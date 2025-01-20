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Bunu Kendilerine Neden Yapıyorlar? Kışın Buzlu Suya Girmenin 11 Faydası

etiket Bunu Kendilerine Neden Yapıyorlar? Kışın Buzlu Suya Girmenin 11 Faydası

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
20.01.2025 - 19:31

Kışın Instagram’da bazı ünlü ve influencerların buzlu suya girdikleri videoları görüyoruz. Peki bunu neden yapıyorlar? İnsan neden buz gibi havada buzlu suya girerek kendisine işkence eder ki? Yoksa bizim sandığımızın aksine bu işkence değil de faydalı bir şey mi? Bakalım faydaları nelermiş…

Not: Bu faydalardan yararlanmak için illa buzlu suya girmeye gerek yok! Evde soğuk duş alarak da benzer faydalar görebilirsiniz.

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1. Kan dolaşımını hızlandırıyor.

Soğuk suya girildiğinde ilk önce kan damarları daralıyor, ardından da genişliyor. Bu değişim sonrasında da vücutta daha etkili bir kan akışı sağlanıyor. Kan dolaşımı hızlanınca ne oluyor? Organlara daha fazla oksijen taşınıyor ve toksinlerin atılması kolaylaşıyor.

2. Bağışıklık sistemi güçleniyor.

Çoğu kişi bağışıklık sisteminin zayıf olmasından şikayet eder. Buzlu suya girmek buna da iyi geliyor. Soğuk su, vücudun bağışıklık hücrelerini aktive eder ve enfeksiyonlara karşı direncini artırır. Hatta araştırmalara göre düzenli olarak bu soğuk su terapisini uygulayan kişilerin daha az hasta olduklarını bulmuş.

3. Stresi azaltıyor.

Çok mu stresli birisiniz? O zaman size iyi gelecek olan şey soğuk su terapisi! Soğuk su, stres hormonlarını dengeleyerek vücudu sakinleştiriyor. Bunu şöyle de açıklayabiliriz; kortizol seviyelerini düşerek zihinsel olarak daha rahat hissetmeye yardımcı oluyor. Özellikle de stresli dönemlerde soğuk su terapisi gerçekten iyi bir fikir olarak.

4. Kas ağrılarını hafifletiyor.

Son yıllarda soğuk su terapisini birçok ünlünün kullandığını görüyoruz, özellikle de sporcuların. Bunun elbette haklı bir sebebi var. Antrenman sonrası oluşan kas ağrıları ve iltihaplanma sorunları için de soğuk su terapisi birebir. Soğuk su, başta da bahsettiğimiz gibi kan damarlarını daraltıyor ve bu da iltihabın azalmasını sağlayarak kasların daha hızlı toparlanmasına da katkı sağlıyor.

5. Zihinsel dayanıklılı artırıyor.

Eskiden zorlu görevlerin verildiği yarışma programları vardı, hatırlar mısınız? Bu yarışma programlarında adaylar her aşamada daha zorlu görevlerle karşılaşırlardı. Çoğu zaman ilk görevlerden biri buzlu suyla alakalı olurdu. Bunları neden mi anlattık? Çünkü tam da o yarışmalarda gördüğümüz gibi, soğuk suya girmek beyni zor bir duruma adapte olmaya zorlar, böylece de zihinsel dayanıklılık artar.

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6. Depresyon belirtilerini azaltıyor.

Soğuk su terapisinin stresi azaltan yanından yukarıda bahsetmiştik. Bu da onunla bağlantılı bir madde. Soğuk su, vücuttaki mutluluk hormonu olarak bilinen endorfin salınımını etkilediği için depresyon belirtilerini de azaltıyor. Daha pozitif bir ruh hali için soğuk su terapisini denemenizi öneririz. Hem size ne zararı olabilir ki?

7. Metabolizmayı hızlandırıyor.

Eğer ki kilo verme sürecindeyseniz, o halde soğuk su terapisi yine aradığınız şey olabilir! Tabii ki ekstra bir yağ yakımından bahsetmiyoruz ancak sürece destek olabilir. Çünkü soğuğa maruz kalan vücut, ısıyı dengelemek için ekstra enerji harcıyor. Böylece de metabolizma hızlanıyor, yağ yakımı artıyor.

8. Cilt ve saç sağlığını iyileştiriyor.

Cildin elastikiyetini artırarak daha sıkı ve genç bir görünüm sağlama işi de soğuk su terapisine düşüyor. Soğuk su terapisinin ardından gözenekler sıkılaşıyor, cilt daha temiz ve sağlıklı kalıyor. Ayrıca saçlar için de parlaklık ve güç kazandırıyor. Biliyorsunuz ki sıcak suyla alınan duşlar sonrası saçlar çok daha mat ve nemsiz görünüyor.

9. Enerji seviyesini yükseltiyor.

Uyuşuk olduğunuz bir anda soğuk suya girdiğinizi düşünün. Tam olarak üzerindeki ölü toprağı atma durumu gerçekleşir! Çünkü soğuk suyla karşılaşan vücudumuz adrenalin salgılıyor. Doğal uyarıcı olarak gelen soğuk su, enerjimizi anında yükselterek daha dinç hissetmemizi sağlıyor.

10. Uyku kalitesini artırıyor.

Uyku problemleri yaşıyorsanız da soğuk su terapisine yönelebilirsiniz. Çünkü yukarıda da bahsettiğimiz gibi, buzlu su vücudun melatonin üretimini artırıyor. Melatonin de uyku için iyi olduğundan daha derin ve dinlendirici uykular çekmemizi sağlıyor. Özellikle de akşam vaktinde yapılan soğuk su terapisi ile uykuya dalma süresi kısaltılarak iyi bir uyku çekilebilir.

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11. Kronik ağrıyı hafifletiyor.

Birçok kişinin muzdarip olduğu kronik ağrılar için de adresimiz soğuk su terapisi olacak. Kronik ağrılar için doğal bir rahatlama sağlayan soğuk su terapisi, biraz olsun daha iyi hissetmenizi sağlayabilir. Ama tabii bunun için öncelikle doktora danışmanızı da öneririz.

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Radlands
Radlands
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