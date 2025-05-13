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Bugün İndirimde Neler Var? Nespresso Kahve Makinesinden Miu Miu Gözlüklere 13 Mayıs 2025 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Nespresso Kahve Makinesinden Miu Miu Gözlüklere 13 Mayıs 2025 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
13.05.2025 - 16:01

Trendyol'da gördüğünüz o göz alıcı indirimli ürünler, Hepsiburada'nın kaçırılmaması gereken kampanyaları ve Amazon'un birbirinden cazip fırsatları... 13 Mayıs 2025 tarihinde sizler için harika indirim fırsatlarına göz atmanızın zamanı geldi. Nespresso'nun şık ve fonksiyonel kahve makinelerinden, Miu Miu'nun zarif ve trend gözlüklerine kadar birçok ürün, bugün özel indirimlerle sizleri bekliyor. Bu fırsatları kaçırmayın, alışverişin keyfini çıkarın!

Bu içerik 13.05.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1. Amazon’da indirimde olan Tommy Hilfiger Kadın TH 2101/S Güneş Gözlüğü tam size göre!

1. Amazon’da indirimde olan Tommy Hilfiger Kadın TH 2101/S Güneş Gözlüğü tam size göre!

Stilinize şıklık katmak için Tommy Hilfiger Kadın TH 2101/S Güneş Gözlüğü tam size göre! Amazon’da indirimde olan bu gözlük, modern tasarımı ve UV korumasıyla hem göz sağlığınızı koruyor hem de her kombininize zarafet katıyor. Yazın plajda ya da şehirde fark yaratmak isteyenler, bu fırsatı kaçırmayın!

Tommy Hilfiger Kadın TH 2101/S Güneş Gözlüğü

2. Rahatlık ve tarzı bir arada arıyorsanız, Calvin Klein Spor Ayakkabı Amazon’da indirimde!

2. Rahatlık ve tarzı bir arada arıyorsanız, Calvin Klein Spor Ayakkabı Amazon’da indirimde!

Şık tasarımıyla günlük kullanımda sizi yarı yolda bırakmayacak bu ayakkabılar, hem spor hem de casual kombinlerinizle mükemmel uyum sağlıyor. Hemen sepete ekleyip bu cool parçayı gardırobunuza katın!

Calvin Klein Spor Ayakkabı Kadın

3. Amazon’da indirimde olan LENOVO IdeaPad Slim 3, sizi teknolojiyle buluşturuyor.

3. Amazon’da indirimde olan LENOVO IdeaPad Slim 3, sizi teknolojiyle buluşturuyor.

İş, okul ya da eğlence için güçlü bir laptop mu arıyorsunuz? Amazon’da indirimde olan LENOVO IdeaPad Slim 3, Intel i5-13420H işlemcisi, 16GB RAM ve 512GB SSD’siyle performans ve hızın adresi! Hafif tasarımıyla her yere kolayca taşıyabileceğiniz bu laptop, sizi teknolojiyle buluşturuyor. Bu fırsatı kaçırmadan teknolojinizi yenileyin!

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4. Amazon’da indirimde olan Calvin Klein markasına ait bu çanta kombinlerinize sofistike bir dokunuş katacak.

4. Amazon’da indirimde olan Calvin Klein markasına ait bu çanta kombinlerinize sofistike bir dokunuş katacak.

Minimalist ama şık bir çanta mı lazım? Amazon’da indirimde olan Calvin Klein CK MUST SMALL CAMERA BAG_CAVIAR, kompakt tasarımıyla günlük kullanım için ideal! Hem gece hem gündüz kombinlerinize sofistike bir dokunuş katan bu çanta, kaliteli malzemesiyle de sizi mest edecek. Hemen alın, tarzınızı tamamlayın!

