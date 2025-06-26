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Bu Yaz Fit Olman İçin En İyi Spor ve Beslenme Kombinasyonunu Buluyoruz!

etiket Bu Yaz Fit Olman İçin En İyi Spor ve Beslenme Kombinasyonunu Buluyoruz!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
26.06.2025 - 19:07

Her yaz hepimizin içinde şöyle bir umut belirir: 'Bu kez düzenli besleneceğim, sporu aksatmayacağım!' diyorsan ama nereden başlayacağını bilemiyorsan bu test tam senlik! Sana özel en uygun spor & beslenme kombinasyonunu bulalım. Motivasyonunu söndürmeyecek ve yeme düzenine uygun bir plan hazırlayalım!

Editörün notu: Bu test eğlence amaçlıdır. Lütfen doğru beslenme düzeni ile spor planı için bir uzman ile görüşün.

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1. Spor salonuna gittiğinde kafanın içinde neler dönüyor?

2. Günde kaç öğün besleniyorsun? Atıştırmalıklar sayılmaz!

3. Spor yapma motivasyonunu bunlardan hangisi destekliyor diye sorsak?

4. Sağlıklı bir yaşam için sağlıklı bir kahvaltı şart! Bir kahvaltı tabağı seçer misin?

5. Bir spor aleti seçer misin?

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6. Evde spor yapma fikrine sıcak bakıyor musun?

7. Terimiz soğumadan devam edelim! Ara öğünlerle aran nasıl?

7. Terimiz soğumadan devam edelim! Ara öğünlerle aran nasıl?

8. Son sorudayız! Spor biter bitmez kurduğun ilk cümle bunlardan hangisine yakın?

Ağırlık antrenmanı ve protein ikilisiyle kombinasyonun hazır!

Kas yapmak istiyorsan sadece dambılı değil, çatalı da doğru kullanmak gerekiyor. Yani şunu demeye çalışıyoruz: Sadece salona gitmekle iş bitmiyor. Kaslar da beslenmek istiyor. Yumurta, yoğurt, tavuk, nohut ve mercimek gibi protein zenginlerini tabağında sık sık görmekte fayda var. “Sabah kalkınca ne yesem?” diyorsan haşlanmış yumurta + yulaf + yoğurt üçlüsü iyi bir açılış olur. Antrenman sonrası toparlamak için de muz + kefir iyi gider. Hem kasları rahatlatır hem de seni tok tutar. Karbonhidrattan kaçayım derken pilavı hayatından silme. Özellikle tam tahıllar, bulgur ve kinoa gibi kaynaklar sana enerji sağlar. Yani dengeli beslen ama sadece “Protein yükleyeyim.” kafasında kalma. Haftada en az 3 gün ağırlık çalışıyorsan su tüketimini de artır. Çünkü terle giden sadece su değil, kasların morali de olabilir.

Pilates ve sebze ağırlıklı beslenme programı ile kombinasyonun hazır!

Vücut farkındalığını artıran egzersizleri seviyorsan beslenmen de buna uyumlu olmalı. Pilates gibi odak isteyen hareketlerin alt yapısı, hafif ama güçlü tabaklarla kurulur. Yani sofran seni yormamalı ama güçsüz de bırakmamalı. Güne yulaf + süt + muzla başlayabilirsin, ara öğün olarak badem ya da bir avuç ceviz işini görür. Öğlen yemeğinde bol yeşillikli bir salata + peynir ya da nohut gibi hafif ama besleyici içerikler kullanabilirsin. Akşamları ise mideyi yormayan çorbalar, sebze yemekleri ya da fırında balık gibi sakin ama tok tutan alternatifler güzel gider. Pilates sonrası kaslarını toparlamak için bol su ve biraz da probiyotik takviyesi (mesela kefir) seni toparlar. Hafif yaşa ama aç kalma.

Kardiyo ve enerji ağırlıklı beslenme programı ile kombinasyonun hazır!

Hareket etmeyi seviyorsun ve sana iyi geliyor. Koşu, dans, spinning, tempolu yürüyüş... Hangisi olursa olsun nabzı yükselten egzersizler yapıyorsan yaktığını yerine koymak önemli. Ama burada mesele her şeyi yemek değil, doğru karbonhidratları doğru zamanda almak. Tam buğday ekmeği, yulaf, sebzeler ve baklagiller en büyük destekçin olur. Kardiyo öncesi bir dilim tam buğday ekmeği + lor peyniri + zeytin ya da muz gibi pratik öğünler iş görür. Sonrasında toparlanmak için ise yoğurt + meyve ya da bir dilim ekmekle hazırlanmış sandviç sana enerji verir. Enerji düşüklüğü yaşamamak için ara öğünleri atlama. Her şeyin başı su bu arada. Kardiyoda en çok kaybettiğin şey o, aman ihmal etme.

Yoga ve hafif beslenme şart!

Yoga sadece vücut değil, zihni de dengeye getiriyor. Hâl böyleyken beslenmen de seni yormayan ama seni toplayan bir çizgide olmalı. Burada mesele sadece hafif yemek değil, sindirimi kolay ve seni dengede tutan gıdaları tercih etmek. Glisemik indeksi düşük gıdalar, mevsim sebzeleri, ev yoğurdu, tam tahıllar, baklagiller, zeytinyağlılar… Bunlar mutfağının temel taşları olabilir. Kahvaltıda bir dilim ekşi mayalı ekmek üstü avokado + yumurta iyi gider. Ara öğünlerde badem, ceviz, meyve... Akşamları hafif çorbalar, sebze yemekleri ya da fırında sebzeli kinoa gibi yemekler hem tok tutar hem yormaz. Yoga sonrası içilecek bir papatya çayı, hem sindirimi destekler hem zihni kapatır. Bu yazı daha huzurlu geçirmek istiyorsan tabaklarında da o huzuru kurmak iyi bir fikir!

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Ma Belle
Ma Belle
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