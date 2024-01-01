Bu Yıl da Sağ Salim Bitti! Kendini Nasıl Ödüllendirmelisin?
Bu Yıl da Sağ Salim Bitti! Kendini Nasıl Ödüllendirmelisin?
Bir yıl daha geride kaldı ve kendini ödüllendirmenin zamanı geldi!
Hayatın zorluklarıyla başa çıkarken, başarılarını kutlamak önemlidir. Bu test, bu yılın sonunda kendini nasıl ödüllendirmen gerektiğine dair ipuçları sunacak. Kendini şımartmanın, dinlenmenin ve yeni bir yıla zinde bir başlangıç yapmanın tam zamanı!
Haydi, başlayalım ve bu yılı kutlamak için hangi ödülün sana uygun olduğunu öğrenelim. 🥰
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1. İlk olarak söyle bakalım; bunlardan hangisi seni daha çok rahatlatır?
2. Bu yıl hangi alanda kendini en çok geliştirdiğini düşünüyorsun?
3. Hangi renk senin için huzur verici bir etkiye sahip?
4. Söyle bakalım; kendini nasıl ödüllendirirsin?
5. Bu yıl en çok hangi yaptığın şeyden gurur duyuyorsun?
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6. Hangi tür tatil tam senlik?
7. Bu yıl kendine ayırdığın en değerli zaman hangi aktiviteyle geçti?
8. Hangi mevsim senin için en enerjik hissettirir?
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