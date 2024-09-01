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Bu Testin Sonunda Kalorisi Düşük, Lezzeti Yüksek Bir Tarif Veriyoruz!

etiket Bu Testin Sonunda Kalorisi Düşük, Lezzeti Yüksek Bir Tarif Veriyoruz!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
01.09.2024 - 20:31

Kim demiş ki bir yemeğin lezzetli olması için kalorisinin yüksek olması gerekiyor diye? Çok düşük kalorili bir yemek de inanılmaz lezzetli olabilir. Damak tadına uygun, sağlıklı ve oldukça düşük kalorili tarif, bu testin sonunda!

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1. Başlayalım! Bir sabah mutfağa girdiğinde ne tür bir kahvaltı hazırlarsın?

1. Başlayalım! Bir sabah mutfağa girdiğinde ne tür bir kahvaltı hazırlarsın?

2. Şimdiden afiyet olsun! 😋 Bu kahvaltı sofrasında kimleri görürüz?

2. Şimdiden afiyet olsun! 😋 Bu kahvaltı sofrasında kimleri görürüz?

3. Kahvaltı bittikten sonra vazgeçemediğin alışkanlık, bunlardan hangisi?

4. Bir pazar günü hiçbir işin yok ve çok geniş bir vaktin var diyelim. Nasıl değerlendirirsin?

5. Mutfakta bir aksilik yaşadığında nasıl tepki verirsin?

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6. Bir tatil köyünde mutfak şefi olarak çalışıyorsun. Menüde neler olur?

7. Bir yemek kitabı yazıyorsun. Kitabında hangi tarzda tarifler yer alır?

8. Son sorudayız! Mutfakta ilhamını en çok neyden alırsın?

Brokoli ve Ananaslı Hindi!

Brokoli ve Ananaslı Hindi!

Evet, ananaslı birkaç tarifimiz vardı ve aralarına bir yenisi daha eklendi. Bu tarifi yaptığında tadı damağından zar zor gider, bilgin olsun!

Hazırlanma Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 15 dakika

Pişirme Derecesi: 180 derece

Malzemeler:

- 1 ananas

- 2 yemek kaşığı bal

- 1 yemek kaşığı misket limon suyu

- 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi

- 400 gram hindi göğsü

- 400 gram brokoli

- 100 gram kaju

- 4 yemek kaşığı soya sosu

- 2 yemek kaşığı susam yağı

- 1 çay kaşığı zencefil

Hazırlanışı:

1. Ananasları temizleyelim ve enine keserek ikiye bölelim. Ardından bal ve limon suyunu karıştırıp ananas dilimlerine sürelim.

2. Ananasları Hindistan cevizi ile kaplayalım.

3. Şimdi de hindi göğsünü iki cm'lik küpler halinde keselim.

4. Brokoliyi parçalara ayıralım ve hindi ile beraber kalan tüm malzemeler ile karıştıralım.

5. Hindi karışımını Philips Çift Hazneli Airfryer'ın sağ sepetine yerleştirelim ve 14 dakika boyunca 180 derecede pişirelim.

6. Ananasları sol hazneye dizip 15 dakika boyunca 180 derecede pişirelim.

Servise hazır. Afiyet olsun!

Bebek Patatesli Füme Sosis!

Bebek Patatesli Füme Sosis!

Bebek patateslerin tadını bilmiyorsanız, patates ile ilgili büyük bir ayrıntıyı kaçırmışsınız demektir! Nasıl pişirildiğinin bir önemi olmayan bebek patatesleri, Philips Çift Hazneli Airfryer'da pişirdik ve sonuç inanılmaz oldu! Detaylar hemen aşağıda. 👇

Hazırlanma Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 35 dakika

Pişirme Derecesi: 180 derece

Malzemeler:

- 500 gram bebek patates

- 2 yemek kaşığı bitkisel yağ

- 400 gram füme sosis

- 4 arpacık soğanı

- 1 kırmızı dolma biber

- 300 gram kestane mantarı

- Yarım çay kaşığı karabiber

Hazırlanışı:

1. Patatesleri fırça yardımı ile temizleyelim ve yağ ile tuz sürelim.

2. Sosisleri dilimleyelim. Arpacık soğanları ikiye bölelim. Dolmalık biberi doğrayalım.

3. Mantarları da aynı şekilde fırça yardımı ile temizleyelim. Ardından ikiye bölelim.

4. Patates dışındaki tüm malzemeleri bir kaba alalım ve yağ, tuz ve karabiber ile karıştıralım.

5. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın sol haznesine patatesleri alıp 35 dakika boyunca 180 derecede pişirelim. İlk 15.dakikada hazneyi çıkarıp sallamanız çok önemli.

6. Sosis karışımını sağ hazneye alıp 20 dakika boyunca 180 derecede pişirelim.

Servise hazır. Afiyet olsun!

Omlet ve Çeri Domates!

Omlet ve Çeri Domates!

Philips Çift Hazneli Airfryer'da yapabileceğiniz en sağlıklı ve en pratik tariflerden biri! Yumurtayı sürekli tavada yapmak yerine artık Philips Çift Hazneli Airfryer'da yapmak isteyeceksiniz.

Hazırlanma Süresi: 5 dakika

Pişirme Süresi: 15 dakika

Pişirme Derecesi: 160 - 200 derece

Malzemeler:

- 4 yumurta

- 300 gram kırmızı çeri domates

- 1 yemek kaşığı zeytinyağı

- 50 gram rendelenmiş Cheddar peyniri

Hazırlanışı:

1. Yumurtaları iyice çırpalım ve yeterince tuz ekleyelim.

2. Karışımı önceden yağladığımız Philips Çift Hazneli Airfryer aksesuarına aktaralım. Dilerseniz yağlı pişirme kağıdı da kullanabilirsiniz. Sağ hazneye alıp 8 dakika boyunca 160 derecede pişirelim.

3. Domateslere yağ sürelim ve Philips Çift Hazneli Airfryer'ın sol haznesine alalım. 10 dakika boyunca 200 derecede pişirelim.

4. Yumurta piştikten sonra üzerine rendelenmiş cheddar peynirini ekleyelim ve cihazda 2 dakika kendi ısısında bekletelim.

Servise hazır. Afiyet olsun!

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