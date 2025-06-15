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“Bunlar Bizi Biz Yapıyor” Dedirten 10 Küçük İlişki Alışkanlığı

etiket “Bunlar Bizi Biz Yapıyor” Dedirten 10 Küçük İlişki Alışkanlığı

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
15.06.2025 - 22:04

İster uzun süreli bir ilişkiniz olsun ister daha çiçeği burnunda olun, bazı alışkanlıklar sizi siz yapıyor. Başka bir çiftin yapmadığı tatlı şeyleri yaptığınızda ya da ikinize özel alışkanlıklarınız olduğunda, bunlar gerçekten sizi siz yapan şeyler oluyor. Peki ne olabilir bu alışkanlıklar?

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1. Birbirinizin kahvaltı alışkanlığını bilmek.

1. Birbirinizin kahvaltı alışkanlığını bilmek.

Sabahları neyi sevdiğinizi, mesela hangi kahveye bayıldığınızı bilmek, ilişkinin en tatlı detaylarından biri olabilir. Hatta bazen partnerinizin sabahları hangi kahvaltıyı hazırlamak istediğini önceden bilip ona sürpriz yapmak bile ilişkideki küçük ama anlamlı jestlerden biri olur.

2. Birbirinize bakıp hiçbir şey demeden kahkaha atabilmek.

Bir şeyin ne kadar komik olduğunu her ikinizin de aynı anda fark etmesi, aranızdaki uyumu gösterir. Aynı anda gülmek ne kadar birbirinizi anladığınızı gösteren güzel bir detay. O an hiçbir kelimeye gerek kalmaz.

3. Kullandığınız ortak eşyalarınızın olması.

3. Kullandığınız ortak eşyalarınızın olması.

Küçük ama anlamlı bir alışkanlık olabilir. 'Bu ceketimi senin giymeni çok seviyorum' demek ya da favori şarkınızı partnerinizle paylaşmak, ilişkiye çok özel bir dokunuş katabilir. Bu tür küçük jestler, aslında birbirinize ne kadar değer verdiğinizi gösterir.

4. Sıradan bir "iyi geceler" yerine günü kapattığınız özel bir cümle kullanmak.

Günün sonunda, sadece 'iyi geceler' demek yetmez. Birbirinize içten bir şekilde günün nasıl geçtiğini sorarak yatmak, hatta bazen küçük bir sarılma ile günün yorgunluğunu atmak çok özel bir alışkanlık olabilir. Birbirinize kurduğunuz ve size özel olan bir cümle kullanmak bile bağınızı güçlendirir ve sizi siz yapar.

5. Birinin uyurken öbürünün onu izlemesi... 😍

Bu bizim favori davranışlarımızdan biri. Birinin rüyalar aleminde olması ama diğerinin de onu uyurken izlemesi kadar tatlı çok az şey vardır. Bu alışkanlık herkeste olmayabilir ama bunu bir mesai haline getirmek, yine sizi siz yapar.

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6. Aniden telefonuna sevdiği bir emoji veya birkaç kelimelik mesaj göndermek.

Birbirinize gün içinde küçük sürpriz mesajlar atmak, aranızdaki iletişimi canlı tutar. Mesela 'Bugün bir mekanı görünce aklıma sen geldin.' ya da 'İyi misin?' gibi küçük bir mesaj, her şeyin yoğunluğunda bir araya gelmenizi sağlar. Favori emojilerinizi de gönderebilirsiniz. Bir mesaj barındırabilir hatta. 😅

7. Mutfağa beraber girmek ve görev paylaşımı yapmak.

Mutfakta birlikte vakit geçirmek sadece yemek yapmak değil, aynı zamanda birbirinize olan yakınlığı gösterir. Yemek hazırlarken yaptığınız görev dağılımları ya da birlikte gülerek yaptığınız yemekler, ilişkinize ne kadar bağlı olduğunuzu gösterir.

8. Onun parmaklarıyla oynamak ve hatta bazen gıdıklamak bile sayılır!

Ellerini tutmak, bir ilişkinin en saf haliyle ifade bulmuş halidir. Yolda yürürken ya da evde birlikte otururken ellerinizi tutmak, 'Ben buradayım' demenin en güzel yoludur.

9. Beraber hiçbir şey yapmadan vakit geçirebilmek de sizi siz yapar.

Birlikte hiçbir şey yapmadan vakit geçirmek aslında çok şey ifade eder. Sadece sessizce yan yana oturmak ve birbirinizi yalnızca varlıklarıyla desteklemek, ilişkinizdeki gerçek bağlılığı gösteren bir alışkanlık olabilir.

10. Birbirinize içten bir şekilde etkili ve tek bir cümle söylemek.

'Bugün çok güzel görünüyorsun' ya da 'Bu yaptığın gerçekten harika' gibi cümleler, sıkça söylenmeyebilir ama söylemek, ilişkinizdeki güveni ve sevgiyi pekiştiren bir alışkanlık olabilir. Basit ama çok değerli sözler, her zaman en anlamlı hediyedir.

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