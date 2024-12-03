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Bugün İndirimde Neler Var? Philips Airfryer'den İndirimli LEGO Setlerine 3 Aralık 2024 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Philips Airfryer'den İndirimli LEGO Setlerine 3 Aralık 2024 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
03.12.2024 - 13:10

3 Aralık 2024 tarihinde hangi fırsatlarla karşılaşacağınızı merak ediyor musunuz? Philips Airfryer'den LEGO setlerine kadar birçok üründe indirim fırsatları sizleri bekliyor. Bugünün en cazip tekliflerini kaçırmayın, alışverişin keyfini çıkarın. İndirimli ürünler arasında çocuklarınızın veya sizin keyifle vakit geçireceğiniz LEGO setleri de bulunuyor. Mutfakta sağlıklı ve lezzetli yemekler yapmanızı sağlayacak Philips Airfryer da indirimli ürünler arasında. Bu fırsatları kaçırmayın, bugün alışverişin tam zamanı!

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 03.12.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Philips Airfryer HD9285/96 5000 Serisi XXL Connected

1. Philips Airfryer HD9285/96 5000 Serisi XXL Connected

Şimdi sadece 4.899,00 TL.

Philips Airfryer HD9285/96 5000 Serisi XXL Connected

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2. Fissler Vitaquick Premium Düdüklü Tencere 6,0L

2. Fissler Vitaquick Premium Düdüklü Tencere 6,0L

10.989,00 TL yerine indirimle 9.340,65 TL.

Fissler Vitaquick Premium Düdüklü Tencere 6,0L

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3. Anker Soundcore Select 4 Go Kablosuz Bluetooth Hoparlör

3. Anker Soundcore Select 4 Go Kablosuz Bluetooth Hoparlör

1.712,86 TL yerine şimdi 1.199,00 TL.

Anker Soundcore Select 4 Go Kablosuz Bluetooth Hoparlör

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4. Samsung Galaxy Tab S9 FE SM-X510 6GB 128GB 10.9" Gray Tablet

4. Samsung Galaxy Tab S9 FE SM-X510 6GB 128GB 10.9" Gray Tablet

Şimdi 12.399,00 TL.

Samsung Galaxy Tab S9 FE SM-X510 6GB 128GB 10.9' Gray Tablet

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5. LEGO® Ideas Smokinli Kedi 21349 - Hayvansever Yetişkinler Için Dekoratif, Koleksiyonluk Model Yapım Seti (1710 Parça)

5. LEGO® Ideas Smokinli Kedi 21349 - Hayvansever Yetişkinler Için Dekoratif, Koleksiyonluk Model Yapım Seti (1710 Parça)

4.398,90 TL yerine şimdi sepette 3.959,01 TL.

LEGO® Ideas Smokinli Kedi 21349 - Hayvansever Yetişkinler Için Dekoratif, Koleksiyonluk Model Yapım Seti (1710 Parça)

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6. Salomon SPEEDCROSS 6 GTX Yürüyüş Ayakkabısı Erkek

6. Salomon SPEEDCROSS 6 GTX Yürüyüş Ayakkabısı Erkek

5.191,56 TL yerine şimdi 4.014,81 TL.

Salomon SPEEDCROSS 6 GTX Yürüyüş Ayakkabısı Erkek

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7. Bix PB140W 30000MAH USB ve 2'type-C

7. Bix PB140W 30000MAH USB ve 2'type-C

2.459,00 TL yerine indirimle 1.999,00 TL.

Bix PB140W 30000MAH USB ve 2'type-C

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8. Xiaomi Akıllı Kamera C300

8. Xiaomi Akıllı Kamera C300

Prime fırsatıyla 1.329,00 TL.

Xiaomi Akıllı Kamera C300

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9. Posca Full Set 8 Akrilik Boya Kalemi

9. Posca Full Set 8 Akrilik Boya Kalemi

Sadece 789,65 TL.

Posca Full Set 8 Akrilik Boya Kalemi

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10. Cool Halı Soft 8001 Beyaz Yumuşak Dokulu Halı

10. Cool Halı Soft 8001 Beyaz Yumuşak Dokulu Halı

Sepette olan %20 indirimi kaçırmayın!

Cool Halı Soft 8001 Beyaz Yumuşak Dokulu Halı

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11. Marjin Kadın Kalın Taban İçi Kürklü Yarım Bot Tefis Taba Süet

11. Marjin Kadın Kalın Taban İçi Kürklü Yarım Bot Tefis Taba Süet

Tüm ürünlerde %30' a varan indirim fırsatı!

Marjin Kadın Kalın Taban İçi Kürklü Yarım Bot Tefis Taba Süet

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12. Havoş Siyah Gri Haley Baklava Desenli Kazak

12. Havoş Siyah Gri Haley Baklava Desenli Kazak

Takip edenlere özel 30 TL kupon!

Havoş Siyah Gri Haley Baklava Desenli Kazak

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13. Yves Saint Laurent Lash Clash Kahverengi Maskara

13. Yves Saint Laurent Lash Clash Kahverengi Maskara

Libre 30ml EDP 1799 TL, Lash Clash Maskara 1249 TL!

Yves Saint Laurent Lash Clash Kahverengi Maskara

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Sena YİĞİT
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