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Bunlar Kusur Değil, İnsanlık Göstergesi! Her Kadında Olması Muhtemel 12 Şey

Bunlar Kusur Değil, İnsanlık Göstergesi! Her Kadında Olması Muhtemel 12 Şey

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
24.01.2025 - 18:01

Güzellik standartları günümüzde sonunda öyle değişti ki, artık kusursuzluk diye bir şeyin olmadığı yavaş yavaş kabul edilmeye başlandı. Ne kadar zengin veya ünlü olursanız olun kusursuzluk diye bir şey mümkün değil…

1. Selülit

1. Selülit

Cildin altında biriken yağların düzensiz bir şekilde dağılması aslında selülit dediğimiz şeyi oluşturuyor. “Kusursuz”luğun en büyük düşmanı olarak görülen selülitler, aslında dünyadaki kadınların %90’ında görülüyor. Selülit bu kadar yaygınken hala normal bir şey olarak görülmemesi kadınların üzerinde büyük bir baskı oluşturuyor.

2. Çatlaklar

2. Çatlaklar

Tıpkı selülit gibi oldukça normal olan bir başka şey de çatlaklar. Hızlı kilo alıp veren herkeste çatlak bulunabilir. Büyüme veya hamilelik gibi süreçler de çatlaklara sebep olabiliyor. Bu gibi durumlarda cildin esnek yapısının sınırları zorlanmış oluyor. Aslında çatlaklar bir kusuru değil, büyümeyi ve değişmeyi gösteriyor.

3. Tüyler

Yüz, kol, bacaklar veya genital bölgede tüy bulunması kadar doğal bir şey olamaz. Bu tüyleri alırız, sonrasında tekrar uzarlar ve tekrar alırız… Bu bir döngü. Bazı kadınlar bu tüyleri almamayı da tercih edebilir, bu da onların tercihidir. Güzellik algınıza hangisi uyuyorsa ona göre davranmakta özgürsünüz.

4. Hollywood gülüşünün yakınından geçmeyen dişler

Herkes doğuştan mükemmel dişlere sahip olarak doğmuyor, bunu hepimiz biliyoruz. Dişleri sonrasında yaptırmak ise tamamen kişiye bağlı bir şey olarak değişiyor. Eğri, çapraşık veya aralıklı dişler ile mutluysanız, dişlerinizin size karakteristik bir özellik kattığını düşünüyorsanız bırakın öyle kalsınlar.

5. Yara izleri

5. Yara izleri

Yaşadığımızın en somut göstergelerinden biri yara izleri oluyor. Çocuklukta yaşadığımız bir oyunun anısı, yetişkinlikte bir sakarlığımız veya talihsiz bir kaza… Bunların hepsini yara izleri taşıyor. Zorlukların üstesinden nasıl geldiğinizi gösteren şeylerden biri de yara izleri. Mesela Kylie Jenner'ın bacağında büyük bir iz olduğunu biliyor muydunuz?

6. Sivilceler

Yediklerimiz, stres veya cilt bakımı rutinimizde yaptığımız aksaklıklar sivilceye sebep olabiliyor. Özellikle de regl olacağımız zamanlarda sivilce çıkabiliyor. Ünlüler bile onca masraf yapmasına rağmen sivilce problemiyle başa çıkamıyor. Herkesin cildi mükemmel görünmek zorunda değil.

7. Göz altı morluğu

Çoğu zaman göz altı morluklarımız yüzünden pandaya benziyoruz. İnsanlar “Ne oldu çok mu yorgunsun?” gibi sorularıyla bizi bıktırabiliyorlar ama aslında göz altı morlukları yalnızca uykusuzluk ve stresle alakalı olmayabiliyor. Bazen cildin doğal pigment yapısı veya genetik özelliklerden de kaynaklanabiliyor. İnsanız ve bunun bir göstergesi de göz altı morlukları.

8. Katlanan göbek

Herkes dümdüz bir karın bölgesine sahip olmak zorunda değil. Çünkü aslında çoğu zaman dümdüz bir karın için saatleri, haftaları ve hatta yılları spor yaparak geçirmek gerekiyor. Bu yüzden katlanan bir göbekten utanmak doğru değil. Hormonal değişiklikler, kilo alıp verme veya doğal vücut yapısı nedeniyle düz bir karna sahip olmayabilirsiniz.

9. Simetrik olmayan memeler

Bazen kırmızı halıda veya filmlerde ünlü aktrislerin memelerini görüp büyüleniriz. Çünkü tam anlamıyla kusursuz görünüyorlardır. Sonra aynaya bakarsınız ve kendi memelerinizin biraz sarktığını veya farklı yerlere baktığını görürsünüz. Aslında burada kabullenilmesi gereken şey, her kadının memelerinin farklı olduğudur. Simetrik memeler sağlık veya güzellik göstergesi değildir.

10. Büyük ayaklar

Eğer kadınsanız ayaklarınızın en fazla 37 numara olması kabul edilebilir gibi bir algı var. Ancak bu da kesinlikle yanlış. Herkes 36-37 numara ayaklara sahip olamaz. Ayak numarası birçok şeye göre değişebiliyor. Küçük bir ayak “kusursuz ayak” anlamına gelmez. Aslında ayaklarınız büyük veya küçük olsun hiç fark etmez, şu an onlar sayesinde ayakta duruyor ve yürüyebiliyorsunuz.

11. Yağlı ciltler

Bir cildin yapısı sizi kusursuz insana dönüştürmez. Çünkü her cildin kendine has özellikleri vardır. Yağlı ciltler parlar ve daha fazla sivilceye sebep olabilir. Cildinizin sağlıklı görünmesi için gerekli cilt bakımını yaparsanız yaşayacağınız sorunları da minimuma indirirsiniz.

12. Seyrek saçlar

Gür bir saça sahip olmak birçoğumuzun istediği şey, bunu biliyoruz. Çünkü gür saçlar ile yapılan her türlü saç modeli çok daha güzel duruyor. Ancak seyrek saçlara sahip olmak sizin çirkin olduğunuz anlamına gelmez. İnce saçlar ile yapılabilecek birçok güzel model bulunuyor.

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Radlands
Radlands
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