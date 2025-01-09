Bu Yıl Sana Ne İyi Gelecek?
Bu Yıl Sana Ne İyi Gelecek?
Herkesin hayatında bazen biraz iyiliğe, huzura ya da neşeye ihtiyacı olur. Peki, bu yıl sana ne iyi gelecek? Belki de bir değişim, belki de biraz huzur... Bu testle, 2025 ’te seni bekleyen güzel şeyleri keşfetmeye ne dersin? Gel, birlikte bakalım!
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1. İlk sorumuzla başlayalım! Şu anki ruh halini bir hava durumuna benzetecek olsan...
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2. Bu kar manzarasına hangi içecek eşlik etmeli?
3. 2025’te hayatında hangi değişikliği yapmak istersin?
4. Hangi alanda yeteneğinin olmasını isterdin?
5. Stresli biri misin?
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6. Hayatta en çok hangisine değer veriyorsun?
7. Şanslı biri olduğunu söyleyebilir misin?
8. Son olarak, bize burcunu söyle!
Her gün kendini dinlemek!
Hobi edinmek!
Doğa!
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