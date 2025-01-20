Bunu Kendilerine Neden Yapıyorlar? Kışın Buzlu Suya Girmenin 11 Faydası

Kışın Instagram’da bazı ünlü ve influencerların buzlu suya girdikleri videoları görüyoruz. Peki bunu neden yapıyorlar? İnsan neden buz gibi havada buzlu suya girerek kendisine işkence eder ki? Yoksa bizim sandığımızın aksine bu işkence değil de faydalı bir şey mi? Bakalım faydaları nelermiş…

Not: Bu faydalardan yararlanmak için illa buzlu suya girmeye gerek yok! Evde soğuk duş alarak da benzer faydalar görebilirsiniz.