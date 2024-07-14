Bugün İndirimde Neler Var? Skechers Ayakkabıdan Kamp Çadırına 14 Temmuz 2024 Günün Fırsatları

Sivrisinekleri, böcekleri, güveleri, arıları ve tüm uçan zararlıları foto katalizör teknolojisi aracılığıyla çekerek yok eden bu cihaz, özellikle yaz aylarında oldukça işinize yarayabilir. Ayrıca yoğun olarak döşenmiş ızgaraları sayesinde eliniz değse dahi herhangi bir zarar görmezsiniz.

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