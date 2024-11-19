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Bu Testle Öğrenin: Depresyonla mı Mücadele Ediyorsunuz Yoksa Zor Bir Dönemden mi Geçiyorsunuz?

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etiket Bu Testle Öğrenin: Depresyonla mı Mücadele Ediyorsunuz Yoksa Zor Bir Dönemden mi Geçiyorsunuz?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
19.11.2024 - 18:01

Zor dönemler, tanıdığımız ve tanımadığımız bütün insanların geçirdiği bir dönem. Herkes farklı bir şekilde bu dönemi atlatmaya çalışır ve bazısı hiç belli etmez. Depresyon, bu zor dönemin biraz daha yoğun hali gibidir ve kendisini çeşitli durumlarda belli edebilir. Kimin ne yaşadığını tam olarak bilemeyiz ama sana yönelteceğimiz sorularla nasıl bir durumda olduğunu anlamaya çalışacağız. Lütfen, bu kötü duygularının geçici olduğunu unutma ve destek almaktan hiçbir zaman çekinme. 💖

Not: İçeriklerimiz bilgilendirme ve eğlence amaçlıdır. Tanı ve tedavi için lütfen doktorunuza danışınız.

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Öncelikle lütfen sakin kalmaya çalış ve derin bir nefes al. Son zamanlarda uyku düzenin ne durumda?

Öncelikle lütfen sakin kalmaya çalış ve derin bir nefes al. Son zamanlarda uyku düzenin ne durumda?

Sabah saat kaç gibi uyanıyorsun?

Bu süreçte yeme alışkanlığında bir değişiklik gözlemledin mi?

Sosyal çevrenle aran nasıl? Konuştuğun birileri var mı?

Güncel ruh halini nasıl tanımlarsın diye sorsak?

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Konsantre olmada veya karar vermede zorlanıyor musun?

Güncel duyguların bir görsel olsaydı, bunlardan hangisi olurdu?

Sence güncel problemlerinin kesin bir çözümü var mıdır?

Son zamanlarda umutsuzluk veya çaresizlik hislerin ne sıklıkta?

Son olarak şunu soralım: Seni mutlu eden şeyleri yapmakta zorluk çekiyor musun?

Depresyonda olabilirsin ama bunun bir çözümü var!

Verdiğin cevaplara baktığımızda depresyonda olabileceğini düşünüyoruz ama merak etme, bu durumun üstesinden gelmek mümkün. Hayat bazen zorlayıcı dönemler sunabiliyor ama önemli olan bu hisleri dışa vurmak ve yardım almaktan çekinmemek. Destek almak, bu duygularla baş etmenin en iyi yollarından biri. Kendine nazik ol ve dışarıda yürüyüşe çıkmak, sağlıklı beslenmek gibi küçük değişiklikler yapmaya çalış; her karanlık tünelin bir ucu vardır ve bu süreçte yalnız değilsin. Her zaman söyleriz, profesyonel destek almaktan hiçbir zaman çekinme.

Zor bir dönemden geçiyorsun. Seni anlayabiliyoruz.

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Seçtiğin yanıtları gözden geçirdik ve zor bir dönemden geçtiğini fark ettik. Bu durum hepimizin başına gelebilir. Kendini böyle hissettiğinde, hislerini önemsemek çok kıymetli. Kendine nazik ol ve belki güvendiğin birine açılmak, içindekileri paylaşmak sana iyi gelir. Zor zamanlar geçici, bu günlerin de geçeceğine inan. Küçük mutlulukları yakalamak, bu dönemi daha katlanılabilir hale getirebilir. Unutma, bu zor günler geçecek ve yeniden aydınlığa çıkacaksın. Profesyonel yardım almaktan lütfen çekinme.

Yolunu kaybetmiş gibi hissediyorsun ama toparlanacaksın.

Sonuçların, kendini kaybolmuş ve belirsizlik içinde hissettiğini gösteriyor. Ama şöyle söyleyelim, böyle hissetmen olağan bir durum. Hayatın bazı dönemleri böyle geçebilir ama yalnız olmadığını bilmelisin. Yardım istemekten çekinme, bir arkadaşına ya da bir uzmana ulaşmak bu duyguları aşmanın harika bir yolu olabilir. Kendine karşı nazik ol, hislerini ifade etmenin yollarını bulmaya çalış ve küçük hedefler belirleyerek bu belirsizlikten çıkabilirsin.

Ma Belle
Ma Belle
Onedio Üyesi
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Zor bir dönemden geçiyorsun. Seni anlayabiliyoruz