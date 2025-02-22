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Bu Testin Sonunda Titizlik Dereceni Buluyoruz!

etiket Bu Testin Sonunda Titizlik Dereceni Buluyoruz!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
22.02.2025 - 11:46

Temizlik konusunda kime ne kadar titiz olduğunu sorarsak 'Elbette titizim.' cevabını alırız ama kime göre ve neye göre olduğu önemli. Ne kadar titiz olduğunu bir de bizden duy!

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Bulaşıkları ne zaman yıkıyorsun genelde?

Toz alma alışkanlığın ne alemde?

Toz almak benim için...

Mis gibi kokan çamaşırları toplayıp katlama düzenini sorsak?

Bir temizlik kokusu seçmeni istesek?

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Bu testi çözmeden önce ellerini yıkadın mı?

Yerleri süpürme rutinini öğrenelim!

Yerleri süpürme rutinini öğrenelim!

İlk kez gittiğin bir evin temizliğine dikkat eder misin?

Dürüst ol: Umumi tuvaletleri hiç kullanmıyorsun diyelim ama çok sıkıştın. Yine de kullanır mısın?

Son sorudayız! Mutfak tezgahına bir şey dökülürse...

Sandığımızdan daha da titizsin!

Temizlik konusunda gerçek bir usta olduğun ortaya çıktı! Tozlar senden kaçamıyor ve her şey zamanında yerine konuyor. Tamam titizsin ama kendine çok fazla yüklenmeni istemeyiz. Ara sıra 'Biraz dağınıklık da iyidir.' deyip kendine dinlenme şansı verebilirsin.

Epey titiz birisin!

Temizliği ciddiye alıyorsun ve bunu çok uzaktan bile anlayabiliyoruz! Çamaşırlar katlanmadan durmaz ve mutfak tezgahında bir damla su bile kalmaz. Haftalık rutinlerin, temizlik malzemelerin hep hazır. Ama bu tempoda bazen kendini yormamak da önemli. Mesela 'Bugün sadece banyoyu temizleyip gerisini yarına bırakacağım.' diyerek kendine nefes aldırabilirsin. Ya da 'Haftada bir kez derinlemesine temizlik yeterli.' deyip günlük işleri kısaltmayı deneyebilirsin. Dengeni korudukça hem evin hem sen daha mutlu olursun!

Pek titiz olduğun söylenemez ama temizsin!

Temizlik senin için stres kaynağı değil, gerektiğinde yapılacak iş. Dağınıklık artınca harekete geçiyorsun ama genelde rahatına düşkünsün. Belki de bu durumu lehine çevirebilirsin. Örneğin her sabah 10 dakikanı sadece yatak toplamaya ayırarak güne düzenli başlayabilirsin. Ya da akşam yemeğinden sonra 5 dakika mutfak tezgahını silmek, ertesi gün işini kolaylaştırır. Küçük adımlar, zamanla alışkanlığa dönüşebilir. Denemek istersen bugün bir dolabı düzenlemekle başlayabilirsin. Bakalım nasıl hissedeceksin?

Temizlik konusunda biraz daha dikkatli olabilirsin!

Temizlik konusunda biraz daha telaş moduna geçmen gerekebilir. Ama endişelenmeni istemeyiz çünkü devrim yapmana gerek yok. Örneğin her gün sadece bir odeyı 10 dakika toplamak bile fark yaratır. Çamaşırları katlamak için TV izlerken bir köşede ütü masası kurmayı deneyebilirsin. Ya da 'Her akşam yatmadan önce masamı topluyorum.' gibi mini bir hedef belirleyip ona bağlı kalabilirsin.

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Ma Belle
Ma Belle
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