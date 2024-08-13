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Bunları Yaparak İlişkinizi Canlı Tutun: Partnerinize Her Gün Sevginizi Göstermenin 10 Kolay Yolu

etiket Bunları Yaparak İlişkinizi Canlı Tutun: Partnerinize Her Gün Sevginizi Göstermenin 10 Kolay Yolu

Well Ok Then
Well Ok Then - Onedio Üyesi
13.08.2024 - 23:01

Günlük hayatın karmaşası içinde, partnerinize sevginizi ifade etmenin önemini gözden kaçırmak kolaydır. Ancak, ilişkinizi küçük jestlerle beslemek önemli bir etki yaratabilir. 

İşte partnerinize her gün sevginizi göstermenin 10 kolay yolu!

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1. Birbirinize zaman ayırın.

Her gün birbiriniz için özel bir zaman ayırın. 1 saat ya da 10 dakika bile olabilir, önemli olan tamamen partnerinize odaklanmanızdır. Bu zamanı ayırmak onlara değer verdiğinizi gösterir ve partnerinizin onun için önemli olduğunu bilmesi çok şey ifade eder.

2. Birlikte yemek yemeye özen gösterin.

Birlikte yemek yemek çiftler arasındaki bağı güçlendirir. Sabahları hızlı bir kahvaltı esnasında tatlı bir muhabbet veya akşam yemeğinde gününüzün nasıl geçtiği ile ilgili düşüncelerinizi paylaşmak sevginizi göstermenin en basit yollarından biridir.

3. Birbirinizi gün içinde arayın, mesajlar atın.

Partnerinize onu sevdiğinizi ve onu düşündüğünüzü hatırlatmak için kısa bir mesaj göndermeniz veya kısa bir arama yapmanız sevginizi göstermenizin bir diğer kolay yoludur. Sevgiyi ifade etmenin en doğrudan yoludur aslında.

4. Fırsat buldukça sevdiğinizi sesli şekilde ifade edin.

Bir görüşmenin sonunda veya kapıdan çıkarken 'Seni seviyorum' demek sizin için bir rutin hale gelmeli. Sevginizi ifade etmek kadar güzel bir şey olabilir mi? Partnerinizi ne kadar beğendiğinizi de mümkünse her gün dile getirin. Birbirinize özel hissettirir bu.

5. Konuşurken birbirinizin gözlerine bakın ve birbirinizi dinleyin.

Konuşurken partnerinizin gözlerinin içine bakın ve dikkatinizin cep telefonunuz veya televizyonunuz tarafından dağılmasına izin vermek yerine, tüm odağınızı ona verin.

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6. Samimiyetinizi her an gösterin, aranızdaki bağları koruyun.

Partnerinizle duygusal, fiziksel ve ruhsal olarak etkileşime geçmek için zaman ayırın. Samimiyet aranızdaki bağı güçlendirecektir. Bu bağları güçlü tutmak için her gün biraz çaba göstermek lazım.

7. Her gün sevginin farklı bir dilini kullanın.

Sevgiyi göstermenin farklı farklı dilleri vardır: Birlikte kaliteli zaman geçirmek, fiziksel temas, küçük hediyeler almak gibi... Her gün partnerinizle farklı bir sevgili diliyle konuşmaya gayret edin. Bu ilişkinizi monotonluktan da korur.

8. Yatağa birlikte ve mutlu bir şekilde girin.

Partnerinizle birlikte mutlu bir şekilde uykuya dalmak paha biçilmezdir. Ne kadar aranız limonu olsa da yatağa birlikte ve barışmış olarak girmeye özen gösterin. Bu birbirinize aranızdaki sevginin her şeyin üzerinde olduğunu gösterir.

9. Onu her gördüğünüzde sarılın.

Partnerinize sarılmak hayatınızdaki tüm endişeyi ve stresi bir anda gideren bir özelliğe sahiptir. Size bir anda her şeyi unutturur. Sevginizi göstermenin harika şekillerinden biri de uzun uzun sarılmaktır.

10. Birbirinize küçük jestler yapın, nezaketli olun.

Küçük bir jest ya da nezaket gösterisi partnerinizi çok mutlu edebilir. Mesela bir plan yapmadan önce  onu arayıp görüşünü sorun ya da müsait olup olmadığını sorun; bu onlara karşı düşünceli olduğunuzu gösterir.

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