Bu Ünlü Yapıların Maliyetini Doğru Tahmin Edebilecek misin?
Bu Ünlü Yapıların Maliyetini Doğru Tahmin Edebilecek misin?
Dünyaca ünlü yapıların maliyetlerini tahmin edebilir misin? Bu konuda iddialıysan seni testimize alalım...
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1. Los Angeles'ta bulunan Walt Disney Concert Hall sence ne kadara mal olmuştur?
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2. Peki Barselona'da bulunan Sagrada Familia'ya. Sence maliyeti ne kadar?
3. Londra'da bulunan The Shard binasının maliyeti nedir?
4. Gelelim Burj Khalifa'ya... Sence maliyeti nedir?
5. Louvre Piramidi'nin maliyetini bulabilir misin?
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