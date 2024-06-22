Görüş Bildir
Haberler
Finans
Bu Ünlü Yapıların Maliyetini Doğru Tahmin Edebilecek misin?

etiket Bu Ünlü Yapıların Maliyetini Doğru Tahmin Edebilecek misin?

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
22.06.2024 - 17:01

Dünyaca ünlü yapıların maliyetlerini tahmin edebilir misin? Bu konuda iddialıysan seni testimize alalım...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Los Angeles'ta bulunan Walt Disney Concert Hall sence ne kadara mal olmuştur?

1. Los Angeles'ta bulunan Walt Disney Concert Hall sence ne kadara mal olmuştur?

2. Peki Barselona'da bulunan Sagrada Familia'ya. Sence maliyeti ne kadar?

2. Peki Barselona'da bulunan Sagrada Familia'ya. Sence maliyeti ne kadar?

3. Londra'da bulunan The Shard binasının maliyeti nedir?

3. Londra'da bulunan The Shard binasının maliyeti nedir?

4. Gelelim Burj Khalifa'ya... Sence maliyeti nedir?

4. Gelelim Burj Khalifa'ya... Sence maliyeti nedir?

5. Louvre Piramidi'nin maliyetini bulabilir misin?

5. Louvre Piramidi'nin maliyetini bulabilir misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Aşk filmlerinin vazgeçilmez öğesi olan Eyfel Kulesi'nin maliyeti nedir?

6. Aşk filmlerinin vazgeçilmez öğesi olan Eyfel Kulesi'nin maliyeti nedir?

7. En çok bilinen yerlerden biri olan Empire State Binası ne kadara mal olmuştur?

7. En çok bilinen yerlerden biri olan Empire State Binası ne kadara mal olmuştur?

8. Son olarak, Sydney Opera House diyelim. Maliyeti ne kadardır?

8. Son olarak, Sydney Opera House diyelim. Maliyeti ne kadardır?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın