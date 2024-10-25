Bunları Asla Yapmayın: İlişkinizde Kaçınmanız Gereken 12 Hata
Bunları Asla Yapmayın: İlişkinizde Kaçınmanız Gereken 12 Hata
Herkes ilişkisinde hata yapar ama bazı hatalar var ki onları yapmaktan kaçınmalısınız. Bu hatalar nelermiş gelin birlikte bakalım...
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1. Bir seviyeye kadar kıskançlık normal ama asla aşırıya kaçmamalı.
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2. Birbirinizle konuşmamanız yapacağınız en büyük hata olabilir.
3. İlişkide herkes birbirini değiştirmeye çalışıyor. Ama bu da en büyük hatalardan biri.
4. Eskiyi sürekli gündeme getirmek ilişkinize zarar verebilir.
5. İlişki ilerledikçe artık bir alışkanlığa dönüşüyor. Eee böyle olunca da başlardaki küçük sürprizler unutulmaya başlanıyor.
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6. Her an birlikte olun demiyoruz ama ayrı çok vakit geçirmek ilişkiniz için büyük bir hata.
7. İlişkilerdeki en büyük hatalardan biri de partnerinizin ailesiyle geçinememek.
8. İlişkinizde birbirini duygusal olarak ihmal etmemelisiniz.
9. İlişkide bağımsızlığı kaybetmek hem ilişkiye hem size zarar verebilir.
10. Partnerinizi sürekli kontrol altında tutmaya çalışıyorsanız bu da kaçınmanız gereken hatalardan biri.
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