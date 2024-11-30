Bunlara Dikkat! Kredi Kartı Kullanıcılarının En Fazla Yaptıkları 10 Hata

Birçok kişi, kredi kartı ekstresinde yer alan “minimum ödeme” miktarını ödemenin yeterli olduğunu düşünür. Oysa ki minimum ödemeyi yapmak, borcun büyük bir kısmının üzerinizde kalmasına ve yüksek faiz oranlarıyla karşılaşmanıza neden olur ve zamanla, bu faiz oranları borcunuzu daha da büyütebilir.