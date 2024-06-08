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Bu Yaz Mutlaka Görmen Gereken Vizesiz Ülke Hangisi?

etiket Bu Yaz Mutlaka Görmen Gereken Vizesiz Ülke Hangisi?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
08.06.2024 - 17:01

Seyahat etmeyi sevenler için vizesiz seyahat imkanları, dünyayı keşfetmenin harika bir yolu olabilir. Testin sonunda, bu yaz görmen gereken vizesiz ülkeyi söyleyeceğiz.👇🏻

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1. İlk sorumuzla başlayalım! Yüzmeyle aran nasıl?

2. Peki, yaz tatil planını ne zaman yapmaya başlıyorsun?

3. Geçen yaz mevsimin nasıl geçmişti? Puanlar mısın?

4. Bu yazdan beklentin nedir?

5. Serinlemek için bir dondurma seç!

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6. Peki, nasıl yemeği tercih edersin?

7. Anlık gelişen tatil planları hakkında ne düşüyorsun?

8. Son olarak, bu yaz için bir tatil planın var mı?

Karadağ!

Karadağ!

Verdiğin cevaplara göre, bu yaz kesinlikle görmen gereken ülke Karadağ! Masmavi suları ve pırıl pırıl kumlarıyla ünlü Adriyatik Kıyıları, Budva'nın muhteşem dağ manzarasıyla buluştuğu noktada hayat buluyor. Burada sadece denizin keyfini çıkarmakla kalmayacak, aynı zamanda etkileyici doğal güzelliklerin tadını çıkaracaksın.

Mısır- Sharm El Sheikh

Mısır- Sharm El Sheikh

Verdiğin cevaplara göre, bu yaz kesinlikle görmen gereken ülke Sharm El Sheikh! Dünyanın en renkli ve en güzel sualtı yaşamına sahip denizlerinden birisi olan Kızıldeniz'in derinliklerindeki hazineleri, tabanı camdan yapılmış bir tekneden zahmetsizce izlemeye bayılacaksın. Sharm El Sheikh, yaz tatili için vizesiz, gerçek bir cennet!

Makedonya!

Makedonya!

Ohrid Gölü'nün büyüleyici manzarasıyla ünlü Ohrid şehri gerçekten görülmeye değer bir yer! Sadece gölün berrak sularında yansıyan dağların ve tarihi yapıların güzelliği bile insanı etkilemeye yetiyor. Ohrid'e gittiğinde, tarih ve doğanın muhteşem bir birleşimini göreceksin. Ayrıca, bölgenin kendine özgü lezzetlerini tatmak da sana kültürel bir zenginlik katacaktır. Hem görsel hem de duygusal açıdan seni büyüleyecek bu destinasyona hazır ol!

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