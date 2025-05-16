Burada Patron Yok! Londra'da Açılan Komünist Kebap Restoranı Viral Oldu

Çocukluğumu Türkiye’de geçirdim. 16 yaşındayken ilk kez sosyalist derneklerle tanıştım. Martin Luther King’in dediği gibi, bir hayalimiz vardı: Bir gün komünizm gelecek, herkes haklarını kaybetmeden adil bir düzen içinde çalışacak ve bunları eşit bir şekilde paylaşacaktı. Bana göre herkes komünist olarak doğar; doğduklarında hepsi çıplak ve eşittir, ancak sosyal statü nedeniyle ayrılırlar. Dinler de insanlara herkese eşit olmayı, komşunuz açken yatmamanızı ve sahip olduklarınızı paylaşmanızı öğütler. Bencilliği ve adaletsizliği savunan bir din duydunuz mu? Ama zamanla, bencil politikacılar dinleri insanları bölmek ve ayrımcılık yaratmak için kullandılar ve bunda başarılı oldular. Biz dinlere ya da insanların inançlarına karşı değiliz; insanlar mutluysa, kime ne? Biz sadece dini kötüye kullananlara karşıyız. Açacağımız yerin adını düşünürken zihnimde bir ışık yandı. Dedim ki, neden adını “komünist” koymayalım? Bildiğim kadarıyla komünist adında ayakkabıcı, kasap, fırın, market ya da kebapçı yok. İnsanların komünist kelimesinin adından bile korktuklarına inanıyorum, bu yüzden uzak durdular. Adı bile uzak durulması gereken bir şey gibi yansıtılsa da, bu ismi vererek işimize biraz mizah katmak ve insanlara komünist adının korkulacak bir şey olmadığını göstermek istedim. Elbette, bu tek neden değildi. Kapitalist sistemin bir gereği olarak biraz kazanmayı hedefledik, ancak kazancımızın bir kısmını öncelikle evsizlerle ve ihtiyaç sahipleriyle paylaşmayı ve eğer varsa onların hayallerini gerçekleştirmeyi amaçladık. Bu arada, burada patron yok.

Fiyatlarımızı daha düşük tutmak isterdik, ancak bu yıl et fiyatları iki katına çıktı, sadece et fiyatları değil, bildiğiniz üzere birçok üründe güvenilmez bir fiyat artışı var. Buna rağmen kaliteden ödün veremedik ve kendimizin yemeyeceği bir ürünü başkasına satamazdık. Kendimizi geliştirmek için yapıcı eleştirilere açığız. “Kısalt artık” dediğinizi duyar gibiyim. Bu vesileyle hepinize selam ve sevgilerimi sunuyorum ve yaşanabilir bir dünya hayaliyle hepinizi Komünist Kebap’a bekliyorum.