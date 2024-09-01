Bu Testin Sonunda Kalorisi Düşük, Lezzeti Yüksek Bir Tarif Veriyoruz!
Bu Testin Sonunda Kalorisi Düşük, Lezzeti Yüksek Bir Tarif Veriyoruz!
Kim demiş ki bir yemeğin lezzetli olması için kalorisinin yüksek olması gerekiyor diye? Çok düşük kalorili bir yemek de inanılmaz lezzetli olabilir. Damak tadına uygun, sağlıklı ve oldukça düşük kalorili tarif, bu testin sonunda!
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1. Başlayalım! Bir sabah mutfağa girdiğinde ne tür bir kahvaltı hazırlarsın?
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2. Şimdiden afiyet olsun! 😋 Bu kahvaltı sofrasında kimleri görürüz?
3. Kahvaltı bittikten sonra vazgeçemediğin alışkanlık, bunlardan hangisi?
4. Bir pazar günü hiçbir işin yok ve çok geniş bir vaktin var diyelim. Nasıl değerlendirirsin?
5. Mutfakta bir aksilik yaşadığında nasıl tepki verirsin?
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