Bu Testin Sonunda Titizlik Dereceni Buluyoruz!

Temizliği ciddiye alıyorsun ve bunu çok uzaktan bile anlayabiliyoruz! Çamaşırlar katlanmadan durmaz ve mutfak tezgahında bir damla su bile kalmaz. Haftalık rutinlerin, temizlik malzemelerin hep hazır. Ama bu tempoda bazen kendini yormamak da önemli. Mesela 'Bugün sadece banyoyu temizleyip gerisini yarına bırakacağım.' diyerek kendine nefes aldırabilirsin. Ya da 'Haftada bir kez derinlemesine temizlik yeterli.' deyip günlük işleri kısaltmayı deneyebilirsin. Dengeni korudukça hem evin hem sen daha mutlu olursun!