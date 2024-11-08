Bugün Kimler Borsa’da Gülüyor? 8 Kasım’ın Kazandıran Hisse Senetleri Listesi
Bugün Kimler Borsa’da Gülüyor? 8 Kasım’ın Kazandıran Hisse Senetleri Listesi
Borsa İstanbul’da hareketli bir gün daha geride kaldı ve bazı hisseler, yatırımcılarına kazanç getiren performanslarıyla öne çıktı. Dünkü kapanışa göre hızla yükselen hisseleri sizler için derledik! İşte bugünün en dikkat çekici kazanç sağlayanları:
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1. Artemis Halı A.Ş. (ARTMS)
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2. Dömişas Döküm Emaye (DMSAS)
3. Kervansaray Yatırım Holding (KERVN)
4. DAP Gayrimenkul (DAPGM)
5. İhlas Holding (IHLAS)
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