Bunlar Kusur Değil, İnsanlık Göstergesi! Her Kadında Olması Muhtemel 12 Şey
Bunlar Kusur Değil, İnsanlık Göstergesi! Her Kadında Olması Muhtemel 12 Şey
Güzellik standartları günümüzde sonunda öyle değişti ki, artık kusursuzluk diye bir şeyin olmadığı yavaş yavaş kabul edilmeye başlandı. Ne kadar zengin veya ünlü olursanız olun kusursuzluk diye bir şey mümkün değil…
1. Selülit
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2. Çatlaklar
3. Tüyler
4. Hollywood gülüşünün yakınından geçmeyen dişler
5. Yara izleri
6. Sivilceler
7. Göz altı morluğu
8. Katlanan göbek
9. Simetrik olmayan memeler
10. Büyük ayaklar
11. Yağlı ciltler
12. Seyrek saçlar
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