her şeyi biraz ters anlayabiliyorsunuz. Aslında kafanızda kurduğunuz kadar kötü bir durum yok ortada. 

İlişkisi olmayan Yengeç burçlarım; insan bu, elbet hata yapar. Şu anda hiç affedemediğiniz fakat içten içe sevdiğiniz bir insan olduğunu görüyorum. Bu kişiye karşı biraz yumuşamaya ne dersiniz?

Sevgili Aslan...

Sevgili Aslan...

İlişkisi olan aslanlar; bugünlerde bir kaçamak yapmaya ne dersiniz? Bence yarın için bir günübirlik gezi planlamalısınız. İlişkinizin dinamiklerini biraz değiştirmek size iyi gelecek.

İlişkisi olmayan aslanlar; sürekli sizi darlayan toksik bir insan var hayatınızda. Bence artık biraz ciddi olmanın zamanı geldi. Ona hakettiği cevabı verin ve siz de önünüze bakın, o da baksın!

Sevgili Başak...

Sevgili Başak...

İlişkisi olan Başaklar; sevgiline kavuşmak için gün sayıyorsun resmen. Biraz daha sık dişini! Mutlu olacağınız günler pek yakın.

İlişkisi olmayan Başaklar; sen kolay kolay güven duyan bir insan değilsin. Fakat bugünlerde karşına öyle bir isim çıkacak ki senin güvenini en başında yaptığı bir hareketle kazanacak!

Sevgili Terazi...

Sevgili Terazi...

İlişkisi olan Terazi burçlarım; partnerine neden güvenmiyorsun? Onun mesajlarını okumak, onun arkadaşlarını sorgulamak aranızda çok ciddi sorunlara sebep olacak benden söylemesi. Ayrıca hiç de sağlıklı bir özellik değil bu...

İlişkisi olmayan Terazi burçlarım; içinizde çevrenizden birisinin size karşı ilgi duyduğuna dair bir his var. Bence bu hislerinizde haksız değilsiniz. Bu kişi gözlerini üzerinizden alamıyor!

Sevgili Akrep...

Sevgili Akrep...

İlişkisi olan Akrepler; her şeyin yolunda gittiğini söyleyerek sizi tebrik etmek istiyorum. Böyle giderse siz yakında evliliğe bile sıcak bakmaya başlarsınız!

İlişkisi olmayan Akrepler; hafta sonuna yaptığınız güzel planlarla giriyorsunuz. Artık kafanızı şu geçmiş ilişkilerden temizlemenin vakti geldi. Arkadaşlarınızla gönlünüzce gülüp eğlenin lütfen.

Sevgili Yay...

Sevgili Yay...

İlişkisi olan Yay burçlarım; bugünü biraz sakin geçireceksiniz. Evinizde, sevgilinizle veya eşinizle huzur dolu anlar yaşayabilirsiniz. 

İlişkisi olmayan Yay burçlarım; hareketli bir hafta sonuna adım atıyorsunuz. Yay enerjinizin zirve yaptığı noktada yeni insanlarla da iletişime geçebilirsiniz.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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