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Bugün İndirimde Neler Var? En Yeni LEGO Modellerinden Apple Homepod Mini'ye 26 Ocak 2025 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? En Yeni LEGO Modellerinden Apple Homepod Mini'ye 26 Ocak 2025 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
26.01.2025 - 14:24

26 Ocak 2025 tarihinde piyasada hangi indirimler var, merak ediyor musunuz? En son LEGO setlerinden Apple'ın yenilikçi teknoloji ürünü Homepod Mini'ye kadar birçok ürün, bugün sizler için özel fiyatlarla sunuluyor. İndirimli ürünler arasında çocuklarınız veya kendiniz için eğlenceli ve eğitici LEGO setlerini bulabilirsiniz. Ayrıca, evinizin akıllı asistanı olacak Apple Homepod Mini'yi de cazip fiyatlarla satın alabilirsiniz. Bugünün fırsatlarına göz atmayı unutmayın, kaçırılmayacak indirimler sizleri bekliyor!

Bu içerik 26.01.2025 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1. Philips Qp2824/10 Oneblade Yüz ve Vücut Şekilendirici

1. Philips Qp2824/10 Oneblade Yüz ve Vücut Şekilendirici

İndirimle 1.099,00 TL.

Philips Qp2824/10 Oneblade Yüz ve Vücut Şekilendirici

Hepsiburada

2. Tefal L15099 Ingenio Titanyum 2X XL Intense Maxi Tava ve Tencere Seti 19 Parça

2. Tefal L15099 Ingenio Titanyum 2X XL Intense Maxi Tava ve Tencere Seti 19 Parça

9.299 TL yerine 8.749 TL.

Tefal L15099 Ingenio Titanyum 2X XL Intense Maxi Tava ve Tencere Seti 19 Parça

Hepsiburada

3. Apple Homepod Mini - Uzay Grisi

3. Apple Homepod Mini - Uzay Grisi

Şimdi 3.999,00 TL.

Apple Homepod Mini - Uzay Grisi

Hepsiburada

4. Hodbehod Yatak Koltuk Üstü Laptop Masası – Siyah

4. Hodbehod Yatak Koltuk Üstü Laptop Masası – Siyah

Sepete özel 456 TL.

Hodbehod Yatak Koltuk Üstü Laptop Masası – Siyah

Hepsiburada

5. Oral-B Pro 3 - 3900 - Siyah Beyaz 2'li Elektrikli Diş Fırçası Seti

5. Oral-B Pro 3 - 3900 - Siyah Beyaz 2'li Elektrikli Diş Fırçası Seti

4.812,90 TL yerine şimdi 3.609,67 TL.

Oral-B Pro 3 - 3900 - Siyah Beyaz 2'li Elektrikli Diş Fırçası Seti

Hepsiburada
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6. Karaca Tuana 7 Parça Kek/Pasta/Tatlı Seti

6. Karaca Tuana 7 Parça Kek/Pasta/Tatlı Seti

Şimdi 449,99 TL.

Karaca Tuana 7 Parça Kek/Pasta/Tatlı Seti

Amazon

7. Bialetti Moka Express Espresso Cezvesi, 6 Kişilik

7. Bialetti Moka Express Espresso Cezvesi, 6 Kişilik

1.789,90 TL yerine indirimle 1489 TL.

Bialetti Moka Express Espresso Cezvesi, 6 Kişilik

Amazon

8. Worlde Tuna Mini 25 Tuş Midi Klavye

8. Worlde Tuna Mini 25 Tuş Midi Klavye

Şimdi 1.704,04 TL.

Worlde Tuna Mini 25 Tuş Midi Klavye

Amazon

9. LEGO Botanicals Şans Bambusu 10344

9. LEGO Botanicals Şans Bambusu 10344

1.224,90 TL yerine indirimle 1.064,70 TL.

LEGO Botanicals Şans Bambusu 10344

Amazon

10. Songmics XL Köpük Yastıklı Katlanır Kamp Sandalyesi

10. Songmics XL Köpük Yastıklı Katlanır Kamp Sandalyesi

Şimdi indirimle 1.499,99 TL.

Songmics XL Köpük Yastıklı Katlanır Kamp Sandalyesi

Amazon
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11. MAİ COLLECTİON Naica Gri Belden Oturmalı Blazer

11. MAİ COLLECTİON Naica Gri Belden Oturmalı Blazer

Mai Ocak ayında çok özel fırsatları kaçırmayın!

MAİ COLLECTİON Naica Gri Belden Oturmalı Blazer

Trendyol

12. Züber Nutzilla Fındık Kreması Kakaolu 315 G

12. Züber Nutzilla Fındık Kreması Kakaolu 315 G

Tüm ürünlerde gecerli 100 TL indirim!

Züber Nutzilla Fındık Kreması Kakaolu 315 G

Trendyol

13. Sinoz Body Scrub Besleyici Arındırıcı Nemlendirici Vücut Peelingi 300 gr

13. Sinoz Body Scrub Besleyici Arındırıcı Nemlendirici Vücut Peelingi 300 gr

Tüm Sinoz ürünlerinde ikinci ürüne %50 indirim kampanyası başladı!

Sinoz Body Scrub Besleyici Arındırıcı Nemlendirici Vücut Peelingi 300 gr

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
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