Bunlar Kusur Değil, İnsanlık Göstergesi! Her Kadında Olması Muhtemel 12 Şey

Eğer kadınsanız ayaklarınızın en fazla 37 numara olması kabul edilebilir gibi bir algı var. Ancak bu da kesinlikle yanlış. Herkes 36-37 numara ayaklara sahip olamaz. Ayak numarası birçok şeye göre değişebiliyor. Küçük bir ayak “kusursuz ayak” anlamına gelmez. Aslında ayaklarınız büyük veya küçük olsun hiç fark etmez, şu an onlar sayesinde ayakta duruyor ve yürüyebiliyorsunuz.