Bunları Yaparak İlişkinizi Canlı Tutun: Partnerinize Her Gün Sevginizi Göstermenin 10 Kolay Yolu

Her gün birbiriniz için özel bir zaman ayırın. 1 saat ya da 10 dakika bile olabilir, önemli olan tamamen partnerinize odaklanmanızdır. Bu zamanı ayırmak onlara değer verdiğinizi gösterir ve partnerinizin onun için önemli olduğunu bilmesi çok şey ifade eder.