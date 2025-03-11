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Bu Ünlü İş Adamlarından Hangisinin Dolar Milyarderi Olmadığını Bulabilecek misin?

etiket Bu Ünlü İş Adamlarından Hangisinin Dolar Milyarderi Olmadığını Bulabilecek misin?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
11.03.2025 - 14:01

Bu testte, dolar milyarderi olmayan o kişiyi bulmaya çalışacaksın. Doğru tahmini yapabilecek misin?  Biz de merakla bekliyoruz. O zaman haydi başlayalım!👇

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Seç bakalım!

Tebrikler, doğru bildin!

Tebrikler, doğru bildin!

Evet, tebrik ederiz seni! Huntsman Corporation'ın kurucusu ve başkanıdır. Serveti milyar doların altında olduğu için dolar milyarderi olarak kabul edilmez. Hayatı boyunca yaklaşık 1,2 milyar dolar bağış yapmış olup, net serveti 940 milyon dolar olarak belirtilmiştir.

Tekrar dene!

Üzgünüm, doğru tahmin edemedin. Bu iş insanı dolar milyarderi. Ancak seçenekler biraz fazla olduğu için yanılmış olman çok normal. Tekrar deneyebilirsin, bu sefer doğru iş insanını bulacağından emininiz.

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miray soysal
miray soysal
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