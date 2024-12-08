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Bu Ülke Teşkilatların Adını Kısaltmalarından Tahmin Edebilecek misin?

etiket Bu Ülke Teşkilatların Adını Kısaltmalarından Tahmin Edebilecek misin?

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
08.12.2024 - 17:01

Bu testte ülke teşkilatlarının adını doğru tahmin edip edemeyeceğini ölçüyoruz!

Hazırsan başlayalım!

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1. IMF'nin açılımı nedir?

1. IMF'nin açılımı nedir?

2. ECB'nin açılımı nedir?

2. ECB'nin açılımı nedir?

3. WB'nin açılımı nedir?

3. WB'nin açılımı nedir?

4. FOMC'nin açılımı nedir?

4. FOMC'nin açılımı nedir?

5. EU'nun açılımı nedir?

5. EU'nun açılımı nedir?
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6. WTO'nun açılımı nedir?

6. WTO'nun açılımı nedir?

7. OECD'nin açılımı nedir?

7. OECD'nin açılımı nedir?

8. UNCTAD'nın açılımı nedir?

8. UNCTAD'nın açılımı nedir?

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Ecivicivokke
Ecivicivokke
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