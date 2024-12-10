Bu Yıl Hayatımıza Giren Kelimeler ve Kavramlar?

Özellikle gençler arasında kullanılan bu ifade, sosyal medya ve dijital platformların zihinsel sağlık üzerindeki etkileri hakkında artan farkındalığı yansıtıyor.

Oxford Languages başkanı Casper Grathwohl kelimenin seçimi ile ilgili, “'Beyin çürümesi' sanal yaşamın algılanan tehlikelerinden birine ve boş zamanımızı nasıl kullandığımıza işaret ediyor.' dedi.

Biz yeni duyduk ama, Oxford University Press'e göre 'beyin çürümesi' ifadesinin ilk kayıtlı kullanımı, 1854'te yayınlanan Henry David Thoreau'nun Walden adlı eserinde geçiyor. Thoreau, aşkıncılık üzerine yazdığı incelemede 'İngiltere patates çürümesini tedavi etmeye çalışırken, çok daha yaygın ve ölümcül bir şekilde yayılan beyin çürümesini tedavi etmeye kimse çalışmayacak mı?' diye sormuştu.

Sosyal medya platformları, yeni kelimelerin ve kavramların hızla yayılmasında önemli bir rol oynamaya devam ediyor. Özellikle Z kuşağı tarafından kullanılan bazı terimler, kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. Mesela, “brat” kelimesi, Charli XCX’in Kamala Harris’e hitaben kullandığı bir örnekle ilginç bir dilbilimsel boyut kazandı ve olumsuz bir terimin, meydan okurcasına olumlu bir şekilde kullanılması, dilin alışılmadık şekilde yönlendirilmesine bir örnek oldu.

2024 yılı, dilin dinamik yapısını ve toplumsal değişimlerle nasıl şekillendiğini bir kez daha gösterdi.

Bu seçimler, dijital dünyanın ve sosyal medyanın dil üzerindeki etkisini ve toplumsal endişeleri yansıtıyor. Başka ülkelerde de yılın kelimesi seçimleri yapılıyor. Keşke, Türk Dil Kurumu (TDK) da yılın kelimesini seçse. Hatta her meslek örgütü, kendi alanıyla ilgili yılın kelimelerine dair araştırmalar yapsa. Hem dilin zenginleşmesi hem de gündemi takip açısından önemli olacağını düşünüyorum.

TDK de boş durmuyor. Her yıl olduğu gibi, 2024 yılında da bazı kelimelerin yazımında değişiklikler yaptı ve yeni kelimeler ekledi. Bu değişiklikler, dilin doğru ve güncel kullanımını teşvik etmeyi amaçlıyor. Mesela, “horon vurmak” yerine, “horon tepmek” tercih edilmiş. Zaten “tepmek” olarak biliyordum. Aynen “çi börek” te olduğu gibi. Demek “Çiğ”lik yapanlar var. Çocukluğumuzun yakartop’u meğerse “yakantop”muş. Son günlerin popüler kelimelerinden olan “kayyım”ın “kayyum” olmadığını da hatırlattı. “Doğalgaz” yerine “yer gazı” denmesi beni şaşırttı. Artık pek kullanmadığımız “SMS” yerine “kısa bilgi” denilmesi gibi.

Bir de gençlerin yeni içeceği “smoothie” yerine “karsanbaç”ı tercih edeceğiz. Karsanbaç, dondurmanın Anadolu’daki ilk adı değil miydi? Salata yaparken, “Jülyen” yerine, “şerit doğrama”yı tercih edeceğiz. Geleceğin şehir taşımacılığında önemli yer tutacak gibi görünen “Hyperloop” yerine de “hız kovanı” diyeceğiz. “Metro” için yeni bir kelime önerilmemiş. Mefruşatçılar da “store” yerine “sarma perde” diyecek.