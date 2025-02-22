Bu Testin Sonunda Titizlik Dereceni Buluyoruz!
Bu Testin Sonunda Titizlik Dereceni Buluyoruz!
Temizlik konusunda kime ne kadar titiz olduğunu sorarsak 'Elbette titizim.' cevabını alırız ama kime göre ve neye göre olduğu önemli. Ne kadar titiz olduğunu bir de bizden duy!
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Bulaşıkları ne zaman yıkıyorsun genelde?
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Toz alma alışkanlığın ne alemde?
Toz almak benim için...
Mis gibi kokan çamaşırları toplayıp katlama düzenini sorsak?
Bir temizlik kokusu seçmeni istesek?
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Bu testi çözmeden önce ellerini yıkadın mı?
Yerleri süpürme rutinini öğrenelim!
İlk kez gittiğin bir evin temizliğine dikkat eder misin?
Dürüst ol: Umumi tuvaletleri hiç kullanmıyorsun diyelim ama çok sıkıştın. Yine de kullanır mısın?
Son sorudayız! Mutfak tezgahına bir şey dökülürse...
Sandığımızdan daha da titizsin!
Epey titiz birisin!
Pek titiz olduğun söylenemez ama temizsin!
Temizlik konusunda biraz daha dikkatli olabilirsin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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