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Bunu Yaşıyorsanız Yalnız Değilsiniz: Bir İlişkide Seks Kaygısı Nasıl Atlatılır?

etiket Bunu Yaşıyorsanız Yalnız Değilsiniz: Bir İlişkide Seks Kaygısı Nasıl Atlatılır?

Selluka
Selluka - Onedio Üyesi
02.09.2024 - 23:01

Seks kaygısı, cinsiyete ve/veya yakınlığa verilen korkuya dayalı bir tepkidir. Genellikle cinsel aktiviteyi engeller ve kişiyi psikolojik, fizyolojik ve duygusal olarak ele geçirebilir. Seks kaygısını tetikleyen pek çok faktör vardır ve bunlar cinsel aktivite öncesinde, sırasında ve sonrasında etkili olabilir. 

Peki seks kaygısı nasıl atlatılır?

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Farkındalık uygulayın.

Aklınıza gelen endişe, korku veya endişe duygularına dikkat etmek yerine, nefesinize veya diğer fiziksel duyumlara odaklanarak kendinizi topraklamayı deneyin.

Kendinize dokunmayı iyi keşfedebilirsiniz.

Kendine dokunmayı keşfetmek, güçlenme hissine yol açabilir ve libidoyu güçlendirebilir. Bu, seks ile kaygı arasındaki ilişkinin azaltılmasına ve sekse yönelik olumlu duyguların artmasına yardımcı olabilir.

Beğendiklerinizi ve beğenmediklerinizi partnerinize iyi ifade edin.

Kendinize dokunma yoluyla sizi neyin tahrik ettiğini keşfettikten sonra, öğrendiklerinizi açık ve iddialı bir iletişimle partnerinizle paylaşın. Bu, “Bunun yerine buraya dokunmayı denersen sevinirim” gibi ifadelerle yapılabilir.

Stresinizi azaltın.

Hayatınızın geri kalanında cinsel kaygının yanı sıra stres hislerinin de arttığını fark ediyorsanız, bu stresli duyguların kaynağına dikkat etmeniz faydalı olabilir. Yaşam stresinizi yönetmenize yardımcı olmak için her gece yeterince uyuduğunuzdan, besleyici yemekler yediğinizden ve düzenli egzersiz yaptığınızdan emin olmaya çalışın. Bunu yaptığınızda, hayatınızın her alanında kaygının daha kolay yönetilebilir olduğunu fark edebilirsiniz.

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Cinsel yakınlığın en önemli yönü partnerinizle bağlantı kurmaktır.

Nihai hedef mutlaka cinsel ilişki veya orgazm değildir; daha ziyade keşfetme odaklı güvenli ve samimi bir ilişki kurmaktır.

İletişim kurmayı asla ihmal etmeyin.

Ne kadar zor ya da rahatsız edici olursa olsun, yaşadıklarınızı sözlü olarak ifade etmek önemlidir. Partnerinizle yaşadıklarınızı, ihtiyaçlarınızın ve tercihlerinizin nasıl değiştiğini paylaşmak ve ikinize de iyi gelecek çözümler bulmak değerli. Seksle ilgili sağlıklı iletişim, ikinizin de aynı fikirde olduğundan ve aynı hedefler doğrultusunda çalışmaya devam ettiğinizden emin olmak için sık sık kontrol etmenizi gerektirecektir.

Kendinize karşı anlayışlı olun.

Herkes zaman zaman cinsel performans kaygısı yaşayabilir. Kendinize karşı nazik olmak ve bu konuda kendinize baskı yapmamak önemlidir.

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