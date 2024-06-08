Bu Yaz Mutlaka Görmen Gereken Vizesiz Ülke Hangisi?
Bu Yaz Mutlaka Görmen Gereken Vizesiz Ülke Hangisi?
Seyahat etmeyi sevenler için vizesiz seyahat imkanları, dünyayı keşfetmenin harika bir yolu olabilir. Testin sonunda, bu yaz görmen gereken vizesiz ülkeyi söyleyeceğiz.👇🏻
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1. İlk sorumuzla başlayalım! Yüzmeyle aran nasıl?
2. Peki, yaz tatil planını ne zaman yapmaya başlıyorsun?
3. Geçen yaz mevsimin nasıl geçmişti? Puanlar mısın?
4. Bu yazdan beklentin nedir?
5. Serinlemek için bir dondurma seç!
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