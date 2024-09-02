Bunu Yaşıyorsanız Yalnız Değilsiniz: Bir İlişkide Seks Kaygısı Nasıl Atlatılır?
Seks kaygısı, cinsiyete ve/veya yakınlığa verilen korkuya dayalı bir tepkidir. Genellikle cinsel aktiviteyi engeller ve kişiyi psikolojik, fizyolojik ve duygusal olarak ele geçirebilir. Seks kaygısını tetikleyen pek çok faktör vardır ve bunlar cinsel aktivite öncesinde, sırasında ve sonrasında etkili olabilir.
Peki seks kaygısı nasıl atlatılır?
Farkındalık uygulayın.
Kendinize dokunmayı iyi keşfedebilirsiniz.
Beğendiklerinizi ve beğenmediklerinizi partnerinize iyi ifade edin.
Stresinizi azaltın.
Hayatınızın geri kalanında cinsel kaygının yanı sıra stres hislerinin de arttığını fark ediyorsanız, bu stresli duyguların kaynağına dikkat etmeniz faydalı olabilir. Yaşam stresinizi yönetmenize yardımcı olmak için her gece yeterince uyuduğunuzdan, besleyici yemekler yediğinizden ve düzenli egzersiz yaptığınızdan emin olmaya çalışın. Bunu yaptığınızda, hayatınızın her alanında kaygının daha kolay yönetilebilir olduğunu fark edebilirsiniz.
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