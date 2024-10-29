Bugün Esra Erol Var mı? 29 Ekim Bayramı Salı Günü Esra Erol Canlı Yayınlanacak mı?
Bugün Esra Erol Var mı? 29 Ekim Bayramı Salı Günü Esra Erol Canlı Yayınlanacak mı?
Esra Erol'da programı gündüz kuşağının en sevilen programları arasında yer alıyor. Hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan Esra Erol 29 Ekim 2024 Salı günü Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olması nedeniyle canlı yayınlanacak mı, işte cevabı...
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atv ekranlarının sevilen programlarından Esra Erol'da hafta içi her gün izleyici karşısına çıkıyor.
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Esra Erol'un 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. 29 Ekim Salı günü resmi tatilde Esra Erol canlı yayın olacak mı?
Esra Erol 29 Ekim 2024 Salı Günü Canlı Olarak Yayınlanacak mı?
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