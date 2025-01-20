Bunu Kendilerine Neden Yapıyorlar? Kışın Buzlu Suya Girmenin 11 Faydası
Bunu Kendilerine Neden Yapıyorlar? Kışın Buzlu Suya Girmenin 11 Faydası
Kışın Instagram’da bazı ünlü ve influencerların buzlu suya girdikleri videoları görüyoruz. Peki bunu neden yapıyorlar? İnsan neden buz gibi havada buzlu suya girerek kendisine işkence eder ki? Yoksa bizim sandığımızın aksine bu işkence değil de faydalı bir şey mi? Bakalım faydaları nelermiş…
Not: Bu faydalardan yararlanmak için illa buzlu suya girmeye gerek yok! Evde soğuk duş alarak da benzer faydalar görebilirsiniz.
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1. Kan dolaşımını hızlandırıyor.
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2. Bağışıklık sistemi güçleniyor.
3. Stresi azaltıyor.
4. Kas ağrılarını hafifletiyor.
5. Zihinsel dayanıklılı artırıyor.
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6. Depresyon belirtilerini azaltıyor.
7. Metabolizmayı hızlandırıyor.
8. Cilt ve saç sağlığını iyileştiriyor.
9. Enerji seviyesini yükseltiyor.
10. Uyku kalitesini artırıyor.
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11. Kronik ağrıyı hafifletiyor.
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