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Bugün İndirimde Neler Var? Karaca Mutfak Robotundan Roborock Robot Süpürgeye 1 Mart 2025 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Karaca Mutfak Robotundan Roborock Robot Süpürgeye 1 Mart 2025 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
01.03.2025 - 19:06

1 Mart 2025 tarihinde sizler için cazip indirimlerle dolu bir gün olacak. Karaca'nın mutfak robotu, mutfakta size yardımcı olacak bir ürün olarak öne çıkıyor. Hem pratikliği hem de kullanım kolaylığı ile dikkat çeken bu ürün, bugünün fırsatları arasında yer alıyor. Ayrıca, Roborock markasının robot süpürgesi de bugünkü indirimlerimiz arasında. Ev temizliğini sizin için kolaylaştıran bu ürün, teknoloji ve konforu bir arada sunuyor. Bu iki ürün, bugün sizler için özel indirimlerle sizleri bekliyor. Bu fırsatları kaçırmayın, alışverişin keyfini çıkarın!

Bu içerik 01.03.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1. Roborock Q Revo Master Çöp İstasyonlu Akıllı Robot Süpürge - Beyaz

1. Roborock Q Revo Master Çöp İstasyonlu Akıllı Robot Süpürge - Beyaz

Ev temizliğinde yeni bir çağ başlatan bu Roborock robot süpürge, çöp istasyonlu tasarımıyla size büyük kolaylık sağlıyor. İndirimli fiyatıyla temizlik işlerini unutun!

Roborock Q Revo Master Çöp İstasyonlu Akıllı Robot Süpürge - Beyaz

2. Shark StainStriker – Pet Başlıklı, Koltuk Yıkama ve Leke Çıkarma Makinesi

2. Shark StainStriker – Pet Başlıklı, Koltuk Yıkama ve Leke Çıkarma Makinesi

Evcil hayvan sahiplerinin kurtarıcısı olan bu Shark leke çıkarma makinesi, koltuk ve döşemelerdeki zorlu lekeleri bile kolayca temizliyor. İndirimli fiyatıyla evinizi pırıl pırıl yapın!

Shark StainStriker – Pet Başlıklı, Koltuk Yıkama ve Leke Çıkarma Makinesi

3. Black+Decker BHFEV362D-QW 36 V 2 AH POWERSERIES™ EXTREME KABLOSUZ DİKEY SÜPÜRGE

3. Black+Decker BHFEV362D-QW 36 V 2 AH POWERSERIES™ EXTREME KABLOSUZ DİKEY SÜPÜRGE

Kablosuz özgürlük ve güçlü temizlik performansı sunan bu Black+Decker dikey süpürge, ev temizliğini keyifli hale getiriyor. İndirimli fiyatıyla pratik temizliğin tadını çıkarın!

Black+Decker BHFEV362D-QW 36 V 2 AH POWERSERIES™ EXTREME KABLOSUZ DİKEY SÜPÜRGE

4. JBL Flip6, Bluetooth Hoparlör, IP67, Pembe

4. JBL Flip6, Bluetooth Hoparlör, IP67, Pembe

Canlı pembe rengi ve güçlü sesiyle dikkat çeken bu JBL Bluetooth hoparlör, suya ve toza dayanıklı yapısıyla her yerde müzik keyfi sunuyor. İndirimli fiyatıyla müziği yanınızdan ayırmayın!

JBL Flip6, Bluetooth Hoparlör, IP67, Pembe

5. Contigo Üniseks Yetişkin Byron 2.0 termos kupa, Turkuaz, 590 ml

5. Contigo Üniseks Yetişkin Byron 2.0 termos kupa, Turkuaz, 590 ml

İçeceklerinizi saatlerce sıcak veya soğuk tutan bu Contigo termos kupa, sızdırmaz yapısı ve şık turkuaz rengiyle dikkat çekiyor. İndirimli fiyatıyla hem tarzınızı tamamlayın hem de içeceklerinizi dilediğiniz sıcaklıkta yanınızda taşıyın!

