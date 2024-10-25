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Bunları Asla Yapmayın: İlişkinizde Kaçınmanız Gereken 12 Hata

etiket Bunları Asla Yapmayın: İlişkinizde Kaçınmanız Gereken 12 Hata

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
25.10.2024 - 23:01

Herkes ilişkisinde hata yapar ama bazı hatalar var ki onları yapmaktan kaçınmalısınız. Bu hatalar nelermiş gelin birlikte bakalım...

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1. Bir seviyeye kadar kıskançlık normal ama asla aşırıya kaçmamalı.

İlişkilerde kıskançlık en büyük kavga nedenlerinden biri. Bir yere kadar partnerinizi kıskanmanız doğal ama eğer bu aşırıya kaçıyorsa orada bir durmanız gerek. Partnerinizin her adımını sorgulamanız ve sürekli aramanız ya da mesaj yazmanız partnerinizi doğal olarak bunaltır ve aranızdaki güveni de zedeler. Bu ise ilişkinizin sonunu getirebilir.

2. Birbirinizle konuşmamanız yapacağınız en büyük hata olabilir.

İlişkide iletişim doğru değilse o ilişkinin sağlıklı yürümesi imkansız. O yüzden partnerinizle konuşmayı öğrenmeniz gerekiyor. Eğer iletişim sorununuz varsa bunu çözmek için harekete geçmeniz gerek. Bir ilişkide yapılan en büyük hatalardan biri olan iletişimsizlik sonucunda birbirini dinlemeyen ve anlamayan iki kişiye dönüşürsünüz ve bu da ilişkinin sonunu getirebilir.

3. İlişkide herkes birbirini değiştirmeye çalışıyor. Ama bu da en büyük hatalardan biri.

Partnerler ilişki içindeyken sürekli birbirini değiştirmeye çalışır. Ama bunun yanlış olduğunu ne kadar erken fark ederseniz ilişkinizi kurtarma şansınız o kadar fazla olur. Bu ilişkiye başlamadan ikinizin de kendine özgü özelliklerinizin olduğunu unutmamlısınız. Bu yüzden partnerinizi değiştirmeye çalışmadan ve ona saygı duyarak ilişkinizin daha sağlıklı ilerlemesini sağlayabilirsiniz.

4. Eskiyi sürekli gündeme getirmek ilişkinize zarar verebilir.

İlişki içindeyken bir sürü şey yaşanıyor. Ama siz sürekli geçmişte kapanan defterleri açıp partnerinizin yüzüne vurursanız bu, ilişkinize hiç iyi gelmez. Geçmişteki olayları olduğu yerde bırakmak ve bugününüze odaklanmak, ilişkinizin geleceği için çok önemli. Eğer geçmişteki hataları aşamıyorsanız bunu sürekli gündeme getirmek yerine çözmeyi denemelisiniz.

5. İlişki ilerledikçe artık bir alışkanlığa dönüşüyor. Eee böyle olunca da başlardaki küçük sürprizler unutulmaya başlanıyor.

İlişkinin başlarında sürekli birbirine küçük sürprizler yapan partnerler ilişki ilerledikçe bundan vazgeçiyor. Bu da ilişkinin devamını engelleyen büyük hatalardan. Bunları yapmak aslında hiç de zor değil. Evden çıkarken partnerinize küçük bir not yazmak ya da bir akşam ona özel en sevdiği yemeği hazırlamak... Bunlar ilişkinizi güçlendirerek birbirinize bağlanmanızı sağlar.

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6. Her an birlikte olun demiyoruz ama ayrı çok vakit geçirmek ilişkiniz için büyük bir hata.

İlişkinizde yapmamanız gereken hataların başında ayrı vakit geçirmek geliyor. Bu tabii ki bir an bile ayrılmayın demek değil ama bütün zamanınızı başkalarına ayırıp arada bir görüştüğünüz partnerinizle ilişkinizin iyi gittiğini söylemek doğru olmaz herhalde. Tabii burada zaman geçirmek demenin sadece fiziki olarak yan yana olmak olmadığını da söyleyelim. Partnerinizle kaliteli zaman geçirmeye çalışmanız gerek.

7. İlişkilerdeki en büyük hatalardan biri de partnerinizin ailesiyle geçinememek.

Partnerinizin ailesini görmezden gelmek ya da onlara kötü davranmak ilişkinizde yapabileceğiniz en büyük hatalardan. Belki onlarla yıldızınız barışmadı ama onlar partnerinizin en değer verdiği insanlar. Yani partnerinizi seviyorsanız onlarla iyi anlaşmanın bir yolunu bulmanız gerekiyor.

8. İlişkinizde birbirini duygusal olarak ihmal etmemelisiniz.

Birbirinizi ilişkide duygusal olarak ihmal etmek ilişkinize büyük zarar verebilir. Bunun sonuncunda ihmal edilen partner kendini değersiz ve yalnız hissedebilir. Bu yüzden ilişkide birbirinize duygusal destek vermeniz çok önemli. Partnerinizin duygusal ihtiyaçlarını anlamalı ve ona göre davranmalısınız.

9. İlişkide bağımsızlığı kaybetmek hem ilişkiye hem size zarar verebilir.

İlişkide parterinizle 'bir' olmak önemli ama bu sizin bağımsızlığınızı kaybetmeniz anlamına gelmemeli. İlişkinizde bağımsız olmak demek aklınıza eseni yapabileceğiniz anlamına gelmiyor tabii ki. Bunun anlamı her iki tarafın da kendi ilgi alanları olabileceği ve bunlara kimsenin karışmaması gerektiği. Bu sizin kendi kimliğinizi korumanızı sağlarken ilişkinizin de sağlıklı olmasını sağlıyor.

10. Partnerinizi sürekli kontrol altında tutmaya çalışıyorsanız bu da kaçınmanız gereken hatalardan biri.

İlişkideyken partnerinizi merak etmeniz gayet doğal. Ama bu sürekli bir kontrol haline geldiyse o zaman bunun bir sorun olduğunu söyleyebiliriz. Özgürlüğü kısıtlanmış partnerinizle aranızda bu yüzden kavgalar çıkabilir. Bu tarz davranışlar partnerinizi rahatsız eder ve bu da ilişkinizdeki güveni zedeler. O yüzden elbette merak edebilirsiniz ama bunun sınırını çizmeniz gerek.

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11. İlişkinizde sorun varsa ve bunu sürekli görmezden geliyorsanız bu, ileride daha büyük sorunlara neden olabilir.

Her ilişkide sorun olabilir ama bunları çözerek yola devam etmek gerek. Ama eğer sürekli sorunları halı altına süpürüyorsanız bunun sonucunun iyi olmayacağını bilmelisiniz. Sorunlar orada değilmiş gibi ilişkiye devam etseniz bile bir süre sonra o sorunların tekrar ortaya çıkacağına emin olabilirsiniz. Bu yüzden daha büyük probleme neden olmadan önce bunları çözmeniz gerek.

12. İlişkilerde yapılan en büyük hatalardan biri elbette partneri başkalarıyla karşılaştırmak.

Partnerinizi sürekli başkalarıyla kıyasladığınızda bu partnerinize 'seni beğenmiyorum' mesajı vermek demektir. Bu da elbette partnerinizin değersiz hissetmesine neden olacaktır. Partnerinizi olduğu gibi kabul etmeli, beğenmediğiniz özellikleri varsa bunu karşılaştırarak değil, ona duygularınızı anlatarak yapmanız gerek. Partnerinizi kıyaslamadığınız gibi ilişkinizi de başkalarınınkiyle kıyaslamamanız gerek.

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