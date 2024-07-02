Bu Yazın Favorisi Olacak Fombre Nasıl Yapılır? 8 Maddede Anlatıyoruz!
Bu Yazın Favorisi Olacak Fombre Nasıl Yapılır? 8 Maddede Anlatıyoruz!
Bu yazı sallayacak fombre manikür, yumuşak ve doğal bir renk geçişiyle yapılan ombre tırnaklara atıfta bulunuyor. İşte fombrenin yapılış aşamaları...
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Tırnak sanatında "fade" (geçiş) ve "ombre" (renk geçişi) tekniklerini birleştiren bir tırnak süslemesidir.
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1. Fombre için özellikle süt beyazlarına, şeftalilere ve pembelere yönelmelisin.
2. Tırnaklarını hazırlayarak başlayabilirsin.
3. Tırnaklarını koruyucu bir kat ile korumaya alabilirsin.
4. Artık ilk rengi uygulayabilirsin...
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