Bugünün En Çok Kazandıran Hisseleri! 12 Ağustos'ta Hangi Hisseler Uçuşa Geçti?

Borsa dünyasında her gün yeni fırsatlar doğuyor, ama bazı günler var ki hisse senetleri adeta gökyüzüne yükseliyor! 12 Ağustos'ta borsa yatırımcılarının yüzünü güldüren hisse senetlerini merak mı ediyorsunuz? İşte bugün dikkat çeken ve yatırımcısına büyük kazanç sağlayan hisseler: