Bugün Kimler Borsa’da Gülüyor? 8 Kasım’ın Kazandıran Hisse Senetleri Listesi

Borsa İstanbul’da hareketli bir gün daha geride kaldı ve bazı hisseler, yatırımcılarına kazanç getiren performanslarıyla öne çıktı. Dünkü kapanışa göre hızla yükselen hisseleri sizler için derledik! İşte bugünün en dikkat çekici kazanç sağlayanları: