Bu Testin Sonunda Kalorisi Düşük, Lezzeti Yüksek Bir Tarif Veriyoruz!

Bebek patateslerin tadını bilmiyorsanız, patates ile ilgili büyük bir ayrıntıyı kaçırmışsınız demektir! Nasıl pişirildiğinin bir önemi olmayan bebek patatesleri, Philips Çift Hazneli Airfryer'da pişirdik ve sonuç inanılmaz oldu! Detaylar hemen aşağıda. 👇

Hazırlanma Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 35 dakika

Pişirme Derecesi: 180 derece

Malzemeler:

- 500 gram bebek patates

- 2 yemek kaşığı bitkisel yağ

- 400 gram füme sosis

- 4 arpacık soğanı

- 1 kırmızı dolma biber

- 300 gram kestane mantarı

- Yarım çay kaşığı karabiber

Hazırlanışı:

1. Patatesleri fırça yardımı ile temizleyelim ve yağ ile tuz sürelim.

2. Sosisleri dilimleyelim. Arpacık soğanları ikiye bölelim. Dolmalık biberi doğrayalım.

3. Mantarları da aynı şekilde fırça yardımı ile temizleyelim. Ardından ikiye bölelim.

4. Patates dışındaki tüm malzemeleri bir kaba alalım ve yağ, tuz ve karabiber ile karıştıralım.

5. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın sol haznesine patatesleri alıp 35 dakika boyunca 180 derecede pişirelim. İlk 15.dakikada hazneyi çıkarıp sallamanız çok önemli.

6. Sosis karışımını sağ hazneye alıp 20 dakika boyunca 180 derecede pişirelim.

Servise hazır. Afiyet olsun!