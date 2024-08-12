Bugünün En Çok Kazandıran Hisseleri! 12 Ağustos'ta Hangi Hisseler Uçuşa Geçti?
Bugünün En Çok Kazandıran Hisseleri! 12 Ağustos'ta Hangi Hisseler Uçuşa Geçti?
Borsa dünyasında her gün yeni fırsatlar doğuyor, ama bazı günler var ki hisse senetleri adeta gökyüzüne yükseliyor! 12 Ağustos'ta borsa yatırımcılarının yüzünü güldüren hisse senetlerini merak mı ediyorsunuz? İşte bugün dikkat çeken ve yatırımcısına büyük kazanç sağlayan hisseler:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası T.A.Ş. (CMENT)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Innosa Teknoloji (INTEK)
3. USAK Seramik Sanayii A.Ş. (USAK)
4. Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MTRYO)
5. Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın