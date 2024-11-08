Görüş Bildir
Haberler
Finans
Bugün Kimler Borsa’da Gülüyor? 8 Kasım’ın Kazandıran Hisse Senetleri Listesi

etiket Bugün Kimler Borsa’da Gülüyor? 8 Kasım’ın Kazandıran Hisse Senetleri Listesi

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
08.11.2024 - 18:23

Borsa İstanbul’da hareketli bir gün daha geride kaldı ve bazı hisseler, yatırımcılarına kazanç getiren performanslarıyla öne çıktı. Dünkü kapanışa göre hızla yükselen hisseleri sizler için derledik! İşte bugünün en dikkat çekici kazanç sağlayanları:

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Artemis Halı A.Ş. (ARTMS)

1. Artemis Halı A.Ş. (ARTMS)

46,16 TL’de işlem gören ARTMS, %9,96’lık bir artışla bugün yatırımcıların ilgisini çekti. Bir gün önce 45,52 TL seviyesinden açılan hisse, son günlerdeki volatiliteye rağmen güçlü bir performans sergiliyor ve bu seviyelerde tutunmaya çalışıyor​.

2. Dömişas Döküm Emaye (DMSAS)

2. Dömişas Döküm Emaye (DMSAS)

DMSAS hissesi, %9,96 artışla 7,62 TL’ye yükseldi. Dünkü değerine kıyasla performansını yukarıya taşıyan bu hisse, endüstriyel üretim alanında güçlü bir pozisyona sahip olup yatırımcılar arasında güven kazanıyor.

3. Kervansaray Yatırım Holding (KERVN)

3. Kervansaray Yatırım Holding (KERVN)

2,22 TL ile %9,90 artış kaydeden KERVN, turizm sektöründeki genişleme projeleriyle birlikte piyasa değeri açısından gün içinde hacim kazandı.

4. DAP Gayrimenkul (DAPGM)

4. DAP Gayrimenkul (DAPGM)

4,89 TL’den işlem gören DAPGM, %9,89 artış kaydederek değer kazandı. Dünkü 4,42 TL seviyesinden yukarı çıkmayı başaran hisse, güncel emlak sektörü gelişmeleriyle uyumlu bir performans sergiliyor.

5. İhlas Holding (IHLAS)

5. İhlas Holding (IHLAS)

1,38 TL’ye %9,52’lik artış gösteren IHLAS, özellikle medya ve inşaat sektöründeki yatırımlarıyla güçleniyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Birlik Mensucat (BRMEN)

6. Birlik Mensucat (BRMEN)

6,48 TL fiyatına ulaşan BRMEN hissesi, %9,46 oranında değer kazandı. Bu artış, tekstil sektöründe rekabetin arttığı bir dönemde dikkat çekiyor.

7. Beyaz Filo Oto Kiralama (BEYAZ)

7. Beyaz Filo Oto Kiralama (BEYAZ)

%9,22 artışla 23,92 TL’ye yükselen BEYAZ, oto kiralama sektöründe genişleme stratejisiyle dikkat çekiyor. Özellikle araç filosunu genişletme çalışmalarıyla hisse fiyatı artan BEYAZ, yatırımcılarına kazandırıyor.

8. Sun Tekstil (SUNTK)

8. Sun Tekstil (SUNTK)

25,62 TL’ye çıkarak %9,02 oranında yükselen SUNTK, bir gün önce 23,50 TL seviyelerindeydi. Tekstil sektöründe son dönemdeki pozitif ivmeyi yansıtan hisse, yatırımcıların ilgisini çekiyor.

9. Trabzon Liman İşletmeciliği (TLMAN)

9. Trabzon Liman İşletmeciliği (TLMAN)

TLMAN hissesi %8,77 artarak 94,30 TL seviyesine yükseldi. Dünkü kapanıştan itibaren değer kazanan hisse, liman işletmeciliği alanındaki pozisyonuyla yükselmeye devam ediyor.

10. Akenerji Elektrik Üretim (AKENR)

10. Akenerji Elektrik Üretim (AKENR)

Enerji sektöründeki yatırımları ile bilinen AKENR, %7,82 artışla 12,27 TL’ye yükseldi. Dünkü değerine göre yukarı yönlü hareket eden hisse, enerji yatırımlarıyla yükseliş trendinde.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın