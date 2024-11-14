Bu Yabancı Şirketlerden Hangisi Senin Yatırım Stratejine Daha Uygun?
Bu Yabancı Şirketlerden Hangisi Senin Yatırım Stratejine Daha Uygun?
Yatırım yaparken herkesin bir stratejisi vardır. Peki seninki ne? Şu an dünyada en popüler olan şirketlerden hangisi senin tarzına ve stratejine daha uygun? Öğrenmek istiyorsan haydi hemen teste başla!
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1. Hadi başlayalım! Bir yatırım yapmak istediğinde neyi düşünürsün?
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2. Peki yatırım yaptığın şirketin CEO’su nasıl olmalı?
3. Sabırsız mısın, yoksa sakin kalıp bekleyebilir misin?
4. Şirketin yaptığı işlerde inovasyona mı yoksa sağlam adımlara mı daha çok önem verirsin?
5. Öyleyse cevaplarına göre ekibinde görmek istediğin karakterler nasıl olmalı?
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