Bu Ülke Teşkilatların Adını Kısaltmalarından Tahmin Edebilecek misin?
Bu Ülke Teşkilatların Adını Kısaltmalarından Tahmin Edebilecek misin?
Bu testte ülke teşkilatlarının adını doğru tahmin edip edemeyeceğini ölçüyoruz!
Hazırsan başlayalım!
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1. IMF'nin açılımı nedir?
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2. ECB'nin açılımı nedir?
3. WB'nin açılımı nedir?
4. FOMC'nin açılımı nedir?
5. EU'nun açılımı nedir?
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6. WTO'nun açılımı nedir?
7. OECD'nin açılımı nedir?
8. UNCTAD'nın açılımı nedir?
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