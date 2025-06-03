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Bu Yaz Tatil Planına Göre Dikkat Etmen Gereken Şey Ne?

etiket Bu Yaz Tatil Planına Göre Dikkat Etmen Gereken Şey Ne?

sabrina
sabrina - Onedio Üyesi
03.06.2025 - 17:01

Yaz tatili kapıda. Deniz mi, dağ mı, yurt dışı mı, köy evi mi derken hepimizin aklında bir plan şekillenmeye başladı bile. Ama dur bakalım! Gözünü güneşe, gönlünü tatile kaptırmadan önce küçük bir uyarı testi fena olmaz, çünkü her tatil planının arkasında gizli bir dikkat etmen gereken detay yatıyor. Sen plan yaparken evrenin sana 'bak, şu kısmı kaçırma' diye fısıldadığı o kritik noktayı merak ediyor musun?

Haydi, başlıyoruz!

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1. İlk olarak, bu yaz nereye gitmeyi planlıyorsun?

2. Tatil için bir bütçe belirler misin?

3. Tatil valizini hazırlarken seni en iyi tanımlayan cümle?

4. Hadi bakalım… Bu 3 şeyden birini tatile götürme hakkın var. Hangisini seçersin?

5. Tatilde seni en çok yoran şey hangisi?

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6. Şimdi hayal kurma zamanı: Eğer yaz tatilin bir film olsaydı, hangisi olurdu?

7. “Ne kadar olabilir ki?” deyip fiyat sormadan sipariş verir misin?

8. Tatil planın iptal oldu. Ne yaparsın?

Güneş çarpması dikkat!

Sen yaz deyince kendini hemen dışarılara atan, “biraz bronzlaşayım yaa” diyerek saatlerce güneşin altında yatanlardansın. Plajda şezlonga uzanmışsın ama bir yandan da güneşin seni nasıl köz gibi kızarttığından haberin yok. Bir iki saat sonra kendini 'of başım dönüyor', 'midem bulanıyor' diye şikayet ederken bulursan hiç şaşırma. Çünkü sen güneşi hafife almışsın dostum! Bu yaz en büyük düşmanın, SPF’siz dışarı çıkmak. Lütfen güneş kremiyle aranı iyi tut, şapkanı başından eksik etme ve suyu su gibi iç. Yoksa bronz değil, haşlanmış yengeç gibi dolaşabilirsin!

Sivrisinekler radarına girmişsin!

Sen doğayla barış içinde, şehirden kaçmak için fırsat kollayanlardansın. Kamp mı var? Hemen sırt çantan hazır. Yayla mı? Zaten hayalin. Göl kenarında yıldızlara bakarak uyuyup sabah kuş sesleriyle uyanmak tam senlik. Doğa seni seviyor, sen de doğayı… ama bazen o sevgi biraz fazla samimi oluyor gibi.

Çünkü geceleri gelen o meşhur “vız vız” sesleri... işte orada film kopuyor. Ufacık ama etkili sivrisinekler tatilini hızla bir “kaşınarak uyanma maratonuna” çevirebilir. O yüzden tedbiri elden bırakma: sinek kovucu, ince ama uzun kollu bir gömlek hayatını kurtarabilir.

Kaybolma riski var!

Senin tatil anlayışın belli: Turist gibi gezmek değil, gerçekten keşfetmek peşindesin. Tur otobüsleri, kalabalık gruplar, selfie çubuğu kuşatmaları... hiç sana göre değil. Sen arka sokaklara dalmayı, gizli koylar bulmayı, “burası henüz keşfedilmemiş yaa” diye anlatılacak yerleri seviyorsun. Harika bir macera ruhun var, ama dur bi’ nefes al…

Haritada “20 dakikalık yürüyüş” diye görünen yol, seni nasıl keçi sürüsüyle göz göze getiriyor? Neden her seyahatte bir noktada “Biz buraya nasıl geldik?” sorusu soruluyor? İşte bu yüzden, rotanı çizerken elinde sadece heves değil, biraz da harita olsun. Ara sokaklara gir ama tabelaları da oku.

Kilo alarmı yaklaşıyor!

Sen tatilde de ev kuşusun. Denize gitmek mi? Pijamayı çıkaramam ki. Erken kalkmak mı? Şaka mı bu? Senin tatil anlayışın net: Dizi+soğuk içecek+gölgelik bir koltuk. Buzdolabıyla duygusal bir ilişkin var ve mutfağa olan sevgin günden güne artıyor. Ama şöyle bir durum var: Sürekli 'bir şeyler atıştırayım ya' diyerek gezdiğin mutfak turu sonunda biraz fazla tat bırakabilir. Şekerli, tuzlu, kızartmalı… Tatil boyunca tartıdan uzak duruyorsun, farkındayız ama o terlik bile dar gelirse işler değişebilir. Kendini şımart tabii ki ama arada bir yürüyüşe çık, müzik aç dans et, balkonda güneşlen... Yani biraz hareket kat.

Cüzdan alarmı!

Sen, tatilde parayı adeta su gibi harcayanların başındasın! “Biraz daha lazım olur” deyip aldığın o 7. şort, aslında gardırobunda 3 tane benzeri varken… Gün batımı manzaralı, şirin mi şirin o kafede “Bir kahve içip kalkarız” diye başladığın hesap, sonunda neredeyse akşam yemeği parasını buluyor. Tatilin her anı güzeldi, eğlendin, yeni yerler gördün, bol bol fotoğraf çektin; ama cüzdanın… Ah, cüzdanın hala sessiz sedasız ağlıyor olabilir.  Ama endişelenme, bu işin çaresi var! Küçük bir bütçe planlaması, ufak tasarruflar ve dikkatli alışverişle tatilin tadını çıkarmaya devam ederken cüzdanını da koruyabilirsin.

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sabrina
sabrina
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