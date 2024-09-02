Bunu Yaşıyorsanız Yalnız Değilsiniz: Bir İlişkide Seks Kaygısı Nasıl Atlatılır?

Ne kadar zor ya da rahatsız edici olursa olsun, yaşadıklarınızı sözlü olarak ifade etmek önemlidir. Partnerinizle yaşadıklarınızı, ihtiyaçlarınızın ve tercihlerinizin nasıl değiştiğini paylaşmak ve ikinize de iyi gelecek çözümler bulmak değerli. Seksle ilgili sağlıklı iletişim, ikinizin de aynı fikirde olduğundan ve aynı hedefler doğrultusunda çalışmaya devam ettiğinizden emin olmak için sık sık kontrol etmenizi gerektirecektir.