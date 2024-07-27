Bunlarda Yemek Yapmaya Kimse Kıyamaz: Dünyanın En Pahalı 10 Mutfak Eşyası

Fransız Mauviel markasının bakırdan yapılan bu seti, el işçiliği ve yüksek kaliteli malzemeleriyle dikkat çekiyor. 10 parçalı set, zarif, kalın bakır dış yüzeyi (yaklaşık 1,5 veya 2,5 mm kalınlığında) ve ince paslanmaz çelik katmanı olan, demir, bronz ve paslanmaz çelik olmak üzere birçok tutma seçeneğine sahip pişirme kabı içeriyor. %90 bakır ve %10 18/10 paslanmaz çelik pişirme kabı, hızlı ve tutarlı ısı dağılımı sağlıyor ve bükülmeyi önlüyor. Fiyatı yaklaşık 2,000 ila 6,000 dolar arasında değişiyor.