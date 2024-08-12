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Bugünün En Çok Kazandıran Hisseleri! 12 Ağustos'ta Hangi Hisseler Uçuşa Geçti?

etiket Bugünün En Çok Kazandıran Hisseleri! 12 Ağustos'ta Hangi Hisseler Uçuşa Geçti?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
12.08.2024 - 19:07

Borsa dünyasında her gün yeni fırsatlar doğuyor, ama bazı günler var ki hisse senetleri adeta gökyüzüne yükseliyor! 12 Ağustos'ta borsa yatırımcılarının yüzünü güldüren hisse senetlerini merak mı ediyorsunuz? İşte bugün dikkat çeken ve yatırımcısına büyük kazanç sağlayan hisseler:

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1. Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası T.A.Ş. (CMENT)

1. Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası T.A.Ş. (CMENT)

Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası T.A.Ş. (CMENT) hisseleri, %10'luk bir artışla 412,50 TL seviyesine yükseldi. Çimento sektöründeki köklü konumu, artan ihracat performansı ve çevre dostu üretim teknikleri, CMENT'in bu başarılı grafiğini destekliyor.

2. Innosa Teknoloji (INTEK)

2. Innosa Teknoloji (INTEK)

Innosa Teknoloji (INTEK) hisseleri, %10'luk bir artış göstererek 594,00 TL seviyesine ulaştı. Teknoloji sektöründeki yenilikçi projeleri ve Ar-Ge yatırımları, INTEK'in bu yükselişini destekliyor.

3. USAK Seramik Sanayii A.Ş. (USAK)

3. USAK Seramik Sanayii A.Ş. (USAK)

Şirketin hisseleri, son dönemde %10,00 artışla 23,10 TL seviyesine yükselmiştir. 221.296.704 TL işlem hacmiyle dikkat çeken USAK, yatırımcılar tarafından yoğun ilgi görmekte.

4. Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MTRYO)

4. Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MTRYO)

Hisseleri, %9,99 artışla 14,75 TL seviyesine yükselmiştir. Yatırımcıların ilgisini çeken bu performans, hisse senedinin güçlü bir ivme kazandığını göstermekte

5. Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

5. Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Hisseleri, %9,98 artışla 59,50 TL seviyesine yükselmiştir. Yiğit Akü, özellikle son dönemdeki fiyat artışıyla dikkat çekmekte ve yatırımcılar için cazip bir seçenek olarak öne çıkmaktadır.

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6. Atlantis Yatırım Holding A.Ş. (ATSYH)

6. Atlantis Yatırım Holding A.Ş. (ATSYH)

Atlantis Yatırım Holding A.Ş. (ATSYH) hisseleri, %9,97 artışla 112,50 TL seviyesine yükselmiştir. Şirketin bu yükselişi, yatırımcıların dikkatini çekmiş ve piyasada olumlu bir etki yaratmıştır.

7. Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. (AKENR)

7. Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. (AKENR)

Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. (AKENR) hisseleri, %9,97 oranında artış göstererek 12,58 TL seviyesine ulaşmıştır.

8. Marshall Boya ve Vernik Sanayii A.Ş. (MRSHL)

8. Marshall Boya ve Vernik Sanayii A.Ş. (MRSHL)

Marshall Boya ve Vernik Sanayii A.Ş. (MRSHL) hisseleri, %9,97 artışla 1.831,00 TL seviyesine çıktı. Renklerin büyüsüyle yatırımcılarını etkileyen Marshall Boya, bu yükselişle piyasanın gözdesi oldu.

9. Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş. (CMBTN)

9. Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş. (CMBTN)

Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş. (CMBTN), %9,96'lık artışla 2.715,00 TL'ye ulaştı. Beton gibi sağlam bir performans sergileyen Çimbeton, yatırımcıları memnun etti.

10. Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi San. ve Tic. A.Ş. (HKTM)

10. Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi San. ve Tic. A.Ş. (HKTM)

Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi San. ve Tic. A.Ş. (HKTM) hisseleri, %9,95 artışla 24,30 TL'ye yükseldi. Yüksek performansıyla dikkat çeken Hidropar, borsada hareketli günler yaşatıyor.

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