Bunun Siz De Farkındasınızdır: İlişkilerde Drama Dozunu Artıran En Komik 10 Kavga Sebebi

İsterseniz bir haftadır gözünüzü kırpmamış olun yine de o film izlenmek zorunda. Yoksa üç gün boyunca kök söktürmeli bir tribe maruz kalabilirsiniz ama eğer şanslıysanız filmi seçen kişi uyuyakalabilir ve siz de mışıl mışıl uyursunuz...