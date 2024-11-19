Bu Testle Öğrenin: Depresyonla mı Mücadele Ediyorsunuz Yoksa Zor Bir Dönemden mi Geçiyorsunuz?
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Bu Testle Öğrenin: Depresyonla mı Mücadele Ediyorsunuz Yoksa Zor Bir Dönemden mi Geçiyorsunuz?
Zor dönemler, tanıdığımız ve tanımadığımız bütün insanların geçirdiği bir dönem. Herkes farklı bir şekilde bu dönemi atlatmaya çalışır ve bazısı hiç belli etmez. Depresyon, bu zor dönemin biraz daha yoğun hali gibidir ve kendisini çeşitli durumlarda belli edebilir. Kimin ne yaşadığını tam olarak bilemeyiz ama sana yönelteceğimiz sorularla nasıl bir durumda olduğunu anlamaya çalışacağız. Lütfen, bu kötü duygularının geçici olduğunu unutma ve destek almaktan hiçbir zaman çekinme. 💖
Not: İçeriklerimiz bilgilendirme ve eğlence amaçlıdır. Tanı ve tedavi için lütfen doktorunuza danışınız.
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Öncelikle lütfen sakin kalmaya çalış ve derin bir nefes al. Son zamanlarda uyku düzenin ne durumda?
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Sabah saat kaç gibi uyanıyorsun?
Bu süreçte yeme alışkanlığında bir değişiklik gözlemledin mi?
Sosyal çevrenle aran nasıl? Konuştuğun birileri var mı?
Güncel ruh halini nasıl tanımlarsın diye sorsak?
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Zor bir dönemden geçiyorsun. Seni anlayabiliyoruz