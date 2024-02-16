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Bu Yıl Mutlaka Okumanız Gereken 10 Kitap

etiket Bu Yıl Mutlaka Okumanız Gereken 10 Kitap

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
16.02.2024 - 17:01

Farklı konular hakkında bilgi sahibi olmak ve ilginizi çeken olaylar hakkında keşif yapmak istiyorsanız işte 2024 yılında okumanız gereken o kitaplar 👇

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1. Saç Örgüsü - Laetitia Colombani

1. Saç Örgüsü - Laetitia Colombani

Birbirlerine ne kadar yürekten ve eşsiz bağlarla bağlı olduklarını bilmeden, kaderlerine razı olmayıp savaşmaya karar veren üç kadının umut ve dayanışmayla dokudukları hayatlarını konu alan bu roman, sizi oldukça etkileyecek.

2. Silvia Avallone - Bir Arkadaşlık

2. Silvia Avallone - Bir Arkadaşlık

İtalyan edebiyatının sevilen isimlerinden olan Silvia Avallone, bu kitabında okuyucuya sonunda şu soruyu sordurur: 'Hayat, var olmak için gerçekten anlatılmaya ihtiyaç duyar mı?'

3. Nick Cave - İnanç Umut ve Kıyım

3. Nick Cave - İnanç Umut ve Kıyım

İnanç, Umut ve Kıyım, Nick Cave'in iç dünyasına dair bir kitap. Bu kitap inanç, sanat, müzik, özgürlük, keder ve aşk meselelerini irdeliyor.

4. Project Hail Mary - Andy Weir

4. Project Hail Mary - Andy Weir

Uzay maceralarını seviyorsanız bu kitaba bayılacaksınız! Project Hail Mary, bilim kurgu türünde, uzayda geçen heyecanlı bir macera.

5. The Push - Ashley Audrain

5. The Push - Ashley Audrain

Psikolojik romanları seviyorsanız bu romanı ilginç bulabilirsiniz. The Push,  anne - baba ilişkileri, aile dinamiklerini derinlemesine inceleyen bir psikolojik gerilim romanı.

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6. Matt Haig - Gece Yarısı Kütüphanesi

6. Matt Haig - Gece Yarısı Kütüphanesi

İngiliz edebiyatının önemli isimlerinden Matt Haig bu romanında, okurlara sürükleyici ve insanın en temel sorunlarını konu alan bir kurgu sunuyor.

7. Martı - Richard Bach

7. Martı - Richard Bach

Kendinizi keşfetmeye hazır mısınız? İşte size yol gösterecek harika bir kitap önerisi: Martı! İnsanın sınırlarını zorlayan ve motivasyon kaynağı olan bu kısa roman, özgürlük ve kendi potansiyelimizi keşfetme temasını işliyor.

8. Jhumpa Lahiri - Olduğum Yer

8. Jhumpa Lahiri - Olduğum Yer

Pulitzer Ödüllü Jhumpa Lahiri'nin yeni romanı Olduğum Yer; hiçbir zamana, mekana ya da insana ait olamamış, endişe ile coşku, köklenme ile yabancılaşma arasında gidip gelen bir kadının hikayesini anlatıyor.

9. The Four Winds - Kristin Hannah

9. The Four Winds - Kristin Hannah

The Four Winds, tarihin en büyük ekonomik olaylarından biri olan Büyük Buhran döneminde geçen bir aile hikayesini, dayanışma ve güç ile harmanlayarak aktaran bir roman.

10. Maus - Art Spiegelman

10. Maus - Art Spiegelman

Bir çizgi roman olarak öne çıkan bu eser, Holokost'u bir fare ailesinin gözünden anlatarak etkileyici bir anlatı sunuyor.

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