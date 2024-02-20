Bu Yıl Müzikseverlerin Heyecanla Beklediği 10 Yabancı Konser

8 senenin ardından İstanbul’a yeniden gelen Scorpions, rock müziğin en iyilerinden biri olarak görülüyor. Biletler hemen tükendiği için grup 25 Mayıs'ta da İstanbul'da bir konser verecek. Still Loving You’yu en derinlerinizde hissederek söyleyeceğinize şüphe yok…