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Buralarda Bir Gece Ev Fiyatına: Dünyanın En Pahalı 10 Oteli

etiket Buralarda Bir Gece Ev Fiyatına: Dünyanın En Pahalı 10 Oteli

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
31.05.2024 - 14:01

Bir otelde konaklamak için gecelik en fazla ne kadar ücret ödersiniz? 🤔

Düşündüğünüz tutarın ne kadar cüzi olduğunu içeriğimizi okuduğunuzda anlayacaksınız. İşte fiyatını görünce küçük çaplı bir şok yaşayacağınız, dünyanın en pahalı otelleri! 👇

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1. The Royal Suite, Burj Al Arab Jumeirah - Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri

1. The Royal Suite, Burj Al Arab Jumeirah - Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri

Bu süit, Dubai'nin en ikonik oteli olan Burj Al Arab'da bulunur ve lüks mobilyalar, altın kaplamalı detaylar ve panoramik deniz manzaraları gibi özelliklere sahiptir. Günlük fiyatı ise yaklaşık olarak 20.000 ila 25.000 dolar arasındadır.

2. The Penthouse Suite, Hotel Martinez - Cannes, Fransa

2. The Penthouse Suite, Hotel Martinez - Cannes, Fransa

Otelde yer alan bu suit, Croisette Bulvarı manzaralıdır ve içinde üç yatak odası, üç banyo, bir jakuzi ve özel bir teras bulunur. Günlük fiyatı yaklaşık olarak 40.000 dolar civarındadır.

3. Penthouse Suite, Faena Hotel Miami Beach - Miami, ABD

3. Penthouse Suite, Faena Hotel Miami Beach - Miami, ABD

Bu suit ise Miami'nin güney plajında bulunan ve okyanus manzaralı olan Faena Hotel'de yer almaktadır. Günlük fiyatı yaklaşık olarak 40.000 dolar civarındadır.

4. The Shahi Mahal Suite, Raj Palace Hotel - Jaipur, Hindistan

4. The Shahi Mahal Suite, Raj Palace Hotel - Jaipur, Hindistan

Bu süit, dünyanın en büyük mücevher koleksiyonuna sahip olan ve eski Hindistan maharajaları için inşa edilmiş olan Raj Palace Hotel'de bulunur. Günlük fiyatı ise yaklaşık olarak 45.000 dolar civarındadır.

5. Royal Villa, Grand Resort Lagonissi - Atina, Yunanistan

5. Royal Villa, Grand Resort Lagonissi - Atina, Yunanistan

Bu villa ise özel bir plaj, özel havuzlar, özel bir spa ve 24 saatlik bir kahya hizmeti gibi lüks özellikler sunar. Günlük fiyatı yaklaşık olarak 50.000 dolar civarındadır.

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6. Ty Warner Penthouse, Four Seasons Hotel - New York, ABD

6. Ty Warner Penthouse, Four Seasons Hotel - New York, ABD

Bu çatı katı, Manhattan manzaralıdır ve içinde el yapımı mobilyalar, bir özel şef ve 24 saatlik kişisel bir kahya hizmeti gibi özellikler bulunur. Günlük fiyatı yaklaşık olarak 50.000 ila 60.000 dolar arasındadır.

7. The Hilltop Estate Owner's Accommodation, Laucala Island Resort - Fiji

7. The Hilltop Estate Owner's Accommodation, Laucala Island Resort - Fiji

Bu villada, özel bir spa, özel bir sinema salonu, özel bir kütüphane ve bir konser salonu gibi inanılmaz özellikler bulunur. Günlük fiyatı da yaklaşık olarak 65.000 dolar civarındadır.

8. The Mark Penthouse, The Mark Hotel - New York, ABD

8. The Mark Penthouse, The Mark Hotel - New York, ABD

Yine New York'ta bulunan bu otel ise Central Park manzaralıdır ve içinde beş yatak odası, dört banyo, bir özel teras ve özel bir asansör bulunur. Günlük fiyatı yaklaşık olarak 75.000 dolar civarındadır.

9. Grand Riad, Royal Mansour - Marakeş, Fas

9. Grand Riad, Royal Mansour - Marakeş, Fas

Dört yatak odası, özel hamam, özel havuz, kişisel şef gibi lüks hizmetler sunan bu otelde bir gece konaklamanın fiyatı 80.000 - 85.000 dolar arasında değişiyor!

10. Royal Penthouse Suite, Hotel President Wilson - Cenevre, İsviçre

10. Royal Penthouse Suite, Hotel President Wilson - Cenevre, İsviçre

Günlük fiyatı yaklaşık olarak 80.000 ila 100.000 dolar arasında değişebilen bu süit; Cenevre Gölü manzaralıdır ve 12 yatak odası, 12 banyo, bir kütüphane ve bir konser salonu gibi özelliklerle donatılmıştır.

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