Bu Yaz Tatil Planına Göre Dikkat Etmen Gereken Şey Ne?

Sen doğayla barış içinde, şehirden kaçmak için fırsat kollayanlardansın. Kamp mı var? Hemen sırt çantan hazır. Yayla mı? Zaten hayalin. Göl kenarında yıldızlara bakarak uyuyup sabah kuş sesleriyle uyanmak tam senlik. Doğa seni seviyor, sen de doğayı… ama bazen o sevgi biraz fazla samimi oluyor gibi.

Çünkü geceleri gelen o meşhur “vız vız” sesleri... işte orada film kopuyor. Ufacık ama etkili sivrisinekler tatilini hızla bir “kaşınarak uyanma maratonuna” çevirebilir. O yüzden tedbiri elden bırakma: sinek kovucu, ince ama uzun kollu bir gömlek hayatını kurtarabilir.