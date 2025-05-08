Bugün İndirimde Neler Var? Philips LatteGo Espresso Makinesi'den Instax Mini'ye 8 Mayıs 2025 Günün Fırsatları
Trendyol'da gördüğünüz o göz alıcı indirimli ürünler, Hepsiburada'nın kaçırılmaması gereken kampanyaları ve Amazon'un birbirinden cazip fırsatları... 8 Mayıs 2025 tarihine özel, günün fırsatlarında neler mi var? Philips LatteGo Espresso Makinesi'nden Instax Mini'ye kadar pek çok ürün indirimde! Philips LatteGo Espresso Makinesi ile evinizin rahatlığında profesyonel bir barista deneyimi yaşayabilir, Instax Mini ile anılarınızı hemen oracıkta basabilirsiniz. Bu fırsatları kaçırmayın, indirimler bugün için geçerli!
Bu içerik 08.05.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
1. Amazon’da şu an indirimde olan Shark FlexStyle 5-in-1'i kaçırmayın!
2. Amazon günün fırsatlarında yer alan Smeg marka filtre kahve makinesini mutlaka inceleyin!
3. Amazon’da indirimdeyken bu tableti kapmak için acele edin!
4. Amazon’da indirimli fiyatla dikkat çeken Instax Fujifilm Mini 12 sizi bekliyor!
5. Amazon günün fırsatlarında yer alan bu stand mikser anneniz için harika bir hediye!
6. Hepsiburada’da indirimde olan bu akıllı tuvaleti hemen kapın!
7. Hepsiburada’daki indirimli fiyatıyla bu ayakkabıyı kaçırmayın!
8. Hepsiburada’da indirimdeyken bu robot süpürgeyi alın, ev işlerini tospiğe bırakın.
9. Hepsiburada’da indirimli fiyatıyla bu espresso makinesini alın, barista siz olun!
10. Trendyol günün fırsatlarında Maybelline New York ürünleri var!
11. Trendyol günün fırsatlarında bugün Mad Parfüm'de var!
12. Trendyol'da en çok satanlarda yer alan bu eteği görmelisiniz!
13. Trendyol'da Sinoz ürünlerinde indirim fırsatı!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın