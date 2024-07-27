Bunlarda Yemek Yapmaya Kimse Kıyamaz: Dünyanın En Pahalı 10 Mutfak Eşyası
Bunlarda Yemek Yapmaya Kimse Kıyamaz: Dünyanın En Pahalı 10 Mutfak Eşyası
Yemek yapmak, mutfakta vakit geçirmek çoğu kişi için adeta bir terapi gibi. Ancak bu eşyalarla mutfakta olmak bir başka! İşte yemek yapmaya bile kıyılamayacak dünyanın en pahalı mutfak eşyaları...
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1. Nesmuk Diamond Studded Knife (Elmas Saplı Bıçak)
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2. Zepter Superior Gold Collection (Altın Kaplama Tava)
3. Black Diamond Knife by Berti (Siyah Elmas Bıçak)
4. Mauviel Copper Cookware Set (Pişirme Seti)
5. KitchenAid 7-Quart Bowl-Lift Stand Mixer (Mikser)
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