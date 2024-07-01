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Bunun Siz De Farkındasınızdır: İlişkilerde Drama Dozunu Artıran En Komik 10 Kavga Sebebi

etiket Bunun Siz De Farkındasınızdır: İlişkilerde Drama Dozunu Artıran En Komik 10 Kavga Sebebi

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
01.07.2024 - 23:46

Çiftlerin arasındaki küçük iletişim eksiklikleri veya anlaşmazlıklar minik tatlı savaşlara dönüşebilir. Bu durumlar yaşanırken sevimli gelmese de daha sonra hatırlandığında size oldukça komik gelecek! İşte o anlar...

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1. Partneriniz sizin gitmek istediğiniz yere gelmek istemediğinde...

Eğer çiftlerden birinin aklına bir yer geldiyse ve karşıdaki kişi oraya gitmek istemediyse bu trip hakkını oldukça mantıklı bulduk! Sonuçta ne kadar inkar da etseniz elinde sonunda oraya gitmek zorunda kalacaksınız. 🤣

2. Partneriniz seçeneklerdeki tüm oje renklerinin aynı olduğunu söylediğinde...

Siz çeşit çeşit, ton ton ayırıp oje de dizseniz erkeklerin gözü renkleri hep aynı görüyor! Bu yüzden renk ayrımını yapamasalar da hala aynı renk olduğunu iddia etmeleri de bir o kadar tatlı oluyor... 😁

3. En az iki gündür hazırlandığınız buluşmaya karşıdakinin eşofmanla gelmesi...

Bu durum genellikle ilk buluşmada yaşansa da çoğu çiftin hala bu problemle karşılaştığını görmek sizi belki biraz rahatlatabilir. Üstelik bir de kıyafetin onlar için önemli olmadığını söylemeleri yok mu!

4. Duvar kağıdına selfienizi koymak istememesi...

Ben partnerimin alnına bile resmimi yapıştırırım diyenler hemen el kaldırabilir mi? Bütün nedenin aşkından olduğunu biz tabii ki biliyoruz, bize anlatmana gerek yok...

5. Film gecesi yapmak istediğinizde karşı tarafın uyumak istemesi...

İsterseniz bir haftadır gözünüzü kırpmamış olun yine de o film izlenmek zorunda. Yoksa üç gün boyunca kök söktürmeli bir tribe maruz kalabilirsiniz ama eğer şanslıysanız filmi seçen kişi uyuyakalabilir ve siz de mışıl mışıl uyursunuz...

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6. Arabanın camına "Dikkat bebek var!" stickerı yapıştırmaması...

Bu maddeyi kızlar için seçtik ve haklılık payından da yüzde yüz eminiz... Gerçekten de şu güzelliğe, endama bir bakın! Nasıl o sticker yapıştırılmasın ki?

7. Yeni aldığınız bir kıyafeti/takıyı fark etmemesi...

Saçınızla aynı renkte toka bile taktıysanız yeni aldığınızı karşı taraf fark etmeye mecbur diyebiliriz. Küçük detaylar ilişkiyi oldukça güçlendiriyor bu yüzden partneriniz yanınıza geldiğinde gözünüzü dört açsanız iyi edersiniz.

8. Mesajlaşma stilinizin oldukça farklı olması...

Çiftlerden birinin mesajlaşmayı sevip, diğerinin sevmemesi oldukça komik tartışmalara yol açabiliyor. Çünkü bir taraf 7/24 mesajlaşmak isterken diğer taraf günde 2 kere bile zor mesajlara cevap veriyor. 😅

9. Rüyanızda sizi aldattığını görmeniz...

Aslında bakıldığında hiç komik bir durum değil çünkü rüya da olsa bunu gördünüz! Partneriniz kaçacak delik arasa iyi olur çünkü sonu hiç iyi değil. 😄

10. Kahve tercihinize laf edildiğinde...

Çiftlerden biri muhakkak sütlü içerken diğeri de zift gibi kahve içiyordur. Bu uyumsuzluğun içinde çiftlerin birbirine laf atıp komik kavgalar çıkarması da durumu daha da tatlı hale getiriyor.

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