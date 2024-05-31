Buralarda Bir Gece Ev Fiyatına: Dünyanın En Pahalı 10 Oteli
Buralarda Bir Gece Ev Fiyatına: Dünyanın En Pahalı 10 Oteli
Bir otelde konaklamak için gecelik en fazla ne kadar ücret ödersiniz? 🤔
Düşündüğünüz tutarın ne kadar cüzi olduğunu içeriğimizi okuduğunuzda anlayacaksınız. İşte fiyatını görünce küçük çaplı bir şok yaşayacağınız, dünyanın en pahalı otelleri! 👇
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1. The Royal Suite, Burj Al Arab Jumeirah - Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri
2. The Penthouse Suite, Hotel Martinez - Cannes, Fransa
3. Penthouse Suite, Faena Hotel Miami Beach - Miami, ABD
4. The Shahi Mahal Suite, Raj Palace Hotel - Jaipur, Hindistan
5. Royal Villa, Grand Resort Lagonissi - Atina, Yunanistan
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