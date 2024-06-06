Bu Yaz Hayatında Neyi Değiştirmelisin?
Bu Yaz Hayatında Neyi Değiştirmelisin?
Hazır yaz geliyorken, bazı radikal kararlar alıp hayatında değişiklikler yapmanın tam zamanı. Peki, sen bu yaz neyi değiştirmelisin? Bu testin sonunda söylüyoruz.
Hazırsan başlayalım👇🏻
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1. Hayatından ne kadar memnunsun? Puanlar mısın?
2. Bazen çok fazla yükün olduğunu düşünüyor musun?
3. Bu yaz görsellerinden birini seç!
4. Havaların ısınıyor, yazın geliyor olması seni heyecanlandırıyor mu?
5. Bu yaza istediğin vücutla girebilecek misin?
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