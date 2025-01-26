Bugün İndirimde Neler Var? En Yeni LEGO Modellerinden Apple Homepod Mini'ye 26 Ocak 2025 Günün Fırsatları

26 Ocak 2025 tarihinde piyasada hangi indirimler var, merak ediyor musunuz? En son LEGO setlerinden Apple'ın yenilikçi teknoloji ürünü Homepod Mini'ye kadar birçok ürün, bugün sizler için özel fiyatlarla sunuluyor. İndirimli ürünler arasında çocuklarınız veya kendiniz için eğlenceli ve eğitici LEGO setlerini bulabilirsiniz. Ayrıca, evinizin akıllı asistanı olacak Apple Homepod Mini'yi de cazip fiyatlarla satın alabilirsiniz. Bugünün fırsatlarına göz atmayı unutmayın, kaçırılmayacak indirimler sizleri bekliyor!

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