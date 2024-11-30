Bunlara Dikkat! Kredi Kartı Kullanıcılarının En Fazla Yaptıkları 10 Hata
Bunlara Dikkat! Kredi Kartı Kullanıcılarının En Fazla Yaptıkları 10 Hata
Kredi kartı, hepimizin hayatını oldukça kolaylaştırıyor. Doğru kullanıldığında oldukça faydalı olabilir ancak dikkat edilmediğinde zor durumda bırakan hatalarla dolu olabilir. İşte kredi kartı kullanıcılarının en sık yaptıkları ve maddi sıkıntılara yol açan 10 büyük hata! 👇
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1. Minimum ödeme tuzağına düşmek!
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2. Ekstreyi takip etmemek!
3. Gereksiz kredi kartı kullanımı!
4. Plansız harcama yapmak!
5. Kredi kartı puanlarını kullanmayı unutmak!
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6. Yüksek faizli taksit seçeneklerine yönelmek!
7. Ödeme tarihini geciktirmek!
8. Limitin tamamını harcamak!
9. Kredi kartını nakit avans için kullanmak!
10. Güvenli olmayan sitelerden alışveriş yapmak!
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