Calvin Klein Çanta Kadın

5. Mutfakta harikalar yaratmak isteyenler, Amazon’da indirimde olan Zwilling 5 Parça Tencere Seti’ne bayılacaksınız!

5. Mutfakta harikalar yaratmak isteyenler, Amazon’da indirimde olan Zwilling 5 Parça Tencere Seti’ne bayılacaksınız!

Paslanmaz çelik kalitesiyle uzun yıllar kullanabileceğiniz bu set, her türlü yemeği kolayca pişirmenizi sağlıyor. Şık tasarımıyla mutfağınıza zarafet katacak bu fırsatı sakın kaçırmayın!

Zwilling 5 Parça Tencere Seti, Paslanmaz Çelik, 5 Parça, Gümüş Rengi

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6. Koşu tutkunları, Hepsiburada’da indirimde olan adidas Runfalcon 5 Erkek Koşu Ayakkabısı tam size göre!

6. Koşu tutkunları, Hepsiburada’da indirimde olan adidas Runfalcon 5 Erkek Koşu Ayakkabısı tam size göre!

Cloudfoam orta tabanıyla her adımda konfor sunan bu ayakkabı, nefes alabilen file üst yüzeyiyle ayaklarınızı ferah tutuyor. Hem spor salonunda hem günlük kullanımda tarzınızı konuşturmak için bu fırsatı kaçırmayın!

adidas Runfalcon 5 Erkek Koşu Ayakkabısı

7. Yazın rahatlığı Crocs Crocband Bej Kadın Terlik ile Hepsiburada’da indirimde!

7. Yazın rahatlığı Crocs Crocband Bej Kadın Terlik ile Hepsiburada’da indirimde!

Hafif yapısı ve ikonik tasarımıyla ayaklarınızı şımartan bu terlik, plajdan günlük gezmelere her yere uyum sağlıyor. Hem şık hem rahat bir seçim için hemen sepete ekleyin!

Crocs Crocband Bej Kadın Terlik

8. Kedi sahipleri, Hepsiburada’da indirimde olan Wero Akıllı Otomatik Kedi Tuvaleti ile tanışın!

8. Kedi sahipleri, Hepsiburada’da indirimde olan Wero Akıllı Otomatik Kedi Tuvaleti ile tanışın!

Koku önleyici, kendi kendini temizleyen bu 65L+9L hacimli tuvalet, kızılötesi ve ağırlık sensörleriyle kedinizin konforunu artırırken uygulamadan kontrol özelliğiyle hayatınızı kolaylaştırıyor. Evde temizlik ve hijyen için bu teknolojik ürünü kaçırmayın!

Wero Akıllı Otomatik Kedi Tuvaleti

9. Stilinize lüks bir dokunuş katmak için Miu Miu 0MU 04ZS Güneş Gözlüğü Hepsiburada’da indirimde!

9. Stilinize lüks bir dokunuş katmak için Miu Miu 0MU 04ZS Güneş Gözlüğü Hepsiburada’da indirimde!

Şık tasarımı ve kaliteli lensleriyle hem gözlerinizi koruyan hem de her kombine zarafet katan bu gözlük, yazın vazgeçilmeziniz olacak. Fırsatı değerlendirin, bu ikonik parçayı koleksiyonunuza ekleyin!

Miu Miu 0MU 04ZS 1AB5S0 50 Güneş Gözlüğü

10. Trendyol indirim günlerinde bugün Happiness İstanbul ürünleri de var!

10. Trendyol indirim günlerinde bugün Happiness İstanbul ürünleri de var!

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Happiness İstanbul Kadın Sarı Korse Görünümlü Poplin Midi Elbise

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11. Trendyol'da Nespresso ürünlerinde indirim!

11. Trendyol'da Nespresso ürünlerinde indirim!

60 kapsüle varan kapsül hediyelerini keşfedin!

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12. Trendyol'da bugün Schwarzkopf Professional satıcılı ürünlerde indirim fırsatı!

12. Trendyol'da bugün Schwarzkopf Professional satıcılı ürünlerde indirim fırsatı!

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13. Trendyol günün fırsatlarında yer alan Kiperin ürünlerini kaçırmayın!

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
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