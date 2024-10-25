Bunları Asla Yapmayın: İlişkinizde Kaçınmanız Gereken 12 Hata

İlişkilerde kıskançlık en büyük kavga nedenlerinden biri. Bir yere kadar partnerinizi kıskanmanız doğal ama eğer bu aşırıya kaçıyorsa orada bir durmanız gerek. Partnerinizin her adımını sorgulamanız ve sürekli aramanız ya da mesaj yazmanız partnerinizi doğal olarak bunaltır ve aranızdaki güveni de zedeler. Bu ise ilişkinizin sonunu getirebilir.