Bugün Esra Erol Var mı? 29 Ekim Bayramı Salı Günü Esra Erol Canlı Yayınlanacak mı?

Esra Erol'da programı gündüz kuşağının en sevilen programları arasında yer alıyor. Hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan Esra Erol 29 Ekim 2024 Salı günü Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olması nedeniyle canlı yayınlanacak mı, işte cevabı...