“Bunlar Bizi Biz Yapıyor” Dedirten 10 Küçük İlişki Alışkanlığı
İster uzun süreli bir ilişkiniz olsun ister daha çiçeği burnunda olun, bazı alışkanlıklar sizi siz yapıyor. Başka bir çiftin yapmadığı tatlı şeyleri yaptığınızda ya da ikinize özel alışkanlıklarınız olduğunda, bunlar gerçekten sizi siz yapan şeyler oluyor. Peki ne olabilir bu alışkanlıklar?
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1. Birbirinizin kahvaltı alışkanlığını bilmek.
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2. Birbirinize bakıp hiçbir şey demeden kahkaha atabilmek.
3. Kullandığınız ortak eşyalarınızın olması.
4. Sıradan bir "iyi geceler" yerine günü kapattığınız özel bir cümle kullanmak.
5. Birinin uyurken öbürünün onu izlemesi... 😍
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6. Aniden telefonuna sevdiği bir emoji veya birkaç kelimelik mesaj göndermek.
7. Mutfağa beraber girmek ve görev paylaşımı yapmak.
8. Onun parmaklarıyla oynamak ve hatta bazen gıdıklamak bile sayılır!
9. Beraber hiçbir şey yapmadan vakit geçirebilmek de sizi siz yapar.
10. Birbirinize içten bir şekilde etkili ve tek bir cümle söylemek.
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