Contigo Üniseks Yetişkin Byron 2.0 termos kupa, Turkuaz, 590 ml

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6. The Purest Solutions & Bakım Seti

6. The Purest Solutions & Bakım Seti

Cildinize hak ettiği bakımı yapın! ✨ Bu bakım seti ile cildiniz hem temizlenecek hem de nemlenecek. Işıldayan bir cilt için ihtiyacınız olan her şey bu sette!

The Purest Solutions & Bakım Seti

7. Züber Antep Fıstıklı Granola Bar 25 G x 15

7. Züber Antep Fıstıklı Granola Bar 25 G x 15

Enerji dolu bir gün için! ⚡ Bu antep fıstıklı granola barlar, hem lezzetli hem de doyurucu. Ara öğünlerinizde veya spor öncesi atıştırmalık olarak ideal.

Züber Antep Fıstıklı Granola Bar 25 G x 15

8. Stanley The Iceflow Flip Straw Pipetli Termos 0,89 L Lila

8. Stanley The Iceflow Flip Straw Pipetli Termos 0,89 L Lila

Sıcak veya soğuk içecekleriniz hep yanınızda! Bu pipetli termos ile içecekleriniz saatlerce aynı sıcaklıkta kalacak. Üstelik şık lila rengiyle de göz kamaştırıyor!

Stanley The Iceflow Flip Straw Pipetli Termos 0,89 L Lila

9. Karaca Pro Multimax 6 In 1 Çok Amaçlı Mutfak Robotu Space Gray

9. Karaca Pro Multimax 6 In 1 Çok Amaçlı Mutfak Robotu Space Gray

Mutfakta harikalar yaratın! ‍ Bu çok amaçlı mutfak robotu ile yemek yapmak artık çok daha kolay ve keyifli. Doğrayın, rendeleyin, karıştırın, çırpın... İhtiyacınız olan her şey bu robotta!

Karaca Pro Multimax 6 In 1 Çok Amaçlı Mutfak Robotu Space Gray

10. Nike DD0204-001 Quest 5 Erkek Günlük Spor Ayakkabı

10. Nike DD0204-001 Quest 5 Erkek Günlük Spor Ayakkabı

Rahatlık ve şıklık bir arada! Bu Nike spor ayakkabılar ile hem rahat adımlar atacak hem de tarzınızı yansıtacaksınız. Günlük kullanım ve spor aktiviteleri için ideal.

Nike DD0204-001 Quest 5 Erkek Günlük Spor Ayakkabı

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11. Zühre Ana Karadut Özü 670 Gr

11. Zühre Ana Karadut Özü 670 Gr

Zühre Ana'da Ramazan'a Özel 2. ürün 1 TL!

Zühre Ana Karadut Özü 670 Gr

12. Go Toys Patlayan Patates Boom Fries Eğlenceli Tuzaklı Aktivite Oyuncağı 1047SERI

12. Go Toys Patlayan Patates Boom Fries Eğlenceli Tuzaklı Aktivite Oyuncağı 1047SERI

Tüm Go Toys Oyuncaklarda Net %30 İndirim!

Go Toys Patlayan Patates Boom Fries Eğlenceli Tuzaklı Aktivite Oyuncağı 1047SERI

13. Aqua Di Polo 1987 La Rocca Sense Edp 50 ml Kadın Çiçeksi, Oryantal Parfüm Apcn000702

13. Aqua Di Polo 1987 La Rocca Sense Edp 50 ml Kadın Çiçeksi, Oryantal Parfüm Apcn000702

Aqua di Polo'da 2. ÜRÜN 1 TL! 

Aqua Di Polo 1987 La Rocca Sense Edp 50 ml Kadın Çiçeksi, Oryantal Parfüm Apcn000702

14. Maybelline New York Instant Anti Age Eraser Kapatıcı - 01 Light Concealer

14. Maybelline New York Instant Anti Age Eraser Kapatıcı - 01 Light Concealer

Sepette 1500 TL'ye 300 TL İndirim! %40'a varan indirim kuponlarını kullanmayı unutma!

Maybelline New York Instant Anti Age Eraser Kapatıcı - 01 Light Concealer

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
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