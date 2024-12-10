Bu Yıl Hayatımıza Giren Kelimeler ve Kavramlar?

Web2.0’dan “web3.0” dönemine geçtiğimiz bir gerçek. Rakamların ayrı bir anlam kazandığı döneme giriyoruz. Çinliler, ABD başta olmak üzere dünya ile rekabet için Çin 4.0’dan bahsediyorlar. ABD başkanlığına dört yıl aradan sonra tekrar seçilen Donald Trump ise, Trump 2.0 ile bu alanda kendinden bahsediyor.
Trump deyince, Elon Musk’dan bahsetmesek olmaz. Trump kabinesine giremese de Amerika’da yeni tasarruf projelerinin başına getirilen Elon Musk; birimin adını, onun meşhur ettiği kripto para Dogecoin’den esinlenilerek DOGE koydu. Sanırım önümüzdeki dönemde çok konuşulacak yeni bir kelime daha doğmuş oldu. Biri kripto, diğeri tasarruf… Anlam karışıklığı olabilir.
Yılın kelimelerinde sosyal medya ve gençlerin yoğun etkisi var. Gençler, ileride kendi dillerini oluştururlar mı bilinmez ama kuşaklar arasında ciddi farklar olması bekleniyor. Sosyal medyada olumsuz haberleri sürekli kaydırma eylemi için kullanılan “Room scrolling” çok kullanılan tanımların başında geliyor. Amerikan seçimleriyle zirve yapan, yapay zekâ ile üretilen yanıltıcı video ve görüntüler için kullanılan “deepfake” kalıcı olacak gibi.
Bu alanda, kalıcı olacak olan diğer kelime ise “de-influencing” olabilir. influencerler, belirli ürünlerden kaçınmalarını önererek bu ürünleri satın almamaya davet etmeye başladılar buna da “de-influencing” denildi.
Karşı dalgalar da oluşmaya başladı. Dijitalleşmeye tavır alan “dijital detox” gibi. Daha çok çevreci aktivitelerden etkilenerek ortaya çıkan “Clilmate anxiety”, “circular economy” ve “greenwashing” kelimelerinin ortaya çıkmasında, sosyal medyanın ve dijitalleşmenin etkisini inkâr edemeyiz. Özellikle, çevreci görünüp de çevre dostu olmayanlar için kullanılan “greenwashing” iş dünyasında, büyük skandalların doğmasına sebep olabilir.
Yapay zekâya tavır alanların da çıkacağını düşünüyorum ama bunların daha adı konulmadı.
Bir de her ikisi arasında kalanlar var: Onlara da “hybrid working” deniliyor. Muhtemel ki hybrid otomobillerden esinlenildi.
Kelimeler, hayal dünyamızın sınırlarını çizen olgulardır. Bu kelimeler ve kavramlar, modern dünyanın dinamiklerini anlamamıza katkıda bulunurken, dilin ve kültürün sürekli evrim geçirdiğini de kanıtlıyor.
2024 yılı, teknoloji, ekonomi, sosyal medya ve çevresel farkındalık gibi alanlarda önemli kavramları dilimize kattı. Bu kelimeler, sadece günlük iletişimimize değil, aynı zamanda toplumsal algılarımıza da yön veriyor. Yeni terimlerin hayatımıza girmesi, toplumsal değişimlerin hızını ve etkisini açıkça gösteriyor.
Gelecek yıllarda hangi kavramların gündeme geleceğini hep birlikte göreceğiz.
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