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Bu Yazın Favorisi Olacak Fombre Nasıl Yapılır? 8 Maddede Anlatıyoruz!

etiket Bu Yazın Favorisi Olacak Fombre Nasıl Yapılır? 8 Maddede Anlatıyoruz!

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
02.07.2024 - 18:01

Bu yazı sallayacak fombre manikür, yumuşak ve doğal bir renk geçişiyle yapılan ombre tırnaklara atıfta bulunuyor. İşte fombrenin yapılış aşamaları...

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Tırnak sanatında "fade" (geçiş) ve "ombre" (renk geçişi) tekniklerini birleştiren bir tırnak süslemesidir.

Tırnak sanatında "fade" (geçiş) ve "ombre" (renk geçişi) tekniklerini birleştiren bir tırnak süslemesidir.

Fombre tırnak için malzemeler:

  • İki veya üç farklı renkte oje (genellikle aynı rengin tonları) 

  • Sünger (makyaj süngeri veya küçük bir parça mutfak süngeri) 

  • Temizleme çubuğu (pamuklu çubuk veya tırnak temizleme fırçası) 

  • Tırnak bandı veya sıvı lateks (tırnak kenarlarını korumak için) 

  • Top coat oje

  • Temizleme solüsyonu veya aseton

Artık adımlara geçebiliriz!

1. Fombre için özellikle süt beyazlarına, şeftalilere ve pembelere yönelmelisin.

1. Fombre için özellikle süt beyazlarına, şeftalilere ve pembelere yönelmelisin.

Görünüm tüm tırnak uzunluklarında ve şekillerinde işe yarar, ancak orta uzunlukta, kare tırnaklar en ideali diyebiliriz. Ayrıca fombre, renklerin karışımı nedeniyle ışığı yakalıyor ve bu süper bir parlak yansıma sağlıyor.

2. Tırnaklarını hazırlayarak başlayabilirsin.

2. Tırnaklarını hazırlayarak başlayabilirsin.

Tırnaklarını temizle ve şekillendir. Tırnak yüzeyini pürüzsüz hale getirmek için tırnak törpüsü kullanabilirsin. İyi bir tırnak görüntüsü için kusuruz bir taban gerekiyor.

3. Tırnaklarını koruyucu bir kat ile korumaya alabilirsin.

3. Tırnaklarını koruyucu bir kat ile korumaya alabilirsin.

Tırnaklarını korumak için bir kat base coat uygulayarak devam et. Bu, ojelerin tırnaklarına daha iyi yapışmasını sağlar bu sayede de renklerin tırnağını boyaması gibi bir sorun ortadan kalkmış olur.

4. Artık ilk rengi uygulayabilirsin...

4. Artık ilk rengi uygulayabilirsin...

Seçtiğin en açık rengi, tüm tırnaklarına tek kat olarak uygula. Bu, fombre efektinin alt tabanı olacak. Rengin tamamen kurumasını bekle. Kuruma kısmının çok önemli olduğunu vurgulamakta fayda var.

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5. Tırnak kenarlarını koruyarak devam et.

Tırnak kenarlarını sıvı yapışkan koruyucu veya tırnak bandı ile kapla. Bu, süngerle uygulama yaparken ojelerin tırnak çevresine bulaşmasını engelleyecektir.

6. Süngeri tırnaklarına uygulamaya başla.

6. Süngeri tırnaklarına uygulamaya başla.

Süngeri, ojelerle kapladığın bölgeyi nazikçe tırnaklarına bastır. Süngeri yukarı-aşağı hareket ettirerek renklerin tırnak üzerinde karışmasını sağla. İstediğin renk yoğunluğunu elde edene kadar bu işlemi tekrarlayabilirsin. .

7. Artık geldik temizleme ve son rötuşlara.

7. Artık geldik temizleme ve son rötuşlara.

Tırnak kenarlarındaki koruma katmanını sökebilirsin. Kenarlara bulaşan ojeleri temizleme çubuğu ve aseton yardımıyla temizle.

8. Top coat uygulayarak son dokunuşunu yap.

8. Top coat uygulayarak son dokunuşunu yap.

Fombre manikürünün daha dayanıklı olmasını ve parlak görünmesini sağlamak için bir kat şeffaf top coat uygula. Bu ayrıca renk geçişlerinin daha yumuşak görünmesini sağlayacak. Hayırlı uğurlu olsun. Tüm yaz insanlar sürekli ellerine bakacak!

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