Görüş Bildir
Haberler
Finans
Bu Yemekler Servet Değerinde: Dünyanın En Pahalı 10 Yemeği

etiket Bu Yemekler Servet Değerinde: Dünyanın En Pahalı 10 Yemeği

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
27.04.2024 - 17:01

Bir yemeğe en fazla ne kadar para öderdiniz? İşte, genellikle lüks veya ender bulunan malzemelerden hazırlandıkları için bir servet değerinde olan o yemekler 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Kobe Bifteği

1. Kobe Bifteği

Kobe, Japonya'da yetiştirilen ve özel bir şekilde beslenen Wagyu sığırından elde edilen bir biftek çeşididir. Bir porsiyon Kobe bifteğinin bir porsiyon fiyatı ise 200 - 600 dolar arasında değişebiliyor.

2. Almas Balık Yumurtası Caviar

2. Almas Balık Yumurtası Caviar

Bu, nadir ve en yüksek kalitedeki balık yumurtası kaviasından biridir. Fiyatı kilogram başına on binlerce dolara ulaşabilir.

3. Beyaz Alba Trüf Mantarı

3. Beyaz Alba Trüf Mantarı

Bu nadir mantarlar özellikle İtalya'da bulunur ve mükemmel lezzetleriyle ünlüdürler. Kilogram başına fiyatları ise on binlerce doları bulabilir.

4. Yakın Doğu Lüks Meze Tabağı

4. Yakın Doğu Lüks Meze Tabağı

Bu tabak genellikle altın varaklarla süslenmiş ve içerisinde en değerli malzemelerden oluşur. Fiyatı, nerede yediğinize bağlı olarak binlerce dolardan başlayarak yükselebilir.

5. Matsutake Mantarı

5. Matsutake Mantarı

Japonya ve Çin'de yetişen nadir bir mantar türüdür. Özellikle sonbaharda toplanır ve Japon mutfağında değerli bir malzeme olarak kabul edilir. Fiyatı ise 600 ila 2000 dolar arasında değişebilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Safran

6. Safran

Safran dünyanın en değerli baharatlarından biridir ve kilogram fiyatı binlerce dolara ulaşabilir. Safranla hazırlanan yemekler de ayrıca oldukça yüksek fiyatlara servis edilir.

7. Kırmızı Arjantin Karidesi

7. Kırmızı Arjantin Karidesi

Bu dev karides türü, özellikle lezzeti ve nadir bulunabilirliği nedeniyle çok değerlidir. Fiyatları ise kilogram başına binlerce dolara ulaşabilir.

8. Kasım Geyiği

8. Kasım Geyiği

Özellikle Kanada ve Alaska gibi bölgelerde avlanan kasım geyiği eti, nadir ve değerlidir. Fiyatları kilogram başına binlerce dolara ulaşabilir.

9. Royal Pizza

9. Royal Pizza

İskoçya'daki bir restoranda sunulan bu pizza, dünyanın en pahalı pizzalarından biridir. Üzerinde lüks malzemeler ve nadir bulunan deniz ürünleri bulunur. Fiyatı ise yaklaşık 4000 dolar civarındadır.

10. İnci Yılanı Yemeği

10. İnci Yılanı Yemeği

Hindistan'ın Mumbai kentindeki bir restoranda sunulan bu yemek, nadir bir deniz yılanının etinden yapılan ve safran sosuyla servis edilen bir hint mutfağı spesiyalitesidir. Fiyatı ise 14 bin dolara ulaşabiliyor.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın