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Bugün Gizli Bahçe Var mı? 29 Ekim Bayramı Salı Günü Gizli Bahçe Yeni Bölüm Yayınlanacak mı?

Bugün Gizli Bahçe Var mı? 29 Ekim Bayramı Salı Günü Gizli Bahçe Yeni Bölüm Yayınlanacak mı?

Esra Demirci
Esra Demirci - Onedio İçerik Editörü
29.10.2024 - 09:10 Son Güncelleme: 29.10.2024 - 09:15

NOW'ın sevilen dizisi Gizli Bahçe yeni bölümü 29 Ekim Salı akşamı yeni bölümüyle ekranlara gelecek mi? Resmi tatil olması sebebiyle izleyiciler arasında merak konusu olan o soruya yanıt verdik.

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NOW'ın en yeni dizisi Gizli Bahçe, Murat Yıldırım ve Ebru Şahin'le ekran macerasına başlamıştı.

NOW'ın en yeni dizisi Gizli Bahçe, Murat Yıldırım ve Ebru Şahin'le ekran macerasına başlamıştı.

Nazlı ve Demir'in kader tarafından bir araya geldiği dizide ikilinin yaşadıkları epey ilgi çekerken 29 Ekim günü Gizli Bahçe'nin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu.

29 Ekim Bayram Günü Gizli Bahçe'nin Yeni Bölümü Var mı?

29 Ekim Bayram Günü Gizli Bahçe'nin Yeni Bölümü Var mı?

29 Ekim Salı Günü Cumhuriyet Bayramı olması nedeniyle Gizli Bahçe dizisinin yeni bölümü ekranlara gelecek mi, merak konusu oldu. NOW'da her salı yayınlanan dizi 29 Ekim günü de yayınlanacak.

NOW, 29 Ekim yayın akışında Gizli Bahçe'nin yeni bölümünün yayınlanacağını duyurdu.

NOW, 29 Ekim yayın akışında Gizli Bahçe'nin yeni bölümünün yayınlanacağını duyurdu.
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