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Bu Yıl Müzikseverlerin Heyecanla Beklediği 10 Yabancı Konser

etiket Bu Yıl Müzikseverlerin Heyecanla Beklediği 10 Yabancı Konser

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
20.02.2024 - 17:01

Bu sene müziğe doyacağız! Neden mi? Çünkü farklı türlerde birbirinden kaliteli konser bizi bekliyor. Bakalım bu sene Türkiye'de hangi ünlü sanatçıları ağırlayacağız...

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1. Evgeny Grinko - 9 Mart

1. Evgeny Grinko - 9 Mart

Türkiye’ye her geldiğinde biletleri hızlıca tükenen ünlü piyanist Evgeny Grinko, Zorlu PSM Turkcell sahnesinde mükemmel bir dinleti ile sevenleriyle buluşacak. Müzikle huzuru bulmanın yolu!

2. Lara Fabian - 25 Nisan

2. Lara Fabian - 25 Nisan

Je T’aime şarkısı ile hepimizin kalbinin derinliklerine dokunmayı başaran Lara Fabian, 25 Nisan’da Volkswagen Arena’da unutulmaz bir konsere imza atacak. O gün orada olacak herkes çok şanslı!

3. David Garrett - 7 Mayıs

3. David Garrett - 7 Mayıs

Dünyanın en ünlü keman virtüözlerinden biri olan David Garrett, yeni albümünün turnesi için Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda olacak! Öncesinde ise 4’ünde İzmir, 5’inde ise Ankara’da performans sergileyecek.

4. The Blaze - 18 Mayıs

4. The Blaze - 18 Mayıs

Elektronik müzik sevenlerin asla kaçırmak istemeyeceği bir konserle geldik; The Blaze! The Blaze, Epifoni deneyimiyle KüçükÇiftlik Park’ta konser alanını coşturacak!

5. Scorpions - 23 Mayıs

5. Scorpions - 23 Mayıs

8 senenin ardından İstanbul’a yeniden gelen Scorpions, rock müziğin en iyilerinden biri olarak görülüyor. Biletler hemen tükendiği için grup 25 Mayıs'ta da İstanbul'da bir konser verecek. Still Loving You’yu en derinlerinizde hissederek söyleyeceğinize şüphe yok…

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6. Ibrahim Maalouf - 25 Mayıs

6. Ibrahim Maalouf - 25 Mayıs

Lübnan asıllı Fransız trompetçi İbrahim Maalouf hakkında ne söylesek eksik kalır. Çünkü onun müziğinin verdiği huzuru başka hiçbir şey veremiyor! Maalouf’un bu huzur dolu müzik şöleni Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda!

7. Andrea Bocelli - 8 Haziran

7. Andrea Bocelli - 8 Haziran

Tartışmasız dünyanın en sevilen tenoru olan Andrea Bocelli, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleştirilecek olan konser için İstanbul’a gelecek. Konsere henüz aylar olmasına rağmen biletlerin neredeyse tamamı tükendi.

8. Megadeth - 12 Haziran

8. Megadeth - 12 Haziran

İstanbul’da 2024’ün en büyük metal konseri Megadeth ile gerçekleşecek. KüçükÇiftlik Park’ta gerçek bir metal rüzgarı esecek! O gece o konserde olacak olanlar gerçekten çok şanslı!

9. Chris Isaak - 12 Temmuz

9. Chris Isaak - 12 Temmuz

Şarkılarında gerçek aşkı hissedeceğiniz Chris Isaak, İstanbul Caz Festivali kapsamında ilk kez Türkiye’ye gelecek! Isaak ile birlikte Wicked Game’i söylemek benzersiz bir duygu olsa gerek…

10. Bruce Dickinson - 19 Temmuz

10. Bruce Dickinson - 19 Temmuz

Dünyanın en önemli rock yıldızlarından biri olan Bruce Dickinson, yeni solo albümünün turnesi için KüçükÇiftlik Park’ta unutulmaz bir şov sergileyecek!

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