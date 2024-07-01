Bunun Siz De Farkındasınızdır: İlişkilerde Drama Dozunu Artıran En Komik 10 Kavga Sebebi
Bunun Siz De Farkındasınızdır: İlişkilerde Drama Dozunu Artıran En Komik 10 Kavga Sebebi
Çiftlerin arasındaki küçük iletişim eksiklikleri veya anlaşmazlıklar minik tatlı savaşlara dönüşebilir. Bu durumlar yaşanırken sevimli gelmese de daha sonra hatırlandığında size oldukça komik gelecek! İşte o anlar...
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1. Partneriniz sizin gitmek istediğiniz yere gelmek istemediğinde...
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2. Partneriniz seçeneklerdeki tüm oje renklerinin aynı olduğunu söylediğinde...
3. En az iki gündür hazırlandığınız buluşmaya karşıdakinin eşofmanla gelmesi...
4. Duvar kağıdına selfienizi koymak istememesi...
5. Film gecesi yapmak istediğinizde karşı tarafın uyumak istemesi...
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