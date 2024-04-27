Bu Yemekler Servet Değerinde: Dünyanın En Pahalı 10 Yemeği
Bu Yemekler Servet Değerinde: Dünyanın En Pahalı 10 Yemeği
Bir yemeğe en fazla ne kadar para öderdiniz? İşte, genellikle lüks veya ender bulunan malzemelerden hazırlandıkları için bir servet değerinde olan o yemekler 👇
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1. Kobe Bifteği
2. Almas Balık Yumurtası Caviar
3. Beyaz Alba Trüf Mantarı
4. Yakın Doğu Lüks Meze Tabağı
5. Matsutake Mantarı
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6. Safran
7. Kırmızı Arjantin Karidesi
8. Kasım Geyiği
9. Royal Pizza
10. İnci Yılanı Yemeği
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