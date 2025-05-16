Burada Patron Yok! Londra'da Açılan Komünist Kebap Restoranı Viral Oldu
Dünyanın her yerinde belli başlı konsept mekanlar var. Bazen bir yöre, bazen bir dönem bazen de bir film veya dizi bu tip yerlerin konseptini oluşturabiliyor. Londra'da ise dikkat çeken bir işletme var ve ismi Komünist Kebap. Tabii restoran sadece ismiyle değil menüleriyle ve yaklaşımıyla da konseptini sağlama almış durumda. Hatta Mahir Çayan, Deniz Gezmiş gibi Türkiye için ikonik olan isimlerle birlikte Lenin ve Mao gibi enternasyonel isimler de menülerde kullanılmış.
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The Communist Kebab Londra'nın Deptford bölgesinde yer alıyor.
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Menü isimleri de oldukça devrimci...
Restoranın internet sayfasında ise işletmeci hikayesini şöyle anlatıyor.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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