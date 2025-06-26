Bu Yaz Fit Olman İçin En İyi Spor ve Beslenme Kombinasyonunu Buluyoruz!
Her yaz hepimizin içinde şöyle bir umut belirir: 'Bu kez düzenli besleneceğim, sporu aksatmayacağım!' diyorsan ama nereden başlayacağını bilemiyorsan bu test tam senlik! Sana özel en uygun spor & beslenme kombinasyonunu bulalım. Motivasyonunu söndürmeyecek ve yeme düzenine uygun bir plan hazırlayalım!
Editörün notu: Bu test eğlence amaçlıdır. Lütfen doğru beslenme düzeni ile spor planı için bir uzman ile görüşün.
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1. Spor salonuna gittiğinde kafanın içinde neler dönüyor?
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2. Günde kaç öğün besleniyorsun? Atıştırmalıklar sayılmaz!
3. Spor yapma motivasyonunu bunlardan hangisi destekliyor diye sorsak?
4. Sağlıklı bir yaşam için sağlıklı bir kahvaltı şart! Bir kahvaltı tabağı seçer misin?
5. Bir spor aleti seçer misin?
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6. Evde spor yapma fikrine sıcak bakıyor musun?
7. Terimiz soğumadan devam edelim! Ara öğünlerle aran nasıl?
8. Son sorudayız! Spor biter bitmez kurduğun ilk cümle bunlardan hangisine yakın?
Ağırlık antrenmanı ve protein ikilisiyle kombinasyonun hazır!
Pilates ve sebze ağırlıklı beslenme programı ile kombinasyonun hazır!
Kardiyo ve enerji ağırlıklı beslenme programı ile kombinasyonun hazır!
Yoga ve hafif beslenme şart!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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