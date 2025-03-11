Bu Ünlü İş Adamlarından Hangisinin Dolar Milyarderi Olmadığını Bulabilecek misin?

Evet, tebrik ederiz seni! Huntsman Corporation'ın kurucusu ve başkanıdır. Serveti milyar doların altında olduğu için dolar milyarderi olarak kabul edilmez. Hayatı boyunca yaklaşık 1,2 milyar dolar bağış yapmış olup, net serveti 940 milyon dolar olarak belirtilmiştir.