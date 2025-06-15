“Bunlar Bizi Biz Yapıyor” Dedirten 10 Küçük İlişki Alışkanlığı

İster uzun süreli bir ilişkiniz olsun ister daha çiçeği burnunda olun, bazı alışkanlıklar sizi siz yapıyor. Başka bir çiftin yapmadığı tatlı şeyleri yaptığınızda ya da ikinize özel alışkanlıklarınız olduğunda, bunlar gerçekten sizi siz yapan şeyler oluyor. Peki ne olabilir bu alışkanlıklar?