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Bunlarda Yemek Yapmaya Kimse Kıyamaz: Dünyanın En Pahalı 10 Mutfak Eşyası

etiket Bunlarda Yemek Yapmaya Kimse Kıyamaz: Dünyanın En Pahalı 10 Mutfak Eşyası

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
27.07.2024 - 14:01

Yemek yapmak, mutfakta vakit geçirmek çoğu kişi için adeta bir terapi gibi. Ancak bu eşyalarla mutfakta olmak bir başka! İşte yemek yapmaya bile kıyılamayacak dünyanın en pahalı mutfak eşyaları...

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1. Nesmuk Diamond Studded Knife (Elmas Saplı Bıçak)

1. Nesmuk Diamond Studded Knife (Elmas Saplı Bıçak)

Elmas kaplı ve platin saplı bu bıçak, dünyanın en pahalı bıçakları arasında yer alıyor. Fiyatı yaklaşık 39,600 dolar. İnsan bununla bir şey kesmeye kıyamaz resmen.

2. Zepter Superior Gold Collection (Altın Kaplama Tava)

2. Zepter Superior Gold Collection (Altın Kaplama Tava)

24 ayar altın kaplama tencere ve tava seti olan bu koleksiyon, yüksek kalite paslanmaz çelik ve altın kullanılarak üretilmiş. Fiyatı 200,000 dolara takın bir miktar. Evimize ancak kraliyet ailesi geldiğinde çıkartılabilir. :)

3. Black Diamond Knife by Berti (Siyah Elmas Bıçak)

3. Black Diamond Knife by Berti (Siyah Elmas Bıçak)

Siyah elmas kaplı bu bıçak, hem işlevsel hem de gösterişli bir mutfak aleti. Fiyatı 6,200 dolar. Görünüşü bile insanın gözünü almaya yetiyor desek yanlış olmaz sanırım.

4. Mauviel Copper Cookware Set (Pişirme Seti)

4. Mauviel Copper Cookware Set (Pişirme Seti)

Fransız Mauviel markasının bakırdan yapılan bu seti, el işçiliği ve yüksek kaliteli malzemeleriyle dikkat çekiyor. 10 parçalı set, zarif, kalın bakır dış yüzeyi (yaklaşık 1,5 veya 2,5 mm kalınlığında) ve ince paslanmaz çelik katmanı olan, demir, bronz ve paslanmaz çelik olmak üzere birçok tutma seçeneğine sahip pişirme kabı içeriyor. %90 bakır ve %10 18/10 paslanmaz çelik pişirme kabı, hızlı ve tutarlı ısı dağılımı sağlıyor ve bükülmeyi önlüyor. Fiyatı yaklaşık 2,000 ila 6,000 dolar arasında değişiyor.

5. KitchenAid 7-Quart Bowl-Lift Stand Mixer (Mikser)

5. KitchenAid 7-Quart Bowl-Lift Stand Mixer (Mikser)

KitchenAid’in bu özel mikseri, Swarovski kristalleriyle süslü ve fiyatı 4,000 dolara kadar çıkıyor. Mutfağın baş köşesinde kendisine yer verilebilir.

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6. De Dietrich Piano Induction Hob (Ocak)

6. De Dietrich Piano Induction Hob (Ocak)

Bu modern ve şık indüksiyon ocak, dokunmatik ekran ve geniş pişirme yüzeyi sunuyor kullanıcılarına. İnsan kendisini bunu kullanırken geleceğe ışınlanmış hisseder. Fiyatı ise yaklaşık 5,000 dolar.

7. La Cornue Grand Palais 180 Range (Fırın ve ocak)

7. La Cornue Grand Palais 180 Range (Fırın ve ocak)

Fransız yapımı bu lüks fırın ve ocak kombinasyonu, kişiye özel tasarlanabilen özellikleri ve estetik görünümü ile ünlü. Fiyatı 100,000 doları aşıyor.

8. Hammacher Meyve Sıkacağı

8. Hammacher Meyve Sıkacağı

10.000 dolara yakın fiyatıyla Hammacher meyve sıkacağı, restoran standartlarında taze sıkılmış portakal suyu içmenizi sağlar. Bir dakikada 30 portakal sıkma özelliğine sahiptir.

9. Dacor Discovery WineStation (Şarap İstasyonu)

9. Dacor Discovery WineStation (Şarap İstasyonu)

Dacor Discovery WineStation, istediğiniz miktarda şarap koyabileceğiniz tumbalardan oluşuyor. Açılmış en sevdiğiniz şarabınızı 2 ay süreyle koruyan sıcaklık kontrolü de var. En iyi paslanmaz çelikten üretilmiş. Ayrıca üst kısmında, yerleştirilen her 4 şişe için interaktif LCD ekranlar bulunuyor.

10. Robbe & Berking Martele Silver Flatware Set (Çatal Bıçak Takımı)

10. Robbe & Berking Martele Silver Flatware Set (Çatal Bıçak Takımı)

Bu gümüş çatal-bıçak takımı, Almanya'nın ünlü gümüş ustaları tarafından el yapımı olarak üretilmiş ve 150 parçadan oluşuyor. Fiyatı yaklaşık 25,000 dolar.

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