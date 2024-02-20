Bu Yıl Müzikseverlerin Heyecanla Beklediği 10 Yabancı Konser
Bu Yıl Müzikseverlerin Heyecanla Beklediği 10 Yabancı Konser
Bu sene müziğe doyacağız! Neden mi? Çünkü farklı türlerde birbirinden kaliteli konser bizi bekliyor. Bakalım bu sene Türkiye'de hangi ünlü sanatçıları ağırlayacağız...
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1. Evgeny Grinko - 9 Mart
2. Lara Fabian - 25 Nisan
3. David Garrett - 7 Mayıs
4. The Blaze - 18 Mayıs
5. Scorpions - 23 Mayıs
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6. Ibrahim Maalouf - 25 Mayıs
7. Andrea Bocelli - 8 Haziran
8. Megadeth - 12 Haziran
9. Chris Isaak - 12 Temmuz
10. Bruce Dickinson - 19 Temmuz
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