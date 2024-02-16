Bu Yıl Mutlaka Okumanız Gereken 10 Kitap
Bu Yıl Mutlaka Okumanız Gereken 10 Kitap
Farklı konular hakkında bilgi sahibi olmak ve ilginizi çeken olaylar hakkında keşif yapmak istiyorsanız işte 2024 yılında okumanız gereken o kitaplar 👇
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1. Saç Örgüsü - Laetitia Colombani
2. Silvia Avallone - Bir Arkadaşlık
3. Nick Cave - İnanç Umut ve Kıyım
4. Project Hail Mary - Andy Weir
5. The Push - Ashley Audrain
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6. Matt Haig - Gece Yarısı Kütüphanesi
7. Martı - Richard Bach
8. Jhumpa Lahiri - Olduğum Yer
9. The Four Winds - Kristin Hannah
10. Maus - Art Spiegelman
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