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Bugün İndirimde Neler Var? Eufy Robot Süpürgeden Emsan'nın Kahve Fincanlarına 3 Nisan 2025 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Eufy Robot Süpürgeden Emsan'nın Kahve Fincanlarına 3 Nisan 2025 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
03.04.2025 - 13:38

3 Nisan 2025 tarihinde alışveriş severler için birçok fırsat var. Eufy Robot Süpürge, ev temizliğinizi kolaylaştıracak teknolojik bir ürün olarak indirimde. Ayrıca Emsan'ın zarif ve şık tasarımlı kahve fincanları da bugünün fırsatları arasında yer alıyor. Bu fırsatları kaçırmayın ve alışverişin keyfini çıkarın.

Bu içerik 03.04.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1. eufy by Anker Clean X8 Pro Robot Süpürge

1. eufy by Anker Clean X8 Pro Robot Süpürge

Evcil hayvan tüyleri ve inatçı kirlerle başa çıkmak artık çok kolay! 2x4000 Pa emiş gücü ve lazer navigasyonuyla bu robot süpürge, evinizi pırıl pırıl yapacak.

Patentli fırçası sayesinde dolaşmayı önleyerek, temizliği sorunsuz hale getiriyor.

eufy by Anker Clean X8 Pro Robot Süpürge

2. Stanley Adventure Taşınabilir Soğutucu Kamp Buzluğu 28.3L

2. Stanley Adventure Taşınabilir Soğutucu Kamp Buzluğu 28.3L

Kamp ve pikniklerinizde yiyecek ve içeceklerinizi saatlerce soğuk tutacak bu buzluk, dayanıklılığıyla da dikkat çekiyor.

Stanley kalitesi ile açık hava maceralarınız artık daha keyifli!

Stanley Adventure Taşınabilir Soğutucu Kamp Buzluğu 28.3L

3. Black+Decker 4’ü 1 Arada Şarjlı Dikey Süpürge

3. Black+Decker 4’ü 1 Arada Şarjlı Dikey Süpürge

Evcil hayvan sahiplerinin kurtarıcısı bu süpürge, 4'ü 1 arada özelliğiyle her türlü temizlik ihtiyacınızı karşılıyor.

Mor rengiyle de evinize şıklık katacak.

Black+Decker 4’ü 1 Arada Şarjlı Dikey Süpürge

4. Karaca Mastermaid Prosteel 2000W Inox Uzun Blender Ayaklı 6 Bıçaklı Blender Seti

4. Karaca Mastermaid Prosteel 2000W Inox Uzun Blender Ayaklı 6 Bıçaklı Blender Seti

Mutfakta harikalar yaratmak isteyenlere özel bu blender seti, 2000W gücü ve 6 bıçağıyla tüm doğrama işlemlerini kolaylaştırıyor.

Rosegold rengiyle de mutfağınıza zarafet katacak.

Karaca Mastermaid Prosteel 2000W Inox Uzun Blender Ayaklı 6 Bıçaklı Blender Seti

5. Whiskas Ton Balıklı 400 Gr x24, Kedi Yaş Mama

5. Whiskas Ton Balıklı 400 Gr x24, Kedi Yaş Mama

Kedinizin bayılacağı bu yaş mama, ton balığı lezzetiyle hem besleyici hem de çok lezzetli.

24'lü paketiyle uzun süre stok yapabilirsiniz.

Whiskas Ton Balıklı 400 Gr x24, Kedi Yaş Mama

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6. Mammacomica Dough Mavi Kinetik Kum - 500 gr

6. Mammacomica Dough Mavi Kinetik Kum - 500 gr

Çocukların hayal gücünü geliştiren ve el becerilerini destekleyen bu kinetik kum, mavi rengiyle de göz kamaştırıyor.

500 gramlık paketiyle uzun süreli eğlence sunuyor.

Mammacomica Dough Mavi Kinetik Kum - 500 gr

7. Madame Coco Magou 500ML Ahşap Kapaklı Saklama Kabı 2'li

7. Madame Coco Magou 500ML Ahşap Kapaklı Saklama Kabı 2'li

Mutfakta düzeni sevenlere özel bu saklama kapları, ahşap kapaklarıyla şıklığı ve kullanışlılığı bir arada sunuyor.

500 ml'lik 2'li paketiyle yiyeceklerinizi taze tutacak.

Madame Coco Magou 500ML Ahşap Kapaklı Saklama Kabı 2'li

8. Elle Naturel Deri Kadın Terlik

8. Elle Naturel Deri Kadın Terlik

Yaz aylarında rahatlıktan ödün vermek istemeyen kadınlar için ideal bu terlik, doğal deri malzemesiyle ayak sağlığını da ön planda tutuyor.

Şık tasarımıyla her kombine uyum sağlıyor.

Elle Naturel Deri Kadın Terlik

9. Newface Iphone 14 Pro Max Kılıf Anka Pc Magneticsafe Sert Metal Kapak - Mor

9. Newface Iphone 14 Pro Max Kılıf Anka Pc Magneticsafe Sert Metal Kapak - Mor

Telefonunuzu darbelere karşı korurken şıklığından da ödün vermek istemiyorsanız bu kılıf tam size göre!

Mor rengi ve metalik görünümüyle dikkat çekiyor.

Newface Iphone 14 Pro Max Kılıf Anka Pc Magneticsafe Sert Metal Kapak - Mor

10. Çocuk Akademi Şimdi Cırt Cırt Ile Konuşma Vakti Etkinlik Kitabı

10. Çocuk Akademi Şimdi Cırt Cırt Ile Konuşma Vakti Etkinlik Kitabı

3 al 2 öde başladı!

Çocuk Akademi Şimdi Cırt Cırt Ile Konuşma Vakti Etkinlik Kitabı

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11. ETHIQUET Lıllesol Kadın Fitilli Görünümlü Kalın Askılı Basic Beyaz Atlet

11. ETHIQUET Lıllesol Kadın Fitilli Görünümlü Kalın Askılı Basic Beyaz Atlet

Ethiquet Bayrama Özel 2 Adet %10 ve 3 Adet %15 indirimi kaçırma!

ETHIQUET Lıllesol Kadın Fitilli Görünümlü Kalın Askılı Basic Beyaz Atlet

12. İstanbul Porselen Lale 6'lı Kahve Fincan Takımı 90 ml Multicolor

12. İstanbul Porselen Lale 6'lı Kahve Fincan Takımı 90 ml Multicolor

Emsan'da Bayram Fırsatları devam ediyor! Seçili ürünlerde özel fiyatlar ve çok al az öde kampanyalarını kaçırmayın!

İstanbul Porselen Lale 6'lı Kahve Fincan Takımı 90 ml Multicolor

13. Bargello Only One Erkek 50 ml Parfüm Edp

13. Bargello Only One Erkek 50 ml Parfüm Edp

Bargello'da ikinci 50 ml parfümlerde 200 TL İndirim! 

Bargello Only One Erkek 50 ml Parfüm Edp

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
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