Bu Yaz Tatil Planına Göre Dikkat Etmen Gereken Şey Ne?
Yaz tatili kapıda. Deniz mi, dağ mı, yurt dışı mı, köy evi mi derken hepimizin aklında bir plan şekillenmeye başladı bile. Ama dur bakalım! Gözünü güneşe, gönlünü tatile kaptırmadan önce küçük bir uyarı testi fena olmaz, çünkü her tatil planının arkasında gizli bir dikkat etmen gereken detay yatıyor. Sen plan yaparken evrenin sana 'bak, şu kısmı kaçırma' diye fısıldadığı o kritik noktayı merak ediyor musun?
Haydi, başlıyoruz!
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1. İlk olarak, bu yaz nereye gitmeyi planlıyorsun?
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2. Tatil için bir bütçe belirler misin?
3. Tatil valizini hazırlarken seni en iyi tanımlayan cümle?
4. Hadi bakalım… Bu 3 şeyden birini tatile götürme hakkın var. Hangisini seçersin?
5. Tatilde seni en çok yoran şey hangisi?
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6. Şimdi hayal kurma zamanı: Eğer yaz tatilin bir film olsaydı, hangisi olurdu?
7. “Ne kadar olabilir ki?” deyip fiyat sormadan sipariş verir misin?
8. Tatil planın iptal oldu. Ne yaparsın?
Güneş çarpması dikkat!
Sivrisinekler radarına girmişsin!
Kaybolma riski var!
Kilo alarmı yaklaşıyor!
Cüzdan alarmı!
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